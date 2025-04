PULS GPW: Warszawski parkiet otwiera poświąteczne notowania wzrostami

Newag (NWG.PL)

zaprezentował wstępne wyniki za 2024 r. Spółka szacuje, że w zeszłym roku sprzedaży wyniosła 1,59 mld zł i wzrosła w ujęciu r/r o 29,1%. Marża brtutto wyniosła 21,1% i utrzymuje się na podobnym poziomie, co rok wcześniej. W przypadku wyniku EBITDA wzrósł on do 210,8 mln zł, co oznacza wzrost +13,3% r/r. Na poziomie zysku netto spółka szacuje 122,7 mln zł (+29,1% r/r). Na wyniki spółki wpłynął m.in. wzrost wolumenu sprzedaży, zmiana struktury produktów, w których wzrosło znaczenie segmentu lokomotyw elektrycznych, spadek kosztów finansowych spowodowany zmniejszeniem zadłużenia, wymagania certyfikacyjne dla projektów na rynki zagraniczne, co wydłużyło czas trwania procesów wdrażania nowych usług i produktów na inne rynki i jednocześnie podwyższyło koszty, a także wzrost kosztów zatrudnienia. Newag rozpoczyna dzisiejszą sesję na lekkim ponad 0,7% minusie.