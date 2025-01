⏫EURUSD rośnie 1,5% przed inauguracją Trumpa

Brak pośpiechu w nakładaniu taryf celnych pozytywnie nastraja inwestorów

Jeszcze przed inauguracją Trumpa o godzinie 18:00 CET pojawiły się informacje, iż pierwsze dekrety wykonawcze nie mają dotyczyć nakładania ostrych taryf celnych. W ostatnich tygodniach po wyborach prezydenckich w listopadzie 2024 roku dolar mocno zyskiwał na rynku, w szczególności do walut, które narażone były na potencjalne mocne taryfy celne ze strony Donalda Trumpa. Chociaż Trump ma możliwość nakładania ogólnych taryf celnych, to najprawdopodobniej będą one dotyczyć strategicznych sektorów, z punktu widzenia USA.

Zmiany na poziomie 1% na parze EURUSD zdarzają się niezwykle rzadko. Jeśli wzrost cen zostanie utrzymany, będzie to największe umocnienie na parze od listopada 2023 roku.

EURUSD rośnie dzisiaj niemal o 1,5%. Źródło: Bloomberg Finance LP

Dolar amerykański umocnił się w stosunku do euro o ok. 5% od momentu wyborów w USA. Dzień inauguracji przebiega mniej więcej ok. 50 dni po wyborach. Patrząc na historię ostatnich ponad 30 lat, dolar umacniał się średni ok. 100 dni po wyborach, a później następowała normalizacja. Obecne umocnienie dolara w stosunku do euro było najmocniejsze w cyklu powyborczym od 30 lat. Źródło: Bloomberg Finance LP, XTB

EURUSD wybija dzisiaj spadkową linię trendu utrzymującą się od początku IV kwartału 2024 roku. Potencjalnie doszło również do wyznaczenia formacji odwróconej głowy z ramionami. Kluczowy opór z perspektywy analizy technicznej znajduje się w okolicach poziomu 1,0500. Źródło: xStation5