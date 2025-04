Informacje o dodatkowych cłach na Chiny podsycają negatywny sentyment na Wall Street

Po ogłoszeniu przez prezydenta Trumpa, że Stany Zjednoczone nałożą dodatkowe cła na Chiny w wysokości 50%, jeśli Chiny nie wycofają się z podwyżki swoich taryf zwrotnych na poziomie 34% do jutra była natychmiastowa i negatywna. Ten ruch wywołał falę wyprzedaży na S&P 500, ponieważ inwestorzy obawiają się dalszej eskalacji handlowej wojny między USA a Chinami.

Obecna sytuacja stwarza duże niepewności na rynkach finansowych. Stawki celne Chin na towary amerykańskie sięgają już 54%, a dodatkowe cła mogą podnieść je do 104%, co będzie miało ogromny wpływ na handel między tymi krajami. Inwestorzy liczą na to, że Trump może opóźnić lub wycofać się z ceł wobec innych krajów, pozostawiając je jedynie na Chiny, co byłoby najlepszym scenariuszem w tej sytuacji. Jednakże, wydaje się mało prawdopodobne, aby Chiny ustąpiły, ponieważ mogłoby to być postrzegane jako utrata twarzy. Na ten moment dobre informacje napływają jedynie z Europy, która chciałaby zerowych ceł za zerowe cła. Na ten moment nie ma jednak informacji zwrotnej ze Stanów Zjednoczonych. Szefowa KE, Ursula von der Leyen wskazała, że UE ma narzędzia, aby postawić się USA, ale wciąż liczy na chęć negocjacji.

Pojawiły się również doniesienia o tym, że amerykańscy kupujący proszą chińskich sprzedawców o pokrycie kosztów ceł, stają się coraz trudniejsze do realizacji. Inwestorzy szukają teraz jakiegokolwiek sygnału, który wskazywałby na możliwość rozwiązania konfliktu handlowego, ale na razie sytuacja pozostaje niepewna i niekorzystna dla rynków.

Spadki na US500 sięgają obecnie blisko 2%. Źródło: xStation5