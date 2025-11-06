Kalendarz makro - Czy Bank Anglii zaskoczy decyzją?

-
Kluczowa decyzja BoE – oczekiwane utrzymanie stóp na poziomie 4,0%.
-
Słabe dane z Niemiec (produkcja przemysłowa) vs. wyższa inflacja w Szwecji.
-
Uwaga na wystąpienia bankierów centralnych (Schnabel, Williams, Bar) oraz raporty AstraZeneca i Airbnb.
-
Kluczowa decyzja BoE – oczekiwane utrzymanie stóp na poziomie 4,0%.
-
Słabe dane z Niemiec (produkcja przemysłowa) vs. wyższa inflacja w Szwecji.
-
Uwaga na wystąpienia bankierów centralnych (Schnabel, Williams, Bar) oraz raporty AstraZeneca i Airbnb.
Dzisiejszy kalendarz makroekonomiczny jest dosyć mocno rozbudowany, choć kluczowym punktem podczas dzisiejszej sesji będzie decyzja Banku Anglii o wysokości stóp procentowych. Poznaliśmy już dane dotyczące płac w Japonii, bilansu handlowego z Australii, inflacji w Szwecji czy produkcji przemysłowej z Niemiec. Poza samymi publikacjami będziemy mogli usłyszeć kilka wypowiedzi bankierów centralnych wobec konferencji organizowanej przez EBC.
Dane z Niemiec okazały się być bardzo słabe z niskim ożywieniem produkcji przemysłowej za wrzesień, natomiast inflacja w Szwecji zaskoczyła wyższymi odczytami, co zmniejsza szanse na kolejne obniżki stóp procentowych.
Kalendarz makro:
09:00 Hiszpania - Produkcja przemysłowa za wrzesień (poprzednio: 3,4% r/r)
09:00 Strefa euro - Wypowiedź Schnabel z EBC
09:30 Niemcy i Francja - Konstrukcyjne indeksy PMI
10:00 Norwegia - Decyzja Norgesbank o wysokości stóp procentowych (prognoza: 4,0%; poprzednio: 4,0%)
11:00 Strefa euro - Sprzedaż detaliczna (prognoza: 0,2% m/m; poprzednio: 0,1% m/m)
13:00 UK - Decyzja o wysokości stóp procentowych (prognoza : 4,0%; poprzednio: 4,0%, przy stosunku głosów 6:3 za utrzymaniem, przy poprzednim 7:2)
13:30 USA - Raport Challengera (poprzednia ilość planowanych zwolnień: 54 tys.)
16:00 Kanada - Ivey PMI (prognoza: 55,2; poprzednio: 59,8)
17:00 USA - Wypowiedź Williamsa i Barra z Fed
18:00 USA - Publikacja prognozy PKB z Fed Atlanta
20:00 Meksyk - Decyzja o wysokości stóp procentowych (prognoza: 7,25%; poprzednio: 7,5%)
20:00 USA - Wysokość bilansu Fed (poprzednio: 6,587 bln USD)
Dane o bilansie handlowym w Kanadzie prawdopodobnie nie będą opublikowane ze względu na zamknięcie prac amerykańskiego rządu i brak odpowiedniej ilości danych.
Dzisiaj poznamy również raporty takich spółek jak AstraZeneca, ConocoPhillips, AirBnb cz również giganta zbrojeniowego z Niemiec Rheinmetallu.
PILNE: Uniwersystet Michigan notuje pogroszenie się sentymentu! 📉
Wynagrodzenia w Polsce rosną zgodnie z oczekiwaniami
PILNE: Eksport i import z Niemiec biją oczekiwania📊
Kalendarz ekonomiczny: dane z rynku pracy z Kanady oraz wystąpienia przedstawicieli FED 🔎
Ta publikacja handlowa jest informacyjna i edukacyjna. Nie jest rekomendacją inwestycyjną ani informacją rekomendującą lub sugerującą strategię inwestycyjną. W materiale nie sugerujemy żadnej strategii inwestycyjnej ani nie świadczymy usługi doradztwa inwestycyjnego. Materiał nie uwzględnia indywidualnej sytuacji finansowej, potrzeb i celów inwestycyjnych klienta. Nie jest też ofertą sprzedaży ani subskrypcji. Nie jest zaproszeniem do nabycia, reklamą ani promocją jakichkolwiek instrumentów finansowych. Publikację handlową przygotowaliśmy starannie i obiektywnie. Przedstawiamy stan faktyczny znany autorom w chwili tworzenia dokumentu. Nie umieszczamy w nim żadnych elementów oceniających. Informacje i badania oparte na historycznych danych lub wynikach oraz prognozy nie stanowią pewnego wskaźnika na przyszłość. Nie odpowiadamy za Twoje działania lub zaniechania, zwłaszcza za to, że zdecydujesz się nabyć lub zbyć instrumenty finansowe na podstawie informacji z tej publikacji handlowej. Nie odpowiadamy też za szkody, które mogą wynikać z bezpośredniego czy też pośredniego wykorzystania tych informacji. Inwestowanie jest ryzykowne. Inwestuj odpowiedzialnie.