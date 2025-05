Poranna odprawa (28.05.2025)

Bank Rezerw Nowej Zelandii obniżył stopę OCR o 25 punktów bazowych do poziomu 3,25% przy stosunku głosów 5–1. Prognozy wskazują na dalsze łagodzenie – OCR ma spaść do 2,85% w I kwartale 2026 r.

Minutki RBNZ za Q1 potwierdziły, że inflacja znajduje się w docelowym przedziale, a bank jest dobrze przygotowany na przyszłe wydarzenia. Komitet rozważał utrzymanie stóp vs. obniżkę w pierwszym kwartale i uznał, że ta druga opcja lepiej wspiera cel stabilności cen. Pełne efekty wcześniejszych obniżek są nadal przed nami. Międzynarodowe ryzyka, zwłaszcza taryfowe, miały wpływ na decyzję.

Japonia ma rzekomo zaproponować zakup amerykańskich półprzewodników o wartości do 6,94 miliarda USD. Ruch ten jest częścią rozmów handlowych i ma na celu zmniejszenie dużej nadwyżki handlowej Japonii wobec USA.

Trump ponownie zapowiedział plany upublicznienia spółek Fannie Mae i Freddie Mac, dodając tym razem, że rządowe gwarancje zostaną utrzymane. To nowe doprecyzowanie względem jego wcześniejszych ogólnikowych wypowiedzi. Propozycja może ponownie przyciągnąć uwagę inwestorów do tych gigantów rynku hipotecznego. Deklaracja pada w czasie narastającej krytyki wobec działalności biznesowej Trumpa.

Miesięczny wskaźnik CPI w Australii wyniósł 2,4% r/r wobec oczekiwanych 2,3%, a bazowa inflacja (trimmed mean) osiągnęła 2,8% r/r. Choć dane nadal mieszczą się w przedziale celu RBA (2–3%), nieco zmniejszają szanse na szybką obniżkę stóp. Następne posiedzenie RBA odbędzie się w lipcu. Rynek pozostaje podzielony co do kolejnego ruchu.