US100 na historycznych szczytach. Europejskie indeksy silnie zyskują na otwarciu

Obecnie obserwujemy bardzo mocne odbicie kontraktów terminowych na indeksy oraz samych indeksów, chwilę po otwarciu w Europie. Na największą uwagę zasługuje kontrakt na amerykański Nasdaq 100, który od godziny 07:30 po ogłoszeniu porozumienia o zawieszeniu broni między Iranem oraz Izraelem, wzrósł do najwyższych poziomów w historii. Obecnie obserwujemy wzrost do poziomu 22350 punktów. Wcześniej najwyższym poziomem zamknięcia był 22250, natomiast najwyższym dziennym poziomem były okolice 22320 punktów. Warto zauważyć, że za moment rozpoczyna się sezon wyników za drugi kwartał, kiedy to mieliśmy do czynienia ze sporą niepewnością dotyczącą międzynarodowego handlu. Dodatkowo na początku lipca wygasa zawieszenie ceł wzajemnych na większość krajów na świecie.

US100 wychodzi na nowe historyczne szczyty. Źródło: xStation5

DE40 wybił ważne wsparcie na 23300 punktów w zeszłym tygodniu, ale po rolowaniu wyraźnie odbija. Dzisiejszy wzrost przekracza 1,2%. Źródło: xStation5