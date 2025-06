Podsumowanie dnia - Trump straszy ponownie wojną handlową. Nawrocki nowym prezydentem

US500 oraz US100 negują wcześniejsze spadki i zyskują umiarkowanie w ostatnich godzinach handlu na Wall Street. US500 zyskuje 0,1%, natomiast US100 zyskuje niemal 0,4%. US30 w dalszym ciągu traci ok. 0,4% chwilę przed godziną 20:00

Chiny oraz USA wzajemnie oskarżają się o łamanie postanowień porozumienia o obniżeniu stawek celnych, co ostatecznie może wpłynąć na kolejną serię nakładania wysokich ceł wzajemnych.

Donald Trump w weekend wskazał, że od 4 czerwca wchodzą w życie nowe powiększone stawki celne na aluminium i stal na poziomie 50%, co zostało skrytykowane przez Unię Europejską. W odpowiedzi na ten fakt obserwujemy wzrosty cen akcji producentów stali w USA; zyskują Nucor i Steel Dynamics

W trakcie weekendu doszło do szeregu ataków pomiędzy Ukrainą oraz Rosją. Ukraina miała przy użyciu dronów zniszczyć kilkadziesiąt samolotów rosyjskich, co spotkało się z mocną odpowiedzią Rosji w postaci ataków rakietowych. Dzisiaj odbywała się druga runda negocjacji między Ukrainą i Rosją w Istambule

Napięcia handlowe i geopolityczne wpłynęły na wyraźne wzrosty cen złota, które zyskiwało przez moment nawet 2,5%, zbliżając się do poziomu 3400 USD za uncję, będąc ok. 2% od historycznego zamknięcia oraz 4% od dziennego najwyższego poziomu. Jednocześnie prawie 5% zwyżkę obserwujemy na srebrze

Indeks ISM dla przemysłu spada wyraźnie do poziomu 48,5 przy oczekiwaniu odbicia do 49,4 z poziomu 48,7 punktów. Presja cenowa pozostaje jednak wysoko z subindeksem cenowym blisko 70 punktów.

Indeksy PMI z Europy wypadają blisko wstępnych odczytów. Nieco gorzej wypadł PMI przemysłowy z Niemiec, ale lepiej z Francji, co utrzymało indeks PMI dla strefy euro na poziomie 49,4

Ropa naftowa odbija dzisiaj 2,7%, choć wzrosty przekraczały nawet 4%. To efekt wzrostu napięcia geopolitycznego oraz decyzji OPEC+ o podniesieniu produkcji w lipcu o 411 tys. brk na dzień. W poprzedni piątek pojawiła się mocna presja spadkowa wobec spekulacji, iż OPEC+ miałby podnieść produkcję mocniej niż przez poprzednie dwa miesiące

