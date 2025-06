Poranna odprawa (24.06.2023)

Zawieszenie broni miało wejść w życie o 04:00 GMT, ale Iran twierdził, że uznaje początek rozejmu dopiero o 04:00 czasu irańskiego (00:30 GMT). Przed tą godziną Izrael przeprowadził zmasowane ataki na Teheran, w tym z użyciem bomb penetrujących. Iran odpowiedział pociskami IRST krótko po 04:00 GMT, technicznie łamiąc zawieszenie. Mimo to rynki pozostały spokojne.

Irańskie media podały, że ataki rakietowe były ostatnim uderzeniem przed rozpoczęciem rozejmu. Izrael miał zaprzestać ostrzału do 00:30 GMT, ale Iran kontynuował działania.

Cena ropy WTI spadła o 11 USD, co odzwierciedla deeskalację oraz brak blokady szlaków handlowych. Indeksy amerykańskie zyskują dzisiaj 0,50-0,80% do poziomów bliskich historycznym szczytom.

Oświadczenie Trumpa o zawieszeniu broni przyczyniło się do spadku cen ropy. Później ujawniono, że USA były wcześniej uprzedzone o atakach Iranu, co sugeruje kontrolowane ostatnie bombardowania.

Czerwcowy wskaźnik nastrojów konsumenckich w Korei Południowej wzrósł do 108,7, najwyżej od czerwca 2021 r. Oczekiwania inflacyjne spadły do 2,4%, co jest najniższym poziomem od października 2021.