Komentarz walutowy – Umiarkowana słabość złotego po wyborach

Karol Nawrocki, kandydat wspierany przez Prawo i Sprawiedliwość został wybrany na nowego prezydenta Polski. Taki wybór może doprowadzić do zwiększenia niepewności politycznej w Polsce zdaniem większości komentatorów, co dało się odczuć na początku dzisiejszej sesji. Z drugiej strony reakcja na rynku walutowym jest ograniczona i jedynie na giełdzie obserwujemy większe spadki, które tyczą się przede wszystkim największych i najbardziej płynnych spółek. Co wybór Karola Nawrockiego na prezydenta Polski oznacza dla złotego? Co Donald Trump zrobił w ostatnich godzinach, że tak mocno zniechęcił do dolara zagranicznych inwestorów?

Karol Nawrocki otrzymał 50,89% głosów w trakcie niedzielnych wyborów, co oznacza, że zostanie on nowym prezydentem Polski. Formalnie kadencja Andrzeja Dudy kończy się 6 sierpnia, ale wypowiedzi Nawrockiego będą skrupulatnie śledzone przez inwestorów. Nawrocki uważany był przez komentatorów za kandydata raczej eurosceptycznego. Zdaniem Politico, Nawrocki i ewentualne dalsze zmiany polityczne w Polsce mogą odciągnąć Polskę od europejskiego mainstreamu w kierunku populistycznej polityki. Dla rynków kluczowe będzie jednak to, czy rząd w dalszym ciągu będzie chciał kontynuować swoją politykę, biorąc pod uwagę możliwy paraliż legislacyjny. W tym momencie najgorszym scenariuszem z perspektywy rynku byłoby zwołanie przedterminowych wyborów parlamentarnych w Polsce, który doprowadziłby do jeszcze większej niestabilności. Z perspektywy polityki międzynarodowej ważna jest również „przyjaźń” między Donaldem Trumpem oraz Karolem Nawrockim. Kandydat prawicy chwalił się w ostatnich tygodniach poparciem ze strony amerykańskiej administracji. Sprawdzian tej przyjaźni może nadejść dosyć szybko, gdyż w lipcu kończy się okres zawieszenia ceł wzajemnych ze strony USA. Warto podkreślić, że sąd federalny w USA uznał ostatnio cła za nielegalne, ale decyzja ta została skierowana do sądu apelacyjnego. Jeśli cła wzajemne nie będą mogły być ostatecznie wdrożone, wtedy amerykańska administracja będzie musiała nakładać cła kierowane. Choć Karol Nawrocki w lipcu nie będzie jeszcze prezydentem, teoretycznie będzie mógł ugrać lepsze warunki dla Polski w kontekście handlu z USA, niż inne kraje europejskie.

Jednocześnie jednak pojawia się wiele znaków zapytania dotyczących dalszych losów polityki monetarnej. Z jednej strony mamy niższą inflację od oczekiwań, słabsze dane gospodarcze, co pozwalałoby na szybsze obniżki. Z drugiej strony, jeśli rząd będzie chciał kontynuować pracę, najprawdopodobniej będzie chciał maksymalnie zwiększyć wydatki, aby móc pochwalić się jakimiś sukcesami przed wyborami w 2027 roku. To oznacza, że NBP może nie chcieć również działać pro-inflacyjnie, co ostatecznie może zakończyć się umocnieniem złotego, choć pozycja naszej waluty będzie zależała również od czynników międzynarodowych.

To właśnie czynniki międzynarodowe ograniczają dzisiaj słabość złotego. Donald Trump ponownie znajduje się na wojennej ścieżce z Chinami oraz zapowiada podwojenie ceł na stal i aluminium, co jest postrzegane jako ryzyko dla dolara, ale również nie jest dobrą sytuacją dla niektórych europejskich eksporterów. EURUSD rośnie dzisiaj powyżej poziomu 1,1400. Choć złoty jest dzisiaj słabszy ogólnie, to jednak zyskuje w stosunku do dolara.

Chwilę przed godziną 13 za dolara płacimy 3,7274 zł, za euro 4,2568 zł, za funta 5,0469 zł, za franka 4,5581 zł.

Michał Stajniak, CFA

Wicedyrektor Działu Analiz XTB

