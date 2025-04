Komentarz giełdowy: Rynki wznawiają dynamiczne wyprzedaże

Początek tygodnia na rynkach przechodzi pod znakiem wzmożonych obaw i niepewności w związku ze zbliżającym się 2 kwietnia. To w tę środę w życie mają wejść zapowiadane przez administrację Trumpa cła. Jak na razie perspektywa złagodzenia narracji i wycofania się z części zapowiedzi wydaje się nieco mniej prawdopodobna, stąd główne rynki akcyjne notują dziś mocniejsze przeceny.

Według doniesień medialnych, Trump naciska na swoich doradców, by przyjęli bardziej zdecydowane podejście do ceł, przygotowując się do eskalacji globalnej wojny handlowej. Dodatkowo dzień wcześniej w sobotę Trump powiedział, że rozważy nałożenie „wtórnych ceł” na rosyjską ropę, jeśli Rosja będzie utrudniała ustanowienie pokoju na Ukrainie. Cła te miałyby karać tych, którzy kupują rosyjską ropę, ograniczając ich dostęp do rynków amerykańskich lub nakładając cła sięgające nawet 50%.

To właśnie wobec tych zapowiedzi Wall Street oraz giełdy w Europie tak mocno dzisiaj traciły. Odwrócenie trendu w sposób szczególny udziela się sektorowi spółek technologicznych. Indeks spółek Mag7 stracił już od początku blisko 16,8%. Warto jednak zwrócić uwagę, że notowania indeksu SP500 z wyłączeniem największych BigTechów nadal pozostają na niewielkim 2,8% plusie, co sugeruje, że to w dużej mierze największe spółki stoją za ponurym obrazem giełdy w ostatnich dniach, podczas gdy część kapitału rotowana jest do spółek defensywnych.

Czy obawy są uzasadnione? Na to pytanie bardzo ciężko odpowiedzieć w związku z tym, że sam Trump szczegółów nie przedstawił, a to one zadecydują, czy po tak dużej skali paniki, która rynki sięgnęła, nadejdzie wraz z przedstawieniem faktycznych planów realizacja faktów i techniczne odbicie, czy jednak widmo wysokich cen w gospodarce jeszcze bardziej dokręci śrubę nadszarpniętym sentymentom Wall Street.

