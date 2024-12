US500 najniżej w tym miesiącu po jastrzębich słowach Powella

Powell wskazuje, że obecna stopa procentowa jest już bliska restrykcyjnej i zapowiada, że w przyszłym roku 2 obniżki wydają się być właściwe. To zdecydowana zmiana w stosunku do poprzednich projekcji. Rynek reaguje dosyć gwałtownie i US500 spada do najniższego poziomu w tym roku i testuje okolice 6000 punktów. Jednocześnie jest to również wsparcie związane ze wzrostową linią trendu. Warto pamiętać, że po dzisiejszej sesji mamy rolowanie, które podwyższy cenę US500 o ok. 70 punktów.