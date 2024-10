PILNE: Sprzedaż detaliczna w UK powyżej powyżej oczekiwań📈Wybicie na GBPUSD

08:00, Wielka Brytania - dane o sprzedaży detalicznej za sierpień:

Bazowa sprzedaż detaliczna: aktualny 2,3% r/r; prognoza 1,1% r/r; poprzednio 1,4% r/r;

Bazowa sprzedaż detaliczna: aktualny 1,1% m/m; prognoza 0,5% m/m; poprzednio 1,0% m/m;

Sprzedaż detaliczna: aktualny 1,0% m/m; prognoza 0,3% m/m; poprzednio 0,7% m/m;

Sprzedaż detaliczna: aktualny 2,5% r/r; prognoza 1,4% r/r; poprzednio 1,5% r/r;

08:00, Wielka Brytania - Pożyczki sektora publicznego netto za sierpień:

aktualny 13,73B; prognoza 12,10B; poprzednio 3,10B;

08:00, Wielka Brytania - Wymagania pieniężne netto sektora publicznego za sierpień:

aktualny 4,875B; poprzednio 16,905B;

Przekraczające oczekiwania dane dot. sprzedaży wspierają wczorajszą decyzję BoE dot. utrzymania stóp procentowych na niezmienionym poziomie. Inflacja bliska celu oraz obiecujące wskaźniki aktywności ekonomicznej podtryzmują obecny kurs brytyjskiej polityki monetarnej. Na chwilę obecną rynki wyceniają więcej cięć stóp w US niż w UK do końca roku, co w połączeniu z najnowszymi danymi uzasadnia dalsze umacnianie się funta względem dolara.

Funt aprecjonuje względem dolara po danych sprzedażowych, silnie wybijając się powyżej obu EMA (20- oraz 50-okresowej) i przekraczjąc poziom 1.3320 . Źródło: xStation5