Jak kupić ETF? Inwestowanie w ETF dla początkujących

Inwestowanie w ETF pozwala na uzyskanie ekspozycji na zdywersyfikowany portfel aktywów. W tym artykule krok po kroku przybliżamy tematykę inwestowania w ETF.

Fundusze ETF (Exchange Traded Funds) stają się coraz częstszym wyborem dla milionów inwestorów. Chcąc uzyskać szeroką ekspozycję na zdywersyfikowany portfel aktywów, wybór wielu inwestorów pada właśnie na ETF. Pozwalają one bowiem partycypować w rynku akcji, obligacji, surowców, kryptowalut czy nawet pojedynczych sektorów i branż. Jeśli kiedykolwiek słyszałeś o cyklicznej hossie na Wall Street, wzrostach cen akcji spółek technologicznych czy drożejącym złocie, istnieje duża szansa na to, że słyszałeś również o funduszach ETF. Dzięki nim, inwestowanie pasywne stało się wygodnym i popularnym wyborem wśród inwestorów.

Inwestowanie w ETF pozwala uzyskać ekspozycję na szereg rynków w tym rynek akcji, obligacji, indeksów giełdowych, surowców, kryptowalut, a także poszczególnych branż czy sektorów gospodarki. dywersyfikowana natura funduszy ETF sprawia, że jest to instrument często wybierany przez inwestorów długoterminowych. Wybierając fundusze ETF nie musisz już żmudnie rozważnie dobierać spółek do portfela czy uważnie śledzić wyceny poszczególnych akcji. Fundusze ETF, podobnie jak akcje spółek giełdowych, notowane są na giełdzie, co pozwala na kupno lub sprzedaż ETF w dowolnym momencie trwania sesji giełdowej. Ten artykuł dostarczy Ci podstawowej wiedzy potrzebnej do zrozumienia czym są i jak działają fundusze ETF oraz jak inwestować w ETF. Zaczniemy od podstaw i krok po kroku przeanalizujemy słabe i mocne strony inwestowania w fundusze ETF.



Inwestowanie w fundusze ETF staje się coraz bardziej popularne ze względu na łatwość uzyskania ekspozycji na wiele popularnych rynków za ich pomocą. W 2022 r. inwestorzy ulokowali łącznie przeszło 9,55 bln USD w funduszach ETF - dla porównania, w 2003 roku całkowita alokacja środków w ETF-ach wynosiła zaledwie 204 mld USD.

Krótkie podsumowanie

Inwestowanie w fundusze ETF (Exchange Traded Funds) przypomina inwestowanie w akcje. Podobnie jak akcje spółek giełdowych, jednostki uczestnictwa funduszy ETF notowane są na giełdach papierów wartościowych i mogą być kupowane oraz sprzedawane w trakcie trwania sesji podobnie jak zwykłe akcje.

Fundusze ETF można wykorzystać zarówno do inwestowania pasywnego, jak i aktywnego. Inwestowanie w ETF można rozważyć w prawie każdym horyzoncie czasowym, choć najczęściej fundusze ETF wykorzystywane są przez inwestorów długoterminowych.

Fundusze ETF zapewniają ekspozycję na szereg rynków w tym np. rynek akcji, obligacji, surowców, kryptowalut, a nawet poszczególne branże czy sektory gospodarki (spółki technologiczne, rynki wschodzące, elektromobilność etc.)

Fundusze ETF, podobnie jak akcje co do zasady charakteryzują się wysoką płynnością oraz jednocześnie odpowiednim poziomem dywersyfikacji co sprawia, że oferują one szerokie możliwości inwestycyjne dla każdego typu inwestora.

Inwestowanie w ETF jest zazwyczaj znacznie tańsze niż kupno jednostek uczestnictwa tradycyjnych funduszy inwestycyjnych. Jednostki ETF można kupować i sprzedawać w trakcie trwania sesji giełdowej - zupełnie jak zwykłe akcje.

Co to jest ETF?

ETF (a właściwie Exchange Traded Fund) to rodzaj zdywersyfikowanego produktu inwestycyjnego, którego wycena śledzi wybrany sektor, indeks, surowiec lub inne aktywo. Dzięki możliwości uzyskania ekspozycji na szereg różnych rynków, fundusze ETF mogą stanowić ważny element portfela każdego inwestora. Choć sam fundusz ETF nie jest papierem wartościowym, to jednak jego jednostki uczestnictwa można tak traktować - podobnie jak akcje, jednostki ETF można kupować lub sprzedawać w trakcie godzin pracy giełdy papierów wartościowych. Inwestor posiadający w swoim portfelu jednostki uczestnictwa ETF uprawniony jest również do otrzymywania dywidend wypłacanych przez spółki, których akcje znajdują się w portfelu takiego funduszu (jeżeli spółki takie dywidendy wypłacają). Dodatkowo, fundusze ETF są już odpowiednio zdywersyfikowane (dba o to profesjonalny zespół zarządzających funduszem) przez co stanowią atrakcyjną składową każdego długoterminowego portfela inwestycyjnego.

Fundusze ETF konstruowane są z myślą o zapewnieniu zdywersyfikowanej ekspozycji na szereg rynków. Inwestorzy bez trudu znajdą więc fundusz ETF skoncentrowany na akcjach, indeksach giełdowych, wybranych branżach lub sektorach rynku, surowcach czy kryptowalutach. Zasadę działania funduszu ETF można wyjaśnić na przykładzie prezentu urodzinowego. Załóżmy, że wraz z 9 przyjaciółmi postanowiłeś zrobić prezent niespodziankę swojemu koledze. Składacie się po 300 złotych, aby zafundować mu najnowszą konsolę do gier. Dzięki wspólnemu wysiłkowi 10 “inwestorów”, bez trudu zebraliście potrzebne 3000 złotych w “funduszu”, który posłużył do realizacji niespodzianki dla kolegi. Dla każdego uczestnika takiego “funduszu” inwestycja 3000 złotych może być problemem - dzięki środkom pozyskanym od większej grupy “inwestorów”, zakup konsoli nie stanowił problemu. W podobny sposób działają fundusze ETF - uczestnictwo w takim funduszu (zakup jednostek uczestnictwa) pozwala niewielkim inwestorom uzyskać łatwy dostęp do szerokiej gamy opcji inwestycyjnych.

Jak działają fundusze ETF?

Tworzeniem i umarzaniem jednostek uczestnictwa funduszy ETF, a także zarządzaniem polityką całego funduszu zajmuje się dostawca. Jest to zazwyczaj zespół profesjonalnych zarządzających, którzy dbają m.in. o właściwe odwzorowanie przez fundusz ETF portfela bazowego czy wycenę jednostek uczestnictwa funduszu. Co do zasady fundusze ETF można podzielić ze względu na formę ich zarządzania, tak więc najczęściej mamy do czynienia z funduszami ETF:

Zarządzanymi pasywnie

Zarządzanymi aktywnie

Pasywnie zarządzane fundusze ETF mają na celu śledzenie wyceny określonego aktywa takiego jak np. indeks giełdowy, sektor gospodarki czy surowiec, podczas gdy aktywnie zarządzane fundusze ETF mają na celu osiągnięcie stopy zwrotu lepszej niż benchmark (najczęściej indeks giełdowy).

Rodzaje ETF

Istnieje wiele różnych rodzajów funduszy ETF, z których każdy oferuje inwestorom szeroki wachlarz opcji inwestycyjnych. Fundusze ETF potrafią zapewnić zdywersyfikowaną ekspozycję na przykład na rynek surowców (złoto, srebro, ropa naftowa, towary rolnicze itd.) czy obligacji (obligacje skarbowe, korporacyjne, obligacje gospodarek rozwiniętych lub wschodzących). Najpopularniejsze pozostają jednak akcyjne fundusze ETF, które pozwalają inwestorom na uzyskanie ekspozycji na cały rynek akcji (np. indeks S&P 500 czy WIG20) lub jego wybraną część (dany sektor lub branża gospodarki).

W ostatnich latach coraz większą popularnością cieszyły się również fundusze ETF typu Real Estate Investment Trust (REIT), które zapewniają inwestorom ekspozycję na sektor nieruchomości. Przy tak wielu dostępnych rodzajach funduszy ETF, inwestorzy z łatwością mogą dostosować swoje portfele do swoich celów inwestycyjnych i tolerancji ryzyka.

Inwestowanie w ETF - zalety i wady

Inwestowanie ma wiele zalet, ale nie jest także pozbawione wad. Poniżej znajdziesz 6 najważniejszych zalet i wad inwestowania w fundusze ETF.

Zalety

Dywersyfikacja i niższe (niż w przypadku tradycyjnych funduszy inwestycyjnych) opłaty

Większa efektywność podatkowa w porównaniu z tradycyjnymi funduszami inwestycyjnymi

Minimalizacja podatków od zysków kapitałowych w porównaniu do funduszy inwestycyjnych

Zapewnienie większej kontroli nad inwestycjami

Umożliwienie realizacji różnych strategii handlowych

Możliwość handlu przez cały dzień, podobnie jak akcjami

Wady

Niższe oczekiwane zwroty

Problemem może być również dywersyfikacja (w niektórych przypadkach brak lub niewielka ekspozycja na akcje najlepszych spółek)

Ryzyko słabych aktywów w portfelach

Niektóre (zwłaszcza aktywnie zarządzane) fundusze ETF mogą nie odzwierciedlać wyników poszczególnych sektorów

Niska płynność małopopularnych funduszy ETF

3 potencjalne wady inwestowania w fundusze ETF

Pomimo licznych zalet funduszy ETF, inwestowanie w ETF niesie ze sobą pewne potencjalne wady, które należy wziąć pod uwagę.

Inwestowanie w aktywnie zarządzane fundusze ETF często wiąże się z wyższymi opłatami niż w przypadku pasywnych funduszy ETF ze względu na wyższe koszty zarządzania. Może to wpłynąć na ostateczną stopę zwrotu osiągniętą z inwestycji, zwłaszcza w przypadku, gdy aktywnie zarządzany fundusz ETF osiągnie gorsze wyniki niż benchmark. Inną potencjalną wadą inwestowania w ETF jest ograniczona dywersyfikacja w przypadku niektórych funduszy sektorowych. Chociaż fundusze te mogą oferować ukierunkowaną ekspozycję na określoną branżę lub sektor gospodarki, ich skupienie na niewielkiej liczbie instrumentów może skutkować wyższym ryzykiem i zmiennością niż w przypadku bardziej zdywersyfikowanych funduszy ETF. Inwestując w ETF warto zwrócić uwagę na płynność interesującego nas funduszu. Możliwe jest bowiem, że w przypadku niskiego zainteresowania ze strony inwestorów, zakup lub szybka sprzedaż takiego funduszu będzie utrudniona i może się wiązać z nieatrakcyjnymi warunkami handlu.

Mając na uwadze powyższe, nie należy zapominać, że fundusze ETF z powodzeniem wykorzystywane są przez miliony inwestorów w celu uzyskania zdywersyfikowanej ekspozycji na wybrany rynek.

Zalety i wady inwestowania w fundusze ETF

Inwestycje w fundusze ETF są postrzegane jako bezpieczniejsze ze względu na ich podstawy konstrukcyjne, ale jak każda inwestycja na rynku finansowym, podlegają one ryzyku i mają potencjalne zalety i wady. Poniżej wymienimy niektóre z nich.

Zalety

Inwestowanie w ETF jest co do zasady tańsze niż otwarcie pozycji na akcjach każdej ze spółek, które fundusze ETF posiadają w swoim portfelu (a tych mogą być setki lub nawet tysiące!). Dzięki zminimalizowaniu liczby transakcji potrzebnej do uzyskania pożądanej ekspozycji, ostateczny koszty inwestycji w ETF jest niższy niż w przypadku zwykłych akcji.

Fundusze ETF mogą zapewnić bezpośrednią ekspozycję na szereg różnych aktywów i rynków. Inwestowanie w ETF pozwala na śledzenie ruchu cen surowców, akcji, kryptowalut a nawet całych sektorów i branż.

Inwestowanie w fundusze ETF zapewnia dostęp do szerokiej gamy akcji spółek z dowolnej wybranej branży, dzięki czemu można znacznie ograniczyć ryzyko inwestycyjne, jednocześnie koncentrując się na wybranym sektorze rynku.

Zarządzanie ryzykiem jest jednym z kluczowych czynników mających wpływ na zarabianie na rynkach finansowych. Dzięki dywersyfikacji, inwestowanie w ETF pozwala obniżyć poziom ryzyka inwestycji, a rozważny podział własnego portfela inwestycyjnego minimalizuje ryzyko niepowodzenia inwestycji z powodu np. bankructwa jednej ze spółek, których akcje posiadamy.

Niektóre fundusze ETF zabezpieczają swoje inwestycje fizycznymi rezerwami określonego surowca lub metalu szlachetnego, które kupują na rynku w imieniu inwestorów ETF (klientów).

Inwestowanie w ETF pozwala uzyskać ekspozycję na złoto lub srebro bez konieczności kupowania fizycznych sztabek tych metali.

Wady

Ponieważ fundusze ETF składają się z akcji dziesiątek, setek a nawet tysięcy spółek, stopa zwrotu z inwestycji w ETF będzie pochodną zmian kursów wszystkich składowych portfela funduszu. Oznacza to, że inwestując w ETF nie osiągniemy tak wysokiej stopy zwrotu, jak w przypadku inwestycji w pojedynczą spółkę ponieważ zysk na akcjach jednej spółki może zostać zrównoważony stratą na akcjach innej spółki. Sprawdza się tu bardzo ważna zasada - niższe ryzyko zazwyczaj idzie z niższym poziomem zysków.

Fundusze ETF mogą mieć w swoich portfelach złe (lub po prostu słabe w dłuższej perspektywie) aktywa. W takim przypadku ich ryzyko inwestycyjne może być wyższe niż oczekiwano (zawsze należy przeprowadzić własną analizę składu portfela ETF przed dokonaniem inwestycji).

Możesz zainwestować w ETF, który deklaruje koncentrację inwestycji na przetwarzaniu w chmurze lub robotyce, ale w jego portfelu mogą znajdować się spółki z innych branż lub akcje firm, w których te sektory nie są związane z działalnością podstawową. Po raz kolejny warto przypomnieć, że przed inwestycją w ETF warto wybrany fundusz przeanalizować.

Inwestowanie w ETF - strategie i ryzyka

Z reguły inwestowanie w ETF jest częstym wyborem inwestorów długoterminowych. Możemy jednak wyróżnić dwie strategie inwestycyjne, które cieszą się niezmienną popularnością. Oto one:

Pasywna strategia “kup i czekaj”

W przypadku tej strategii inwestorzy opierają się na długoterminowym horyzoncie inwestycyjnym i kupują jednostki uczestnictwa w funduszach ETF z myślą o wieloletnim zaangażowaniu. Pasywne inwestowanie w ETF zakłada brak sprzedaży posiadanych udziałów i czerpanie z nich korzyści przez dłuższy okres. Strategia ta przypomina nieco działania Warrena Buffetta, który oprócz wyceny fundamentalnej, opiera swoją strategię na wierze we wzrost biznesu danej spółki i jej odpowiednie zarządzanie. Jeśli ekspozycja na globalne rynki dzięki np. ETF iShares MSCI World UCITS (IWRD.UK) lub podobnym funduszom to za mało - ETF-y dają znacznie więcej możliwości. Pasywni inwestorzy opierają swoje decyzje inwestycyjne na kilku założeniach. Poniżej wymieniamy kilka z nich:

Pasywne inwestowanie w ETF - przykłady

Inwestorzy mogą wierzyć w długoterminowy wzrost gospodarek i rynków finansowych krajów rozwijających się. Mogą więc zacząć wybierać związane z nimi fundusze ETF. Wzrost PKB Indii czy Wietnamu jest imponujący, a Chiny pozostają największym na świecie producentem surowców. Fundusze ETF takie jak iShares Core MSCI Emerging Markets (EIMI.UK) mogą być atrakcyjną opcją inwestycyjną dla każdego zwolennika rynków wschodzących.

Wielu inwestorów dostrzega również perspektywy dalszego wzrostu amerykańskiej gospodarki i tamtejszych przedsiębiorstw. Dlatego indeks S&P 500 może być postrzegany jako właściwy wybór dla zdywersyfikowanej ekspozycji na 500 największych i potencjalnie najlepszych przedsiębiorstw w Stanach Zjednoczonych. Skład indeksu zmienia się, a spółki, które nie spełniają restrykcyjnych wymogów indeksu są zastępowane przez inne. Śledzenie tych zmian i odpowiednia reakcja na nie to czasochłonne zajęcie, dlatego inwestorzy często wybierają np. iShares Core S&P 500 UCITS (CSPX.UK) by dołączyć do potencjalnego trendu wzrostowego amerykańskiej gospodarki.

Inna grupa inwestorów obiera na swój cel nowe, często przełomowe technologie takie jak sztuczna inteligencja, uczenie maszynowe czy zielona energia. Mogą oni korzystać nie tylko z sektorowych funduszy ETF, ale także z funduszu ETF dającego ekspozycję na cały indeks Nasdaq 100, który jest znany z dużej liczby amerykańskich spółek technologicznych wchodzących w jego skład. W tym przypadku inwestor może oczekiwać, że długoterminowe wyniki indeksu Nasdaq będą odzwierciedlać ogólny wzrost technologiczny poprzez ekspozycję na spółki wchodzące w skład indeksu, takie jak Nvidia czy Alphabet (Google). Szukasz zdywersyfikowanej ekspozycji na wzrost akcji spółek technologicznych? Spójrz na iShares Nasdaq 100 UCITS (CNDX.UK).

Niektórzy inwestorzy wierzą w długoterminowe wzrosty cen złota, które są wspierane przede wszystkim przez ograniczoną podaż cennego metalu. Inwestor taki może zakupić ETF, który daje ekspozycję bezpośrednio na złoto, taki jak iShares Gold ETF (IGLN.UK). Sytuacja może być podobna w przypadku cen ropy naftowej lub gazu, gdzie inwestorzy dostrzegający długoterminowe fundamenty wzrostu mogą wybierać spośród szerokiej gamy funduszy ETF.

Inwestorzy długoterminowi, poszukujący dochodów z dywidend mogą być zainteresowani funduszami ETF spółek dywidendowych, takimi jak Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS (VHYD.UK).

Fundusze ETF dają inwestorom długoterminowym bardzo szerokie możliwości inwestycyjne, od sektora private equity po wybrane sektory lub gałęzie technologii. Jeśli ktoś chce zbudować zdywersyfikowany plan inwestycyjny - powyższe opcje są naprawdę warte uwagi.

Aktywna strategia momentum

Niektórzy inwestorzy nie postrzegają długoterminowych inwestycji i strategii “kup i trzymaj” jako atrakcyjnej opcji inwestycyjnej i postanawiają aktywnie szukać wyższych stóp zwrotu. W przypadku takiego podejścia do rynku, ryzyko inwestora jest znacznie wyższe, jednak wraz z poziomem ryzyka rosną również szanse na wysokie zyski. Fundusze ETF - podobnie jak akcje - również można trzymać w swoim portfolio przez zaledwie kilka miesięcy, tygodni, dni czy nawet godzin. Ideą aktywnej strategii momentum jest znalezienie funduszy ETF, które znajdują się już (lub zaraz się znajdą) w wyraźnym trendzie. Dzięki aktywnej postawie i szybkiej reakcji na zmianę wyceny danego ETF-a, inwestor może osiągać zadowalające stopy zwrotu przy jednoczesnym utrzymywaniu zdywersyfikowanego portfela inwestycyjnego.

Aktywne inwestowanie w ETF - przykłady

Wysoka inflacja przy wciąż dość silnej globalnej gospodarce, może przełożyć się na wyższe ceny surowców. Choć oczywiście ciężko jest przewidzieć zmiany zachodzące na rynku surowcowym inwestorzy o proaktywnym podejściu do rynku mogą chcieć inwestować w spółki naftowe lub naftowo-gazowe. Aktywne inwestowanie w ETF, takie jak WisdomTree WTI Crude Oil (CRUDE.UK) lub iShares Oil & Gas Exploration & Production (IOGP.UK) to prawdopodobny wybór wielu z takich inwestorów.

Ktoś, kto uważa, że nowe technologie, takie jak sztuczna inteligencja, robotyka lub automatyzacja, będą ewoluować i przejmą nową gospodarkę (lub po prostu przyciągną wyobraźnię inwestorów), może chcieć uzyskać ekspozycję na te trendy za pośrednictwem iShares Automation & Robotics (RBOT.UK) lub Global X Robotics & AI (BOTZ.UK). Ze względu na większą zmienność sektorów technologicznych, wymienione fundusze ETF mogą przyciągać zainteresowanie inwestorów krótkoterminowych

Chcesz uzyskać ekspozycję na agresywny rynek obligacji lub nieruchomości? Fundusze ETF takie jak iShares Fallen Angels High Yield Corp Bond (WIAU.UK), iShares High Yield Bond UCITS (EUNW.UK), iShares Developed Markets Property UCITS (IDWP.UK) lub iShares Asia Property Yield (IASP.UK) mogą zapewnić ekspozycję na te rynki również inwestorom krótkoterminowym.

Inwestorzy aktywnie inwestujący w fundusze ETF mogą również chcieć skorzystać z dźwigni finansowej, która pozwala zwielokrotnić potencjalne zyski z inwestycji. Oczywiście, podejście te wiąże się z wyższym ryzykiem i należy liczyć się z możliwością poniesienia dużych strat, jednak aktywne podejście do inwestowania w ETF zakłada częstszą kontrolę aktywnych pozycji. Fundusze takie jak WisdomTree S&P 500 x 3 Daily Leveraged (3USL.UK) lub Lyxor Nasdaq 100 x2 Leveraged Daily UCITS (LQQ.FR) pozwalają na uzyskanie lewarowanej ekspozycji na wybrane rynki. Istnieją również mniej popularne, “odwrócone” fundusze ETF, które pozwalają czerpać zyski ze spadków wyceny aktywów bazowych. Mogą one być szczególnie interesujące dla spekulantów, którzy spodziewają się spadków cen gazu ziemnego lub niemieckiego rynku akcji i chcą na tym zyskać. Wśród funduszy pozwalających uzyskać ekspozycję na spadki cen znaleźć można m.in. WisdomTree Natural Gas x3 Daily Short ETC (3NGS.UK) lub Lyxor Daily ShortDAX x2 (DSD.FR)

Wybór odpowiedniego funduszu ETF zależeć będzie jednak w głównej mierze od samego inwestora, a konkretniej od jego możliwości oraz celów finansowych, a także poziomu awersji do ryzyka. Niektórzy inwestorzy dzielą swój portfel na część długoterminową oraz spekulacyjną, próbując w ten sposób zbalansować uzyskaną stopę zwrotu z podejmowanym ryzykiem. Należy pamiętać, że przed podjęciem jakichkolwiek działań na rynkach finansowych, kluczowe jest pozyskanie odpowiedniej wiedzy na temat inwestowania w wybrany instrument oraz przeprowadzenie własnej analizy wybranego aktywa.

Różne typy inwestora

Fundusze ETF mogą stanowić doskonałe uzupełnienie portfela inwestycyjnego. Aktywne inwestowanie w ETF jest atrakcyjną opcją dla inwestorów poszukujących wyższych stóp zwrotu i akceptujących wyższy poziom ryzyka. Pasywne inwestowanie w ETF to dobre rozwiązanie dla inwestorów poszukujących długoterminowej ekspozycji na zdywersyfikowane portfolio aktywów takich jak akcje, obligacje, kryptowaluty czy surowce.

Koszty transakcyjne

Aktywne inwestowanie w ETF wiąże się z wyższymi kosztami transakcyjnymi ze względu na wyższą częstotliwość zawierania transakcji i liczbę otwartych pozycji. Z kolei pasywne inwestowanie w fundusze ETF - ze względu na podejście “kup i czekaj” - skutkuje niższymi kosztami transakcyjnymi niż w przypadku aktywnego podejścia do rynku.

Aktywnie zarządzane ETF

Wyniki najlepszych menedżerów zarządzających funduszami ETF przewyższają stopy zwrotu osiągane przez inwestorów pasywnych, ale w dłuższym terminie są one trudne do utrzymania. Fundusze ETF są aktywami przeznaczonymi głównie do inwestycji średnio i długoterminowych.

Ruchy cenowe

Aktywne inwestowanie w ETF polega zazwyczaj na wykorzystywaniu krótkoterminowych ruchów cen aktywów, w celu osiągnięcia zysku. Kluczowym elementem tej strategii jest dołączenie do rynku na początkowym etapie budującego się trendu. Pasywne podejście do inwestowania w ETF zakłada zgoła odmienną rzecz - po zidentyfikowaniu atrakcyjnych z fundamentalnego punktu widzenia aktywów inwestor buduje swoją pozycję z nadzieją na długoterminowe czerpanie z niej zysków.

Stworzenie strategii inwestycyjnej

Posiadanie sprawdzonej strategii inwestycyjnej jest kluczem do udanego inwestowania w fundusze ETF. Strategia inwestycyjna to plan podejmowania decyzji inwestycyjnych w oparciu o cele inwestycyjne, poziom tolerancji na ryzyko oraz własne możliwości kapitałowe. Skuteczna strategia inwestycyjna może obejmować:

Ustalenie celów inwestycyjnych

Zrozumienie i ustalenie własnego poziomu tolerancji na ryzyko

Analizę i wybór funduszy ETF

Dywersyfikację inwestycji

Regularny przegląd i dostosowywanie strategii w razie potrzeby (w przypadku strategii “kup i trzymaj” ten punkt ograniczy się tylko do nadzorowania otwartych pozycji).

Posiadanie własnej, dopasowanej do indywidualnych celów i potrzeb strategii inwestycyjnej zapewnia większy komfort psychiczny w trakcie inwestowania oraz sprawia, że cały proces staje się przyjemniejszy. Przemyślana strategia jest niezbędna do osiągania systematycznych zysków na rynkach finansowych - nie tylko w przypadku inwestowania w ETF.

Jak zacząć inwestować w ETF

Rozpoczęcie inwestowania w ETF wiąże się z kilkoma istotnymi krokami, w tym otwarciem rachunku maklerskiego, opracowaniem własnych strategii inwestycyjnych oraz analizą i wyborem funduszy. Pierwszy krok, otwarcie rachunku maklerskiego, to prosty proces, który wymaga podania danych osobowych i finansowych. Po zweryfikowaniu i skonfigurowaniu konta jesteś technicznie gotowy do rozpoczęcia inwestowania.

Otwarcie rachunku maklerskiego

Proces otwierania rachunku maklerskiego jest prosty i wymaga podania danych osobowych, takich jak imię i nazwisko, adres i data urodzenia, a także niektórych informacji finansowych, takich jak źródła swoich dochodów czy cele inwestycyjne. Przepisy prawne nakładają również na brokerów obowiązek weryfikacji Twoich dokumentów, które mogą potwierdzić Twój adres zamieszkania i tożsamość.

Po otwarciu rachunku maklerskiego możesz zacząć inwestować w fundusze ETF, wykonując następujące kroki:

Wpłać środki na rachunek giełdowy i poczekaj na ich zaksięgowanie. Wykorzystaj ticker (kodu reprezentującego fundusz) interesującego Cię funduszu ETF, aby otworzyć pozycję. Zacznij budować swój portfel ETF.

Analiza i wybór funduszy ETF

W trakcie analizy i wyboru funduszy ETF, które mają znaleźć się w Twoim portfelu inwestycyjnym, warto abyś wziął pod uwagę również:

Wskaźniki kosztów całkowitych (TER)

Cele inwestycyjne

Koszty administracyjne

Prowizje

Dzienny wolumen obrotu

Posiadane aktywa

Długoterminowe wyniki funduszu

Aby zoptymalizować proces wyszukiwania i analizy odpowiedniego funduszu ETF, inwestorzy mogą skorzystać z platformy XTB, gdzie znajdą m.in. skaner ETF. Narzędzie to pozwoli na szybkie filtrowanie interesujących nas funduszy na podstawie m.in. wskaźnika kosztów całkowitych (TER), ratingu Morningstar czy osiągniętej stopy zwrotu.

Źródło: aplikacja XTB

Wskaźnik kosztów całkowitych (TER), który wskazuje na wysokość rocznych opłat pobieranych za zarządzanie funduszem ETF, jest kluczowym czynnikiem, który należy wziąć pod uwagę, ponieważ wpływa on na ostateczną stopę zwrotu z inwestycji w fundusz. Dla początkujących lub inwestorów zamierzających wykorzystywać strategię “kup i trzymaj”, najlepsze wydają się być pasywnie zarządzane fundusze indeksowe ze względu na niskie opłaty oraz historyczną tendencję do osiągania w dłuższej perspektywie lepszych wyników niż aktywnie zarządzane fundusze.

Dywersyfikacja może być kluczowym aspektem udanego inwestowania, więc warto upewnić się, że wybierane fundusze ETF należą do różnych sektorów, klas aktywów i krajów, aby zminimalizować ryzyko i zoptymalizować zwrot z inwestycji. Pamiętaj również, że nieskorelowane ze sobą aktywa mogą zmniejszyć ogólny poziom ryzyka Twojego portfela inwestycyjnego.

Podsumowanie

Podsumowując, inwestowanie w ETF oferuje ogromne możliwości dla inwestorów, którzy chcą zdywersyfikować swoje portfele, zminimalizować opłaty i uzyskać ekspozycję na różne klasy aktywów. Zrozumienie zasad działania funduszy ETF, analiza i wybranie odpowiednich funduszy oraz opracowanie solidnej strategii inwestycyjnej pozwala rozpocząć udaną podróż inwestycyjną. Należy pamiętać, że kluczem do sukcesu inwestycyjnego w długim terminie jest dyscyplina, pracowitość i koncentracja na swoich celach.

Aby dogłębnie zrozumieć rynki, możesz poznać psychologiczne aspekty inwestowania i typowe błędy poznawcze. Warto również mieć na względzie fakt, że żadna inwestycja na rynkach finansowych nie może zagwarantować nam dodatniej stopy zwrotu, a podejmowanie ryzyka jest niezbędne do czerpania zysków z inwestycji. Fundusze ETF, choć zdywersyfikowane i zarządzane przez profesjonalne zespoły menedżerów również niosą ze sobą pewne ryzyko - zazwyczaj będzie ono niższe niż w przypadku instrumentów lewarowanych czy nawet zwykłych akcji, ale zawsze będzie obecne. Jednak odpowiednio długi horyzont inwestycyjny, wraz z dogłębną analizą rynku oraz zastosowaniem strategii “kup i trzymaj” historycznie przynosił zadowalające stopy zwrotu. Fundusze ETF mogą również stanowić świetne uzupełnienie portfela inwestycyjnego aktywnego inwestora, który poszukuje sposobu na zmniejszenie ogólnego ryzyka swoich inwestycji.

Godziny notowań ETF

Jak wyglądają godziny notowań funduszy ETF? Ta informacja może być ważna nie tylko dla day traderów aktywnie kupujących i sprzedających jednostki uczestnictwa ETF w trakcie sesji, ale także dla inwestorów długoterminowych. Inwestowanie w ETF jest możliwe od poniedziałku do piątku, w godzinach pracy giełdy papierów wartościowych na której dany fundusz jest notowany.

Oczywiście godziny otwarcia zależą od każdej giełdy. W weekendy giełdy są zamknięte, a wycena ETF pozostaje statyczna. W ciągu tygodnia wyceny poszczególnych funduszy ETF podlegają ciągłym wahaniom. Warto również pamiętać o ewentualnych dniach wolnych od pracy w poszczególnych krajach - np. 4 lipca jest dniem wolnym od pracy w USA, co będzie miało wpływ na brak możliwości zawarcia transakcji na funduszach ETF notowanych na amerykańskiej giełdzie.