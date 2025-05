Bitcoin testuje 100000 USD, po tym jak drugi stan USA — Arizona tworzy fundusz rezerwowy 📄🖋️

Wy┼Ťcig o Strategiczne Rezerwy Bitcoina si─Ö rozpocz─ů┼é, a do rozgrywek do┼é─ůcza kolejny stan USA ÔÇö Arizona. Na fali tej informacji Bitcoin zyskuje 2,80% w uj─Öciu dziennym do 99800 USD i testuje psychologiczny poziom 100 000 USD. Jeszcze wczoraj pisali┼Ťmy o stanie New Hampshire, kt├│ry jako pierwszy przyj─ů┼é ustaw─Ö reguluj─ůc─ů alokacj─Ö cz─Ö┼Ťci ┼Ťrodk├│w z rocznego bud┼╝etu w Bitcoina. Emocje inwestor├│w s─ů rozgrzane, poniewa┼╝ na tym wy┼Ťcig si─Ö nie ko┼äczy, a kolejnym stanem w kolejce mo┼╝e by─ç Texas.

Nowy fundusz rezerwowy Bitcoina w Arizonie ÔÇö najwa┼╝niejsze informacje

7 maja 2025 r. gubernator Katie Hobbs podpisa┼éa ustaw─Ö House Bill 2749, czyni─ůc Arizon─Ö drugim stanem (po New Hampshire), kt├│ry ustanowi┼é ramy prawne dla zarz─ůdzanego przez pa┼ästwo funduszu rezerwowego Bitcoina i aktyw├│w cyfrowych. Ustawa HB 2749 jest w─Ö┼╝sza ni┼╝ 5-procentowy model ÔÇ×strategicznej rezerwyÔÇŁ przyj─Öty w New Hampshire: nie wykorzystuje ┼Ťrodk├│w podatnik├│w ani funduszy emerytalnych. Zamiast tego wykorzystuje warto┼Ť─ç pochodz─ůc─ů z programu mienia nieodebranego, kt├│ry ju┼╝ funkcjonuje w stanie.

Jak działa rezerwa Arizony wg. postanowienia HB 2749

Nowa ustawa Arizony aktualizuje kodeks dotycz─ůcy mienia nieodebranego, uznaj─ůc aktywa cyfrowe za ÔÇ×porzuconeÔÇŁ, je┼Ťli przez trzy lata nie by┼éo ┼╝adnej aktywno┼Ťci ze strony w┼éa┼Ťciciela.┬á

Jest to dok┼éadnie ten sam mechanizm, kt├│ry od dekad stosuje si─Ö w ameryka┼äskim prawie escheat (dotycz─ůcym mienia nieodebranego) w odniesieniu do depozyt├│w bankowych czy akcji. Firmy, kt├│re ju┼╝ przechowuj─ů maj─ůtek klient├│w, musz─ů go przekaza─ç po okresie nieaktywno┼Ťci; stan jedynie przejmuje w rol─Ö tej firmy. Zmiana prawna Arizony polega na pozostawieniu przej─Ötych aktyw├│w dalej w postaci natywnej, czyli w formie cyfrowych aktyw├│w, zamiast wymusza─ç ich natychmiastow─ů sprzeda┼╝ za got├│wk─Ö. Id─ůc dalej, od teraz mo┼╝liwy b─Ödzie r├│wnie┼╝ staking w celu uzyskania dodatkowego dochodu.

Po kolejnym trzyletnim okresie nieaktywno┼Ťci w┼éa┼Ťciciela, wszystkie zyski z stakingu, airdrop├│w i odsetek trafiaj─ů do osobnego funduszu ÔÇô Bitcoin and Digital Assets Reserve Fund, zarz─ůdzanego przez Skarbnika Stanu. Skarbnik (lub dzia┼éaj─ůcy w jego imieniu depozytariusz) mo┼╝e aktywnie stakowa─ç aktywa typu proof-of-stake, by powi─Ökszy─ç rezerw─Ö, ale musi przechowywa─ç je u ameryka┼äskiego, regulowanego depozytariusza i mo┼╝e sprzeda─ç ich poni┼╝ej aktualnej ceny rynkowej.

Ustawa zosta┼éa zaprojektowana jako neutralna bud┼╝etowo ÔÇô bez wykorzystania podatk├│w czy ┼Ťrodk├│w z emerytur, wykorzystuje jedynie warto┼Ť─ç, kt├│ra i tak by┼éaby ÔÇ×u┼ŤpionaÔÇŁ.

Szacunkowa wielko┼Ť─ç rezerwy

Departament Skarbu przechowuje obecnie 2,44 miliarda USD w zapomnianych ┼Ťrodkach z kont bankowych, czek├│w i skrytek sejfowych. Dok┼éadne szacunki dotycz─ůce udzia┼éy w tej kwocie aktyw├│w cyfrowych s─ů niedost─Öpne. Dlatego ci─Ö┼╝ko jest jednoznacznie oszacowa─ç potencja┼é rezerwy, jednak mo┼╝na za┼éo┼╝y─ç, ┼╝e s─ů to kwoty rz─Ödu kilku milion├│w.

Przy założeniu, że 1% z tej sumy to cyfrowe aktywa (~24,4 mln USD) oraz APR ze stakingu na poziomie 5%, fundusz może zyskiwać ok. 1,2 mln USD rocznie.

W momencie, gdy warto┼Ť─ç rezerwy zacznie zyskiwa─ç na warto┼Ťci, urz─ůd Arizony mo┼╝e zleci─ç skarbnikowi przesuni─Öcie do 10% jej zawarto┼Ťci (z wy┼é─ůczeniem Bitcoina) do Funduszu Og├│lnego. Sam Bitcoin jest tutaj wydzielony jako d┼éugoterminowy, strategiczny zas├│b.

Taka konstrukcja umo┼╝liwia Arizonie testowanie finans├│w opartych na aktywach cyfrowych, jednocze┼Ťnie chroni─ůc bie┼╝─ůcy bud┼╝et.

Pozostałe ustawy rezerwowe Arizony

SB 1025 (zawetowana 2 maja) ÔÇô mia┼éa umo┼╝liwi─ç skarbnikowi i funduszom emerytalnym inwestowanie do 10% portfeli w Bitcoina i inne du┼╝e aktywa cyfrowe. Gubernator Hobbs uzna┼éa to ryzyko za ÔÇ×niesprawdzoneÔÇŁ i odm├│wi┼éa podpisania

SB 1373 (oczekuje na decyzj─Ö wykonawcz─ů) ÔÇô w du┼╝ej mierze odzwierciedla model 5% z New Hampshire, umo┼╝liwiaj─ůc bezpo┼Ťrednie inwestowanie funduszy stanowych w Bitcoina (aktywa o kapitalizacji Ôëą 500 mld USD). Ustawa przesz┼éa obie izby i czeka na decyzj─Ö gubernatora.

HB 2324 (nie przesz┼éa, ale mo┼╝e by─ç ponownie rozpatrzona) ÔÇô mia┼éa kierowa─ç skonfiskowane kryptowaluty z post─Öpowa┼ä karnych do osobnego funduszu rezerwowego. Zosta┼éa odrzucona w ko┼äcowym g┼éosowaniu 7 maja, lecz wnioskodawcy z┼éo┼╝yli wniosek o ponowne rozpatrzenie

Dlaczego ustawa jest wa┼╝na

Model bez ryzyka podatkowego: Arizona pokazuje, jak uzyska─ç ekspozycj─Ö na Bitcoina bez si─Ögania po ┼Ťrodki operacyjne czy emerytalne.

Prawne uznanie aktyw├│w cyfrowych: HB 2749 modyfikuje stanowy kodeks mienia nieodebranego, uznaj─ůc kryptowaluty jako osobn─ů klas─Ö aktyw├│w ÔÇô to pierwsza taka zmiana w USA.

Impuls dla innych stan├│w: New Hampshire i Arizona oferuj─ů teraz dwa wyra┼║nie r├│┼╝ne modele ÔÇô bezpo┼Ťrednie inwestycje vs. wykorzystanie aktyw├│w spadkowych ÔÇô mog─ůce s┼éu┼╝y─ç jako wzorce dla innych legislatur.

Kolejnym stanem b─Ödzie Teksas?

Teksas jest obecnie zdecydowanym faworytem do do┼é─ůczenia do New Hampshire i Arizony w tworzeniu stanowej rezerwy Bitcoinowej: Senate Bill 21 (SB 21) zosta┼é ju┼╝ jednog┼éo┼Ťnie przyj─Öty przez Senat Teksasu (31-0), przeszed┼é przez komisj─Ö Izby Reprezentant├│w 9 maja i czeka na ostateczne g┼éosowanie na sali plenarnej. W przypadku sukcesu projekt trafi do przychylnego kryptowalutom gubernatora Grega Abbotta. R├│wnoleg┼éa wersja ustawy w Izbie (HB 1598) r├│wnie┼╝ pozostaje aktywna.┬á

Dla por├│wnania ÔÇô Floryda w┼éa┼Ťnie wycofa┼éa w┼éasne propozycje, a ustawa Oklahoma Strategic Bitcoin Reserve Act przepad┼éa w g┼éosowaniu w Senacie, pozostawiaj─ůc Teksas jako najbardziej realnego kandydata do przyj─Öcia rezerwy.

Bitcoin (interwał D1)

Bitcoin testuje w┼éa┼Ťnie op├│r na psychologicznym poziomie 100000 USD, zyskuj─ůc 2,85% na interwale dziennymi. Jest to druga mocno wzrostowa sesja. Wzrosty s─ů oczywi┼Ťcie nap─Ödzane post─Öpuj─ůc─ů adopcj─ů w USA, jednak jest to tylko katalizator w obecnym ┼Ťrodowisku makroekonomicznym. Niew─ůtpliwe wa┼╝n─ů rol─Ö w obecnych wzrostach odgrywa lepszy sentyment na rynku akcji, rosn─ůca p┼éynno┼Ť─ç pieni─ůdza M2 oraz ÔÇ×hucznieÔÇŁ og┼éaszane post─Öpy w negocjacjach handlowych przez ameryka┼äsk─ů administracj─Ö.

Źródło: xStation 5