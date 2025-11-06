Kalendarz makro - Czy Bank Anglii zaskoczy decyzją?

Uwaga na wystąpienia bankierów centralnych (Schnabel, Williams, Bar) oraz raporty AstraZeneca i Airbnb .

Dzisiejszy kalendarz makroekonomiczny jest dosyć mocno rozbudowany, choć kluczowym punktem podczas dzisiejszej sesji będzie decyzja Banku Anglii o wysokości stóp procentowych. Poznaliśmy już dane dotyczące płac w Japonii, bilansu handlowego z Australii, inflacji w Szwecji czy produkcji przemysłowej z Niemiec. Poza samymi publikacjami będziemy mogli usłyszeć kilka wypowiedzi bankierów centralnych wobec konferencji organizowanej przez EBC.

Dane z Niemiec okazały się być bardzo słabe z niskim ożywieniem produkcji przemysłowej za wrzesień, natomiast inflacja w Szwecji zaskoczyła wyższymi odczytami, co zmniejsza szanse na kolejne obniżki stóp procentowych.

Kalendarz makro:

09:00 Hiszpania - Produkcja przemysłowa za wrzesień (poprzednio: 3,4% r/r)

09:00 Strefa euro - Wypowiedź Schnabel z EBC

09:30 Niemcy i Francja - Konstrukcyjne indeksy PMI

10:00 Norwegia - Decyzja Norgesbank o wysokości stóp procentowych (prognoza: 4,0%; poprzednio: 4,0%)

11:00 Strefa euro - Sprzedaż detaliczna (prognoza: 0,2% m/m; poprzednio: 0,1% m/m)

13:00 UK - Decyzja o wysokości stóp procentowych (prognoza : 4,0%; poprzednio: 4,0%, przy stosunku głosów 6:3 za utrzymaniem, przy poprzednim 7:2)

13:30 USA - Raport Challengera (poprzednia ilość planowanych zwolnień: 54 tys.)

16:00 Kanada - Ivey PMI (prognoza: 55,2; poprzednio: 59,8)

17:00 USA - Wypowiedź Williamsa i Barra z Fed

18:00 USA - Publikacja prognozy PKB z Fed Atlanta

20:00 Meksyk - Decyzja o wysokości stóp procentowych (prognoza: 7,25%; poprzednio: 7,5%)

20:00 USA - Wysokość bilansu Fed (poprzednio: 6,587 bln USD)

Dane o bilansie handlowym w Kanadzie prawdopodobnie nie będą opublikowane ze względu na zamknięcie prac amerykańskiego rządu i brak odpowiedniej ilości danych.

Dzisiaj poznamy również raporty takich spółek jak AstraZeneca, ConocoPhillips, AirBnb cz również giganta zbrojeniowego z Niemiec Rheinmetallu.