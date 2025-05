PULS GPW: Indeksy powracają do wzrostów, Asseco Poland na nowym ATH

Bank Handlowy (BHW.PL)

poinformował o planowanej sprzedaży segmentu działalności banku detalicznego do VeloBanku. Decyzja ta wynika ze strategii Citi Handlowego, który obecnie jest na drodze do zwiększenia efektywności swojej działalności poprzez optymalizację kluczowych wskaźników rentowności. Transakcja ma przebiec płynnie wobec przeniesienia pracowników sprzedawanego działu do VeloBanku. Do 2027 r. spółka zakłada, że zysk netto odpowiadający działalności biznesu detalicznego zostanie odbudowany przez segment bankowości instytucjonalnej. Spółka planuje także w ciągu najbliższych dwóch lat (w przypadku zgody regulatora) wypłacić dodatkową dywidendę z niepodzielonego zysku z lat poprzednich oraz z wpływów z transakcji. Notowania spółki zyskują dziś ponad 1%.