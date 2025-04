Zbliżający się „Dzień Wyzwolenia” w USA wynosi złoto na rekordowe poziomy 🔔

Prezydent Trump planuje przedstawić szeroki zestaw nowych taryf 2 kwietnia, w dniu, który nazwał „Dniem Wyzwolenia” USA. Niepewność związana z tym wydarzeniem podtrzymuje dzisiejszą wyprzedaż na rynku akcji oraz wzrosty na złocie.

Złoto zyskuje +1,23%, osiągając 3120 USD za uncję, w miarę jak niepewność na rynku finansowym sięga rekordowych poziomów. Dzisiejsze wzrosty nie ograniczają się tylko do złota, zyskują również pozostałe metale szlachetne, jak srebro (+0,10%), pallad (+0,66%) oraz platyna (+1,10%). Niepewność rynkowa jest również wspierana przez rekordowo niski sentyment konsumentów w USA, który znajduje się obecnie na poziomach porównywalnych z kryzysem finansowym w 2008 roku. Dodatkowo ostatnie dane o inflacji PCE wypadły wyżej od oczekiwań. Ta mieszanka przesądziła o powrocie inwestorów do wyprzedaży na rynku akcji oraz ucieczki do bezpiecznych aktywów.

Złoto wchodzi wręcz w paraboliczną fazę wzrostów, przebijając dzisiaj barierę 3100 USD za uncję. Notowania złota zbliżają się tym samym do górnego ograniczenia kanału wzrostowego, który już kilkukrotnie służył za skuteczny obszar realizacji zysków. Źródło: xStation 5

Dzisiejsza zmienność na rynkach po weekendzie wynikać może z wywiadów, jakie udzielił Donald Trump. W niedzielę powiedział dziennikarzom na pokładzie Air Force One, że nowe taryfy odwetowe, które ogłosi w tym tygodniu, obejmą wszystkie kraje, a nie tylko wybraną grupę. Według doniesień Trump naciska na swoich doradców, by przyjęli bardziej zdecydowane podejście do ceł, przygotowując się do eskalacji globalnej wojny handlowej. Dodatkowo dzień wcześniej w sobotę Trump powiedział, że rozważy nałożenie „wtórnych ceł” na rosyjską ropę, jeśli Rosja będzie utrudniała ustanowienie pokoju na Ukrainie. Cła te miałyby karać tych, którzy kupują rosyjską ropę, ograniczając ich dostęp do rynków amerykańskich lub nakładając cła sięgające nawet 50%.

Ryzyko eskalacji konfliktu naftowego wspiera dzisiaj notowania OIL.WIT (+1,00%).