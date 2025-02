Komentarz walutowy: Czego oczekiwać od decyzji Banku Anglii?

Dzisiaj Bank Anglii ma obniżyć stopy procentowe po raz pierwszy od listopada o 25 pb do 4,5% z 4,75%. Na posiedzeniu zostaną również przedstawione najnowsze prognozy BOE dotyczące wzrostu gospodarczego i inflacji, a także odbędzie się konferencja prasowa gubernatora BOE. Na jakie szczegóły zwrócić uwagę podczas dzisiejszej decyzji?

Sama decyzja o obniżce stóp jest powszechnie oczekiwana i nie spodziewamy się szokującej decyzji ze strony BOE. Tematem kluczowym okażą się prawdopodobnie dopiero zaktualizowane prognozy gospodarcze. Mają one bowiem szanse określić, czy rynek swapów ma rację, oczekując dalszych 2 cięć jeszcze w tym roku, czy też rynek nie wycenia perspektywy utrzymywanie stóp procentowych na niezmienionym poziomie przez dłuższy czas. Nie można wykluczyć również ewentualne przyspieszenia całego procesu luzowaniu warunków monetarnych.

Dzieje się tak, ponieważ tło dla tego raportu jest względnie ponure. Wzrost w Wielkiej Brytanii osłabł w ostatnich miesiącach, a perspektywy wyglądają kiepsko. Oczekuje się, że OBR obniży swoje prognozy wzrostu w przyszłym miesiącu, co zostanie uwzględnione w wiosennym oświadczeniu. Bank Anglii prawdopodobnie zrobi to samo dzisiaj. BOE spodziewał się wzrostu PKB o 1,5% w tym roku, co po serii słabych danych gospodarczych wydaje się bardzo wysokie i może zostać zrewidowane w dół do 1%. Ryzyko polega na tym, że wzrost może przekroczyć zrewidowane w dół prognozy, ponieważ indeks zaskoczenia gospodarczego Citi jest bliski najniższego poziomu od rokuj. Sugeruje to, że dane gospodarcze z Wielkiej Brytanii zaskoczyły w dół z dużym marginesem.

Coraz więcej wskazuje na to, że BOE zasygnalizuje, że rynek jest zbyt ostrożny w kwestii przyszłych obniżek stóp procentowych. BOE już w grudniu powiedział, że nie spodziewa się żadnego wzrostu w IV kwartale 2024 r., podczas gdy oczekuje się, że inflacja w tym roku zostanie zrewidowana w górę ze względu na wyższe ceny energii i słabszego funta. Obawy o stagflację mogą być jednak krótkotrwałe, ponieważ spodziewamy się, że spowolnienie gospodarcze wpłynie na średnioterminową prognozę inflacji BOE, która jest ważniejsza dla wzrostu. BOE może prognozować, że inflacja spadnie do 2% w perspektywie 2 lat, a następnie do 1,6%, poniżej celu, w dłuższej perspektywie. Jeśli BOE zrewiduje w dół swoje dane dotyczące inflacji, otworzy to drzwi do bardziej agresywnego cyklu luzowania w Wielkiej Brytanii.

