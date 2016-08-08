Bank Światowy

Czas czytania: 1 minut(y)

Bank Światowy to jedna z najważniejszych instytucji finansowych świata. Sprawdź, czym się zajmuje, jak wspiera rozwój krajów oraz jaki ma wpływ na globalną gospodarkę i walkę z ubóstwem.

Nie tylko zarabiaj pieniądze. Pozwól im pracować dla Ciebie Otwórz konto

Bank światowy jest międzynarodową instytucją, w której urząd prezydenta banku sprawuje David Malpass

Celem banku jest finansowanie i doradzanie krajom rozwijającym się w rozwoju gospodarczym Siedziba Banku Światowego znajduje się w Waszyngtonie od 1944 roku. Oficjalnym celem banku jest redukcja ubóstwa poprzez kooperację nie tylko z sektorem publicznym, ale również z sektorem prywatnym.

Tu pracują Twoje pieniądze Inwestowanie jest ryzykowne. Inwestuj odpowiedzialnie. Otwórz konto

Udostępnij

Ta publikacja handlowa jest informacyjna i edukacyjna. Nie jest rekomendacją inwestycyjną ani informacją rekomendującą lub sugerującą strategię inwestycyjną. W materiale nie sugerujemy żadnej strategii inwestycyjnej ani nie świadczymy usługi doradztwa inwestycyjnego. Materiał nie uwzględnia indywidualnej sytuacji finansowej, potrzeb i celów inwestycyjnych klienta. Nie jest też ofertą sprzedaży ani subskrypcji. Nie jest zaproszeniem do nabycia, reklamą ani promocją jakichkolwiek instrumentów finansowych. Publikację handlową przygotowaliśmy starannie i obiektywnie. Przedstawiamy stan faktyczny znany autorom w chwili tworzenia dokumentu. Nie umieszczamy w nim żadnych elementów oceniających. Informacje i badania oparte na historycznych danych lub wynikach oraz prognozy nie stanowią pewnego wskaźnika na przyszłość. Nie odpowiadamy za Twoje działania lub zaniechania, zwłaszcza za to, że zdecydujesz się nabyć lub zbyć instrumenty finansowe na podstawie informacji z tej publikacji handlowej. Nie odpowiadamy też za szkody, które mogą wynikać z bezpośredniego czy też pośredniego wykorzystania tych informacji. Inwestowanie jest ryzykowne. Inwestuj odpowiedzialnie.