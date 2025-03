⏬EURUSD cofa się z 1,08 przed EBC

Dzisiaj EBC ma o 14:15 dokonać kolejnej obniżki stóp procentowych

Europejski Bank Centralny ma dzisiaj ogłosić 6 obniżkę w tym cyklu normalizacji polityki monetarnej, co ma obniżyć stopę depozytową do poziomu 2,5% z obecnego poziomu 2,75%. Chociaż dzisiejsza obniżka jest niemal w 100% wyceniona, to inwestorzy wciąż nie mają pewności, co do dalszej ścieżki stóp procentowych, w szczególności w okresie niepewności dotyczącej ceł, dalszego ograniczonego wzrostu gospodarczego czy planów znacznej ekspansji wydatków na obronność w Niemczech i w całej Unii Europejskiej.

Niemiecka ekspansja fiskalna i jej znaczenie

Niemcy ogłosiły ambitny plan zwiększenia wydatków rządowych, obejmujący złagodzenie zasad fiskalnych dla obronności oraz fundusz infrastrukturalny wart 500 miliardów euro. Na rynku obligacji doszło do historycznego ruchu – rentowność 10-letnich obligacji niemieckich skoczyła o około 30 pb w jednej sesji, największy wzrost od czasu zjednoczenia Niemiec. Rentowności pozostają poniżej 3% i przy obecnych stopach procentowych trudno oczekiwać dalszego wzrostu. Z drugiej strony oczekiwania dużej emisji obligacji w całej strefie euro mogą również wpłynąć na ogólny wzrost cen, co może być traktowane przez EBC jako czynnik ograniczający potencjał dalszych cięć. Jednocześnie wskazuje się, że potencjalna neutralna stopa procentowa wzrosła w strefie euro w ostatnim czasie z 1,8% do niemal 2% i obecnie wskazuje się również na możliwe podwyżki od 2026 roku!

Ile jeszcze razy EBC może obniżyć stopy?

Po czwartkowej obniżce do 2,5%, EBC zbliży się do górnej granicy szacunków neutralnej stopy procentowej (1,5-2,5%), czyli poziomu, który ani nie stymuluje, ani nie hamuje gospodarki. Debata wewnątrz EBC jest ożywiona:

Jastrzębie stanowisko (np. Isabel Schnabel) sugeruje, że neutralna stopa może być wyższa (np. 2,5% lub więcej), wskazując na rosnące inwestycje w klimat i przesunięcie z nadmiaru oszczędności na nadmiar obligacji.

Gołębie stanowisko (np. Piero Cipollone) argumentuje, że luzowanie ilościowe (QT) zaostrza warunki finansowe, co uzasadnia głębsze cięcia, potencjalnie poniżej 2%.

Centryści w Radzie Prezesów wydają się zadowoleni z docelowego poziomu stóp na około 2%.

Zakładając neutralną stopę na poziomie 2%, po obniżce do 2,5% EBC miałby przestrzeń na kolejne dwie obniżki po 25 pb, co sprowadziłoby stopy do 2%. Jednak w obliczu niepewności geopolitycznej i gospodarczej – w tym polityki celnej USA i niemieckiej ekspansji fiskalnej – scenariusz może się zmienić:

Scenariusz bazowy : Jeśli wzrost gospodarczy pozostanie słaby, a inflacja spadnie poniżej 2%, EBC może obniżyć stopy głębiej, nawet do 1%, co oznaczałoby sześć dodatkowych cięć po 25 pb od poziomu 2,5%.

Scenariusz alternatywny : Jeśli niemiecka ekspansja pobudzi wzrost i inflację, EBC może wstrzymać cięcia na poziomie 2-2,5%, a w dłuższym horyzoncie (np. od 2026 roku) rozważyć podwyżki.

Rynek obecnie wycenia mniej agresywne luzowanie, a szanse na cięcie w kwietniu spadły dosyć znacząco i obecnie wycenia się 60% szans na obniżkę w kwietniu. Wiele banków komercyjnych wskazuje, że obecna i kwietniowe obniżki będą ostatnimi w cyklu.

Oczekiwania na stopy procentowe w strefie euro. Źródło: Bloomberg Finance LP, XTB

Rentowności, w szczególności te 10 letnie nie sugerują już silnych obniżek stóp procentowych. Warto zauważyć również, że w przeszłości rentowności charakteryzowały się premią za ryzyko w stosunku do poziomu stóp procentowych. To potencjalnie oznacza, że przestrzeń do dalszych wzrostów rentowności istnieje, nawet przy oczekiwaniach dwóch cięć w tym roku. Źródło: Macrobond, XTB

Co dalej z euro?

Jeśli plan gospodarczy Europy się uda, wzrost gospodarczy powinien przyspieszyć, co zmniejszy presję na dalsze obniżki stóp procentowych i również doprowadzi do lepszej postawy euro na rynkach międzynarodowych. Dodatkowo emisja dużej ilości obligacji o wysokiej rentowności skłoni inwestorów do pozostawienia kapitału w Europie, co również może wpływać pozytywnie na euro. Oczywiście ryzykiem dla europejskich aktywów pozostają cła oraz wojna na Ukrainie. Choć ostatniej ruchy wydają się nadmierne, nie można wykluczyć, że na fali optymizmu EURUSD będzie miało pretekst do dalszego wzrostu, tak jak wskazuje na to spread rentowności.

Obecnie spread rentowności znajduje się na najwyższym poziomie od września 2024 roku, kiedy EURUSD notowany był przy poziomie 1,1200. Źródło: Bloomberg Finance LP, XTB

Oczywiście jeśli Stany Zjednoczone zdecydowałyby się na otwartą wojnę handlową z Europą, może to wpłynąć negatywnie na euro i przywrócić parę EURUSD do zakresu 1,02-1,05. Niemniej stałe przełamanie zniesienia 61.8 ostatniego impulsu spadkowego może doprowadzić do próby wzrostu pary w okolice 1,0950-1,10. W kontekście dzisiejszego ruchu kluczowa będzie komunikacja dotycząca dalszych planów na stopy procentowe w strefie euro. Chrisitne Lagarde zabierze głos w trakcie konferencji o godzinie 14:45.

Źródło: xStation5