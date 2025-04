Komentarz giełdowy: Oddech na rynkach akcji

Dzisiejsza sesja na globalnych indeksach przebiegła pod znakiem oddechu po spadkach zapoczątkowanych zeszłotygodniową prezentacją przez Trumpa wysokości planowanych ceł odwetowych. Zarówno na indeksach europejskich, jak i amerykańskich widzimy dziś dominujące wzrosty. Mimo to jest wciąż jeszcze za wcześnie, by jednoznacznie zapomnieć o widmie ceł oraz wymazać wiszącą nad rynkami niepewność.

Wobec drastycznych spadków, jakie widzieliśmy w poprzednim tygodniu i na wczorajszej sesji, dzisiejszy ruch wydaje się być przede wszystkim odreagowaniem panicznych wyprzedaży. Notowaniom głównych indeksów w Europie przewodzi szwajcarski SMI (+3,1%), ale dobra nastroje widać także na francuskim CAC40 (+2,5%), niemieckim DAXie (+2,4%), a także brytyjskim FTSE 100 (+2,5%). Na warszawskim parkiecie inwestorzy także oddychają z ulgą, a szeroki indeks WIG rośnie dziś ponad 3%.

Za oceanem pierwsza połowa sesji również przynosi wzrosty. Dow Jones rośnie o 2,6%, S&P 500 także zyskuje lekko ponad 2,6% zbliżając się do poziomu 5200 pkt., a Nasdaq zyskuje prawie 3%.

Ruchy te spowodowane są nadzieją inwestorów na spokojne rozwiązanie kwestii ceł handlowych. Doniesienia z Białego Domu wskazują, że administracja Trumpa gotowa jest negocjować lepsze warunki handlowe, co w efekcie może doprowadzić do wycofania się z daleko idącej polityki celnej.

Szczególnie pozytywne nastroje widać dziś na notowaniach Big Techów. Sektor technologiczny pozostawał najmocniej dotkniętym wyprzedażami po zapowiedzi ceł odwetowych. Nvidia przewodzi wzrostom wśród “Siedmiu Wspaniałych”, jednak siła ruchu wzrostowego lekko osłabiła się w stosunku do samego początku sesji, gdy spółka zyskiwała ponad 7%. Choć produkty Nvidii nie są obarczone cłami, tak spółka mocno straciła na obawach o pogorszenie się międzynarodowych relacji handlowych, co mogłoby doprowadzić do spowolnienia tempa wydatków na rozwoj AI, a tym samym osłabiłoby potencjał spółki do kontynuacji imponujących wzrostów.

W przypadku Apple spółka zapowiedziała już pierwsze ruchy w związku z nałożonymi cłami i odpowiedzią Chin, która zapowiada pogorszenie się relacji handlowych na linii Waszyngton-Pekin. Doniesienia prasowe wskazują na wzmocniony popyt w ciągu ostatnich dni na produkty spółki wobec obaw o przyszły wzrost cen spowodowany cłami. Jednocześnie firma chce postawić w większym stopniu na produkcję w Indiach, co pozwoliłoby jej uniknąć wyższych ceł.

Warto jednak pamiętać, że te ruchy w dużej mierze oparte są na nadziejach inwestorów, zmęczonych już drastycznymi spadkami. Tym samym wciąż jest za wcześnie by całkowicie przestawiać się na strategie risk-on, a sygnały z rynku są na razie zbyt słabe, by mówić o mocnym odbiciu i zakończeniu korekty.

Tymoteusz Turski

Analityk Rynku Akcji XTB