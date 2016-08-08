czytaj więcej
Kontrakty CFD są złożonymi instrumentami i wiążą się z dużym ryzykiem szybkiej utraty środków pieniężnych z powodu dźwigni finansowej. 71% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty pieniężne w wyniku handlu kontraktami CFD u niniejszego dostawcy CFD. Zastanów się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty CFD, i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.
Kontrakty CFD są złożonymi instrumentami i wiążą się z dużym ryzykiem szybkiej utraty środków pieniężnych z powodu dźwigni finansowej. 71% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty pieniężne w wyniku handlu kontraktami CFD u niniejszego dostawcy CFD. Zastanów się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty CFD, i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.
71% rachunków detalicznych CFD odnotowuje straty.

Bank Światowy

Tematy powiązane:
Słownik
Czas czytania: 1 minut(y)
Bank Światowy to jedna z najważniejszych instytucji finansowych świata. Sprawdź, czym się zajmuje, jak wspiera rozwój krajów oraz jaki ma wpływ na globalną gospodarkę i walkę z ubóstwem.

Nie tylko zarabiaj pieniądze. Pozwól im pracować dla Ciebie

Otwórz konto
  • Bank światowy jest międzynarodową instytucją, w której urząd prezydenta banku sprawuje David Malpass
  • Celem banku jest finansowanie i doradzanie krajom rozwijającym się w rozwoju gospodarczym

Siedziba Banku Światowego znajduje się w Waszyngtonie od 1944 roku. Oficjalnym celem banku jest redukcja ubóstwa poprzez kooperację nie tylko z sektorem publicznym, ale również z sektorem prywatnym.

 

Tu pracują Twoje pieniądze

Inwestowanie jest ryzykowne. Inwestuj odpowiedzialnie.

Otwórz konto

Ta publikacja handlowa jest informacyjna i edukacyjna. Nie jest rekomendacją inwestycyjną ani informacją rekomendującą lub sugerującą strategię inwestycyjną. W materiale nie sugerujemy żadnej strategii inwestycyjnej ani nie świadczymy usługi doradztwa inwestycyjnego. Materiał nie uwzględnia indywidualnej sytuacji finansowej, potrzeb i celów inwestycyjnych klienta. Nie jest też ofertą sprzedaży ani subskrypcji. Nie jest zaproszeniem do nabycia, reklamą ani promocją jakichkolwiek instrumentów finansowych. Publikację handlową przygotowaliśmy starannie i obiektywnie. Przedstawiamy stan faktyczny znany autorom w chwili tworzenia dokumentu. Nie umieszczamy w nim żadnych elementów oceniających. Informacje i badania oparte na historycznych danych lub wynikach oraz prognozy nie stanowią pewnego wskaźnika na przyszłość. Nie odpowiadamy za Twoje działania lub zaniechania, zwłaszcza za to, że zdecydujesz się nabyć lub zbyć instrumenty finansowe na podstawie informacji z tej publikacji handlowej. Nie odpowiadamy też za szkody, które mogą wynikać z bezpośredniego czy też pośredniego wykorzystania tych informacji. Inwestowanie jest ryzykowne. Inwestuj odpowiedzialnie.

Powiązane artykuły

1 minut
Procentowa zmiana (3M, 6M, 12M) wyjaśnienie

Czytaj dalej
2 minut
Co to jest dźwignia finansowa?

Czytaj dalej
2 minut
Jak wykorzystać raport NFP?

Czytaj dalej

Wybierz obszar, który Cię interesuje

Forex Surowce Indeksy Analiza techniczna Kryptowaluty Akcje Analiza fundamentalna CFD ETF Platforma Słownik Poradnik Usługi XTB Zostań Traderem Tech Blog

Dołącz do ponad 2 000 000 inwestorów z całego świata

Zacznij inwestować Pobierz aplikację Pobierz aplikację