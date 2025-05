Wykres dnia - US500 (14.05.2025)

Amerykańskie indeksy niemal całkowicie odrobiły straty, które pojawiły się po rozpoczęciu wojny handlowej przez Donalda Trumpa. Już same postępy w negocjacjach handlowych z ostatnich dni – mimo braku finalnych porozumień – wystarczyły, by ożywić nastroje inwestorów i podbić notowania. Wczoraj dodatkowym impulsem był historyczny kontrakt między USA a Arabią Saudyjską, obejmujący miliardowe inwestycje w sektor sztucznej inteligencji oraz zakupy technologii od Nvidii i AMD. Informacja ta wyraźnie poprawiła sentyment na rynku i przyczyniła się do dynamicznych wzrostów w sektorze technologicznym. Sprawdźmy, jak w tym kontekście radzą sobie wybrane spółki z indeksu US500 oraz poszczególne sektory.

Najmocniej odbijają oczywiście firmy z tzw. „Magnificent 7” — Nvidia, Meta, Alphabet, Amazon, Apple, Microsoft i Tesla. Po wcześniejszej równie głębokiej korekcie, to właśnie one ciągną cały indeks US500 w górę.

Warto jednak zaznaczyć, że również pozostałe spółki z indeksu odnotowują odbicie. US500, po wyłączeniu wspomnianej siódemki, znajduje się blisko historycznych szczytów (ATH), choć tempo wzrostów w tej grupie jest znacznie niższe — co wyraźnie pokazuje wykres.

Technicznie rzecz biorąc, US500 przebił ostatnie istotne poziomy oporu i powrócił do strefy konsolidacji w rejonie rekordowych wartości. Kluczowe poziomy to obecnie 5900 i 6000 punktów. Aby kontynuować wzrosty w ujęciu fundamentalnym, rynek potrzebuje kolejnych katalizatorów — takich jak wczorajsza umowa z Arabią Saudyjską. Trump wspominał o możliwych podobnych porozumieniach z innymi krajami, np. Zjednoczonymi Emiratami Arabskimi, choć na razie pozostaje to w sferze spekulacji.