VIX zyskuje 3% wobec niepewności przed otwarciem Wall Street📌

Kontrakty terminowe na indeks zmienno艣ci VIX rosn膮 dzi艣 niespe艂na 3% natomiast wzgl臋dem wczorajszych maksim贸w, powy偶ej 40, VIX spad艂 o prawie 10%. Ameryka艅ski benchmark US500 'zignorowa艂' informacj臋 o odwetowych, 125% taryfach celnych z Chin, natomiast popyt na hedging utrzymuje si臋, a VIX notowany jest nadal zdecydowanie powy偶ej poziomu 35 przed otwarciem gie艂dy w Stanach Zjednoczonych.

VIX (interwa艂 H1)

Na interwale godzinowym widzimy, 偶e VIX utworzy艂 spadkow膮 formacj臋 g艂owy z ramionami, co wraz z dywergencj膮 na MACD i RSI mo偶e wskazywa膰 na presj臋 spadkow膮. Z drugiej strony jednak VIX s艂ynie z nieprzewidywalno艣ci, a ka偶de z艂e informacje dla gie艂dy mog膮 sprawi膰, 偶e 23.6 zniesienie Fibonacciego przy 38 i poziomy powy偶ej 40 zostan膮 przetestowane lub przekroczone.

殴r贸d艂o: xStation5

VIX (interwa艂 M15)

Patrz膮c na poprzednie struktury 'szczytowe' na VIX, widzimy pewne podobie艅stwo w postaci nieintuicyjnych wybi膰 do艂em z formacji technicznych przypominaj膮cych tzw. prostok膮tny tr贸jk膮t. Kluczowe poziomy do obserwacji obecnie to okolice 36.5 - 37, wybicie powy偶ej nich mo偶e otworzy膰 drog臋 do testu wczorajszych maksim贸w. Z kolei spadek poni偶ej 33.8. m贸g艂by potwierdzi膰 dalsz膮 spadkow膮 presj臋.

殴r贸d艂o: xStation5