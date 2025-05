Indeksy zwiększają wzrosty po potencjalnej ofercie współpracy Pekinu z USA w zakresie fentanylu 💰📄

Pekin rozwa偶a wsp贸艂prac臋 w zakresie kontroli chemikali贸w zwi膮zanych z fentanylem jako spos贸b na z艂agodzenie napi臋膰 z USA i wznowienie rozm贸w handlowych, odpowiadaj膮c na jeden z kluczowych zarzut贸w administracji Trumpa. Chi艅scy urz臋dnicy analizuj膮, jakich dzia艂a艅 oczekuj膮 Stany Zjednoczone w sprawie sk艂adnik贸w chemicznych wykorzystywanych do produkcji fentanylu, kt贸re cz臋sto s膮 wysy艂ane z Chin do Meksyku, a nast臋pnie przemycane do USA. Ten ruch mo偶e sygnalizowa膰 otwarcie dyplomatyczne w obliczu trwaj膮cych spor贸w handlowych i politycznych.

