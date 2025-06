Podsumowanie dnia - Iran nie zamyka Cieśniny Ormuz, ale atakuje amerykańskie bazy

Iran wystrzelił 6-10 rakiet na amerykańskie bazy w Katarze oraz prawdopodobnie Iraku, podały agencje Axios i Tassnims. Katar przechwycił wszystkie pociski, a amerykańskie indeksy wróciły do wzrostów w nadziei, że sytuacja nie doprowadzi do szerokiej eskalacji w regionie (US100: +0,5%, US30: +0,3%, US500: +0,4%).

Ropa naftowa rozpoczęła dzień od 5% luki wzrostowej, po niedzielnym głosowaniu w irańskim parlamencie, który zapowiedział zamknięcie Cieśniny Ormuz. Do tej pory nie doszło jednak do żadnych konkretnych działań, a przepływ statków, a w tym przede wszystkim tankowców jest kontynuowany.

Ropa ograniczyła wzrost i zaczęła tracić w ciągu dnia wobec braku eskalacji. Co więcej, ropa naftowa spadła do najniższego poziomu od 18 czerwca, wobec wyboru ograniczonej eskalacji ze strony Iranu (brak ataku na statki i ograniczony atak rakietowy na amerykańskie bazy)

Indeks dolara wymazał wszystkie zyski z początku sesji, tracąc na ten moment 0,1%. Na prowadzenie wysunęły się bezpieczne przystanie walutowe, tj. frank szwajcarski (USDCHF: -0,6%) oraz euro (EURUSD: +0,3% do ok. 1,155). Zyskuje również funt (GBPUSD: +0,4%) oraz korona szwedzka (+0,5%). Na czerwono wciąż handlują waluty Antypodów (AUDUSD, NZDUSD: 0,1%), jen (USDJPY: +0,2%) oraz dolar kanadyjski (USDCAD: +0,15%).

