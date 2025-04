Trzy rynki, na które warto zwrócić uwagę w przyszłym tygodniu (11.04.2025)

Drugi tydzień kwietnia minął pod dyktando potężnej zmienności rynkowej. Najpierw wejścia amerykańskich indeksów w oficjalną bessę, a następnie jedna z najlepszych sesji w historii Wall Street, po ogłoszeniu zawieszenia ceł na 90 dni, poza Chinami. Obecnie wojna handlowa pomiędzy USA oraz Chinami sięgnęła absolutnego szczytu, dlatego informacje dotyczące ceł i ewentualnych umów będą kluczowe dla rynków, tuż przed Świętami Wielkanocnymi. Oczywiście poznamy sporo odczytów makroekonomicznych, jak PKB z Chin natomiast swoją decyzję na temat stóp procentowych zaprezentuje Europejski Bank Centralny. Wobec tego w tym tygodniu warto zwrócić uwagę na takie rynki jak EURUSD, CHN.cash oraz GOLD.

EURUSD

Para EURUSD sięgnęła najwyższych poziomów od 3 lat wobec sporych obaw o kondycję amerykańskiej gospodarki wobec ucieczki kapitału z tego kraju. Inwestorzy szukają schronienia w innych bezpiecznych przystaniach, w tym w europejskich obligacjach, których rentowności spadają, również w oczekiwaniu na cięcie stóp procentowych przez EBC w najbliższy czwartek. EBC ma zdecydować się na cięcie o 25 punktów bazowych do poziomu 2,25%, natomiast do końca roku oczekuje się cięcia do 1,75%. Pomimo mocnych oczekiwań na dalsze cięcia ze strony EBC, rynek wciąż może spoglądać pozytywnie na euro, jeśli sytuacja między Chinami oraz USA nie ulegnie polepszeniu.

CHN.cash

W drugim tygodniu kwietnia poznaliśmy odczyt inflacji CPI w Chinach, która pokazała, że kraj znalazł się w deflacji. Przed nami odczyt PKB z Chin za pierwszy kwartał 2025 roku. Dane poznamy w środę w trakcie sesji azjatyckiej i mają pokazać lekkie spowolnienie w porównaniu do IV kwartału 2024 roku. Oczekuje się dynamiki rocznej PKB na poziomie 5,2% r/r w porównaniu do 5,4% r/r, choć wielu ekonomistów wskazuje, że realny wzrost jest bliższy 3-4%. Warto wspomnieć, że pomimo totalnej wojny handlowej między USA oraz Chinami (cła ze strony USA na poziomie 145%, natomiast ze strony Chin na poziomie 125%), chińskie indeksy odrabiają straty. W Chinach może dochodzić do redukcji amerykańskiego długu, co może prowadzić do zakupów na lokalnym rynku. Obserwujemy również umocnienie chińskiego juana. Niemniej sentyment na rynku będzie dyktowany przede wszystkim doniesieniami dotyczącymi relacji handlowych dwóch największych gospodarek na świecie.

GOLD

Złoto sięgnęło absolutnych historycznych rekordów, przebijając się powyżej poziomu 3200 dolarów za uncję. Tegoroczna stopa zwrotu wynosi już 22% i firmy inwestycyjne zwiększają swoje prognozy dla kruszcu na koniec roku, wskazując nawet na poziomy powyżej 4000 USD. Złoto jest obecnie traktowane jako najlepsza bezpieczna przystań dla wolnych środków, biorąc pod uwagę silną wyprzedaż amerykańskiego długu wobec ogromnych niepewności dotyczących wojny handlowej.