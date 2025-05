Bitcoin odbija powyżej 110 tys. dolarów📈Trump Media & Technology z 2,5 miliarda USD emisją na zakup BTC

Trump Media and Technology Group (DJT.US) og艂osi艂a prywatn膮 emisj臋 akcji o warto艣ci 2,5 miliarda dolar贸w, skierowan膮 do 50 inwestor贸w instytucjonalnych, w celu zbudowania jednego z najwi臋kszych skarbc贸w Bitcoina w艣r贸d sp贸艂ek notowanych na gie艂dzie. Bitcoin reaguje powrotem do blisko 110,7 tys. dolar贸w wobec niespe艂na 110 tys. dolar贸w przed og艂oszeniem informacji.

Oferta, kt贸rej zamkni臋cie zaplanowano na 29 maja 2025 r., obejmuje 1,5 miliarda dolar贸w w akcjach zwyk艂ych oraz 1,0 miliard dolar贸w w zamiennych obligacjach . CEO Devin Nunes nazwa艂 Bitcoina 鈥瀗ajwy偶szym instrumentem wolno艣ci finansowej鈥 i stwierdzi艂, 偶e ten krok ma na celu ochron臋 przed dyskryminacj膮 ze strony instytucji finansowych oraz stworzenie synergii mi臋dzy platformami Truth Social, Truth+ i Truth.Fi .

oraz . CEO Devin Nunes nazwa艂 Bitcoina 鈥瀗ajwy偶szym instrumentem wolno艣ci finansowej鈥 i stwierdzi艂, 偶e ten krok ma na celu ochron臋 przed dyskryminacj膮 ze strony instytucji finansowych oraz stworzenie synergii mi臋dzy platformami . Pozyskane 艣rodki uzupe艂niaj膮 istniej膮c膮 pozycj臋 got贸wkow膮 sp贸艂ki w wysoko艣ci 759 milion贸w dolar贸w i wspieraj膮 jej przekszta艂cenie w holding inwestuj膮cy w przej臋cia zgodne z zasad膮 鈥濧merica First鈥. Us艂ugi przechowywania kryptowalut zapewni膮 Crypto.com oraz Anchorage Digital. Za emisj臋 odpowiada艂y Yorkville Securities i Clear Street, a rol臋 doradcy finansowego pe艂ni艂 Cantor Fitzgerald.

DJT.US (D1)

Akcje sp贸艂ki znajduj膮 si臋 obecnie w strefie konsolidacji, kt贸ra rozpocz臋艂a si臋 w ubieg艂ym miesi膮cu. Strona popytowa b臋dzie pr贸bowa艂a przebi膰 si臋 powy偶ej 200-dniowej 艣redniej krocz膮cej (SMA) na poziomie 26,58 USD, celuj膮c w roczne maksima. Z kolei strona poda偶owa mo偶e d膮偶y膰 do przetestowania 50-dniowej SMA przy 22,34 USD. Kurs akcji ro艣nie w notowaniach przedsesyjnych. 殴r贸d艂o: xStation5