Komentarz giełdowy: Rynki w zawieszeniu przed wystąpieniem Trumpa

Rynki giełdowe pozostają dziś w nerwowym oczekiwaniu na wystąpienie Trumpa w sprawie ceł. Prezydent Stanów Zjednoczonych ma zaprezentować szczegóły dotyczące polityki celnej dziś o godz. 22:00. Na razie zarówno europejski rynek, jak i amerykańskie indeksy pozostają w zawieszeniu.

Na Starym Kontynencie największe straty notuje szwajcarski SMI, który spada prawie 0,8%. Wtóruje mu dziś niemiecki DAX, który, choć odrobił w drugiej połowie sesji część strat, zamknął ją na 0,7% minusie. Nieco lepiej zachowuje się szeroki rynek europejski, czyli indeks STOXX Europe 600, który spada dziś o 0,6%. Francuski CAC40 traci 0,2%, a brytyjski FTSE 100 spada o 0,2%.

Pod sam koniec sesji zyskały indeksy polskie, które finalnie zamknęły dzień na ok. 0,5% wzrostach. Najlepszy okazał się indeks małych spółek sWIG80, który zyskał 0,6%. W przypadku WIG20 wzrost wyniósł niecałe 0,5%. W indeksie polskich blue chipów najbardziej wyróżniały się akcje CD Projekt, które w ostatnich dwóch godzinach sesji wzrosły o ponad 4%, zamykając dzień na prawie 3% plusie. Taką reakcję rynku najprawdopodobniej wywołała zapowiedź wydania gry Cyberpunk 2077 Ultimate Edition na konsole nowej generacji Nintendo Switch 2. Gra ma być dostępna od premiery konsoli, która ma wejść do sprzedaży 5 czerwca tego roku. Z perspektywy studia jest to kolejny kanał sprzedażowy, bowiem gracze korzystający z konsoli Nintendo Switch nie mieli wcześniej okazji zagrać w Cyberpunka 2077. Oczywiście wciąż pozostaje pytanie o kwestie optymalizacyjne, choć biorąc pod uwagę ogrom pracy studia włożony w naprawę produkcji, problemy techniczne w stylu tych na premierę samej gry w 2020 r. wydają się mało prawdopodobne.

Amerykańskie indeksy pozostają również na niewielkim ok. 0,5% plusie, choć ciągle widać kontynuację wzrostów od początku sesji. Inwestorzy dalej oczekują szczegółów polityki celnej administracji Trumpa.

Tesla po opublikowaniu danych o dostawach straciła na otwarciu ok. 4%, jednak od początku sesji odbija, obecnie zyskując ponad 5% od wczorajszej ceny zamknięcia. Donald Trump potwierdził, że w nadchodzących tygodniach Elon Musk ustąpi ze swojego rządowego stanowiska. Dla inwestorów może to być sygnał zmniejszenia politycznego zaangażowania Muska, co w ostatnich miesiącach w większości szkodziło notowaniom Tesli. Zachowanie akcji potwierdza, że dla inwestorów wciąż większą siłą cenotwórczą jest postać miliardera, a nie fundamentalne sygnały ze spółki.

Tymoteusz Turski

Analityk Rynku Akcji XTB