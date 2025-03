Trzy rynki warte uwagi w przyszłym tygodniu (28.02.2025)

Ostatni tydzień lutego upłynął pod znakiem napięć związanych z kolejnymi groźbami Stanów Zjednoczonych dotyczącymi nałożenia ceł na swoich partnerów handlowych. Więcej informacji na ten temat powinniśmy poznać już na początku przyszłego tygodnia. Przed nami jednak wyjątkowo intensywny okres pełen kluczowych wydarzeń na arenie międzynarodowej. Przemówienie prezydenta USA przed połączonymi izbami Kongresu, szczyt Unii Europejskiej poświęcony Ukrainie, coroczne posiedzenie Chińskiej Partii Ludowej czy rozdanie Oscarów w Hollywood — te wszystkie wydarzenia przyciągną uwagę inwestorów na całym świecie. Nie można jednak zapominać o istotnych publikacjach makroekonomicznych. W nadchodzących dniach poznamy dane z amerykańskiego rynku pracy, decyzję Europejskiego Banku Centralnego (EBC) w sprawie stóp procentowych oraz wyniki szeregu wskaźników PMI. W tym kontekście szczególną uwagę warto zwrócić na rynki: EURUSD, DE40 i COPPER.

EURUSD

Dla najważniejszej pary walutowej na świecie kluczowym wydarzeniem będzie czwartkowa decyzja EBC dotycząca stóp procentowych. Oczekuje się, że EBC po raz szósty z rzędu obniży stopy o 25 punktów bazowych. Piątkowe dane z amerykańskiego rynku pracy oraz publikacje indeksów PMI, zaplanowane na poniedziałek i środę, również mogą znacząco wpłynąć na kurs EUR/USD. Dodatkowo inwestorzy będą uważnie śledzić informacje o ewentualnych cłach, gdyż dotychczas euro reagowało wyjątkowo nerwowo na zapowiedzi prezydenta USA. Warto także zwrócić uwagę na wtorkowe wystąpienie Trumpa przed Kongresem oraz czwartkowy szczyt UE dotyczący Ukrainy, które mogą mieć istotny wpływ na kursy walut.

DE40

Niemiecki indeks giełdowy DE40 osiągnął swój historyczny szczyt w połowie lutego, jednak obawy związane z potencjalnymi cłami ze strony USA spowodowały wyraźną korektę notowań. Choć sytuacja gospodarcza w Europie ulega poprawie, a nadzieje na zakończenie wojny na Ukrainie wspierają ceny aktywów, to niepewność handlowa wstrzymuje bardziej odważne działania inwestorów. W nadchodzącym tygodniu kluczowe będą zarówno publikacje wskaźników PMI, jak i informacje dotyczące możliwego pokoju na Ukrainie oraz decyzji USA w sprawie ceł. Dotychczasowe zapowiedzi prezydenta Trumpa o nałożeniu 25% ceł na europejskie produkty nie zostały jeszcze poparte żadnymi konkretami, co tylko zwiększa niepewność na rynku.

COPPER

Cena miedzi nie przekroczyła poziomu 10 000 dolarów za tonę od października 2024 roku. Spowolnienie gospodarcze na świecie oraz słabość chińskiej gospodarki przyczyniły się do spadków cen w końcówce ubiegłego roku. Mimo to prezydentura Trumpa i decyzje o nałożeniu ceł na stal i aluminium stworzyły potencjał wzrostowy także dla miedzi. Trump nie wykluczył również możliwości objęcia cłami importu tego surowca. Jednak dla miedzi, jako kluczowego metalu przemysłowego, najważniejsze będą nadchodzące informacje o planach Chin dotyczących rozwoju gospodarczego. Państwo Środka odpowiada za 50% globalnego zużycia miedzi, dlatego jakiekolwiek oznaki ożywienia gospodarczego mogą przyczynić się do odbicia cen po ostatnich spadkach. W środę odbędzie się zjazd Chińskiej Partii Ludowej, podczas którego premier Li Qiang przedstawi raport dotyczący prognoz wzrostu gospodarczego na 2025 rok.