Poranna odprawa (09.04.2025)

Nadzieje na interwencję Pekinu w ostatniej chwili się rozwiały, co potwierdza stanowcze podejście Chin do agresywnej polityki handlowej Trumpa.

Kontrakty terminowe na indeksy giełdowe w USA tracą dzisiaj 2,00% i zbliżają się do poniedziałkowych dołków. Indeks dolara USDIDX traci 0,70%, a złoto zyskuje 1,20% do 3020 USD za uncję.

Ludowy Bank Chin po raz kolejny ustalił niższy kurs dla juana na rynku krajowym, spychając go do najniższego poziomu od 2007 roku. PBOC stopniowo dopuszczał do deprecjacji juana w ostatnich dniach, starając się złagodzić wpływ taryfy USA.

Trump oskarżył Chiny o celowe osłabianie juana, by zminimalizować wpływ amerykańskich taryf. Uważa, że jest to element strategii Pekinu mającej na celu utrzymanie konkurencyjności eksportu w obliczu eskalujących napięć handlowych.

Korea Południowa obniżyła podatek od zakupu samochodów z 5% do 3,5% do połowy 2025 roku i podniosła dopłaty do EV z 20–40% do 30–80%, przedłużając je do końca roku. Działania te mają na celu ochronę krajowych producentów samochodów i utrzymanie popytu.