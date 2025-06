Podsumowanie dnia: Dolar traci, Wall Street kontynuuje wzrostową passę

Trump zapowiedział potencjalne przyspieszenie ogłoszenia nowego prezesa Fed. Choć nie skróciłoby to kadencji Powella, mogłoby to wpłynąć na oczekiwania rynku dotyczące ścieżki stóp procentowych. Stąd widzimy dziś osłabienie dolara, a także dalsze spadki rentowności amerykańskich obligacji.

