Gaz ziemny zyskuje 5% i odwraca wczorajsze spadki 📈

Kontrakty terminowe na gaz ziemny Henry Hub (NATGAS) rosn膮 dzi艣 o ponad 5% i odwracaj膮 wczorajsz膮 wyprzeda偶. Trudno jednoznacznie stwierdzi膰, co jest powodem tych wzrost贸w, ale wymieni膰 w艣r贸d nich mo偶emy wzrostowe momentum cen gazu w Europie, kt贸rym sprzyja perspektywa dalszego konfliktu w Ukrainie (po rozmowie Trump - Putin), co zdecydowanie nie przemawia za powrotem dostaw rosyjskiego surowca do Europy.

Co wi臋cej, ograniczona poda偶 z Norwegii, g艂贸wnego dostawcy w regionie, kt贸ra z uwagi na prace utrzymaniowe spada dzi艣 i niemal na pewno spadnie r贸wnie偶 jutro, sprzyjaj膮c wzrostowemu momentum. Z drugiej strony perspektywy pogodowe dla USA wskazuj膮 na brak istotnego katalizatora pogodowego, a zmiana map pogodowych w NOAA sprzyja raczej spadkom cen gazu, co wczoraj dyskontowa艂 rynek.聽聽

NATGAS (H1)

Patrz膮c na gaz ziemny, widzimy, 偶e linia najmniejszego oporu skierowana jest w d贸艂 i obecnie ceny gazu testuj膮 ten poziom, przy 3,26 USD. Wybicie powy偶ej 3,27 USD mo偶e wskazywa膰 na pr贸b臋 powrotu w okolice 3,4 USD i potencjalne odwr贸cenie trendu.

殴r贸d艂o: xStation5