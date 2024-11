Najlepsze ETF - jak wybrać fundusz ETF do zakupu?

Czas czytania: 16 minut(y)

Fundusze ETF dzięki swojej dywersyfikacji pozwalają utrzymać ryzyko pod kontrolą. Możliwość uzyskania ekspozycji na szereg rynków sprawia, że coraz więcej inwestorów zastanawia się jak wybrać najlepsze ETF do inwestycji. W tym artykule wyjaśniamy jak inwestować w ETF oraz jak wybrać najlepsze fundusze ETF w różnych kategoriach.

Spośród setek dostępnych funduszy ETF każdy inwestor chce wybrać ten, który przyniesie najwyższą stopę zwrotu w przyszłości. Jednocześnie, nasza wiedza na temat przyszłości jest bardzo ograniczona. Oceniając „jakość” wybranych przez nas funduszy ETF, możemy przyjrzeć się kilku podstawowym informacjom, które powiedzą nam więcej o związanych z nimi kosztach i, co najważniejsze, czy rzeczywiście odzwierciedlają one zwrot z aktywów, sektora lub indeksu, który śledzą. W poniższym artykule rozważymy, które fundusze ETF możemy uznać za najlepsze do zakupu.

Fundusze ETF są przeznaczone głównie dla inwestorów długoterminowych poszukujących sposobu na dywersyfikację swojego portfela inwestycyjnego. Pisząc w tym artykule o „najlepszych” ETF, będziemy odnosić się do tych funduszy, które uznawane są przez szerokie grono inwestorów i analityków za fundusze wysokiej jakości. Nie przesądza to oczywiście o przyszłych zwrotach z inwestycji w te fundusze. Bez wątpienia bardzo popularnymi ETF są te fundusze, które oferują ekspozycję na amerykański rynek akcji i indeksy takie jak S&P 500 czy Nasdaq 100. Niemniej jednak, rośnie również popularność funduszy ETF dających ekspozycję na gospodarki wschodzące czy rynek metali szlachetnych.

Fundusze ETF umożliwiają uzyskanie zdywersyfikowanej ekspozycji na globalne rynki finansowe, bez konieczności analizy i zakupu akcji setek lub tysięcy spółek. Co więcej, fundusze ETF pozwalają również w przystępny i relatywnie tani sposób inwestować w metale szlachetne, akcje największych spółek z całego świata, obligacje wielu państw, a nawet kryptowaluty. W tym artykule przyglądamy się zaletom i wadom inwestowania w fundusze ETF, prezentujemy zestawienie 6 funduszy ETF wysokiej jakości oraz odpowiadamy na pytanie - jak znaleźć najlepsze fundusze ETF do inwestycji.

Wzrost wartości środków lokowanych w funduszach ETF na przestrzeni lat 2003 - 2022. Fundusze ETF stają się coraz częstszym wyborem wielu inwestorów. Trudno się temu dziwić - możliwość pasywnego inwestowania np. w najważniejsze indeksy giełdowe świata takie jak S&P 500 czy Nasdaq 100 sprawiła, że wartość środków lokowanych w fundusze ETF stale rośnie. Źródło: Statista

Jak inwestować w ETF?

Fundusze ETF (ang. Exchange Traded Funds) są nieco podobne do akcji spółek giełdowych - podobnie jak akcje są one wyceniane i notowane na giełdach papierów wartościowych. Fundusze ETF śledzą zazwyczaj wyceny indeksów giełdowych, takich jak S&P 500 lub Nasdaq 100, określonych sektorów rynku, takich jak technologia, finanse, biotechnologia, farmaceutyka itp. ale również ceny metali szlachetnych czy obligacji.

W przypadku inwestowania w fundusze ETF istnieją dwie podstawowe strategie inwestycyjne - pasywna i aktywna. Ze względu na swoją specyfikę, która wspiera inwestorów długoterminowych, fundusze ETF są zwykle uważane za ważny element zdywersyfikowanych portfeli długoterminowych. Fundusze ETF, podobnie jak akcje, oferują zazwyczaj wysoką płynność, wysoki poziom dywersyfikacji oraz szerokie możliwości inwestycyjne, przy jednoczesnym zachowaniu efektywności podatkowej. W przypadku inwestowania w ETF, opłaty są zazwyczaj znacznie niższe niż w przypadku tradycyjnych funduszy inwestycyjnych co powoduje, że fundusze ETF są również atrakcyjną kosztowo opcją inwestycyjną.

Jednocześnie fundusze ETF niosą ze sobą pewne ryzyko inwestycyjne związane z aktywami, które śledzą. Znalezienie najlepszych funduszy ETF nie jest najłatwiejszym zadaniem, ponieważ choć możemy przeanalizować dotychczasowe zwroty wielu funduszy ETF, nigdy nie mamy pewności, czy osiągną one podobne wyniki w przyszłości. Należy pamiętać, że wyniki osiągnięte w przeszłości nie stanowią pewnego wskaźnika na przyszłość. Stopa zwrotu z inwestycji w ETF będzie zależeć od tego, jak rynek wyceni to, co dany fundusz posiada w swoim portfelu (akcje, obligacje itp.) lub zachowania cen aktywów, które śledzą (np. ceny gazu, złota, srebra itp.).

Fundusze ETF oferują inwestorom ekspozycję na niemal każdą klasę aktywów:

Indeksy giełdowe (S&P 500, Nasdaq 100, WIG20 czy indeksy gospodarek wschodzących)

Wybrane sektory (na przykład sektor nowych technologii, sektor bankowy czy biotechnologii)

Zielone inwestycje oraz ESG (energia odnawialna, samochody elektryczne)

Obligacje (obligacje korporacyjne, obligacje skarbowe)

Surowce (np. ropa naftowa czy gaz ziemny)

Metale szlachetne (złoto, srebro)

Spółki dywidendowe

Warto wiedzieć:

Choć fundusze ETF często wybierane są przez inwestorów długoterminowych, ich wyniki osiągnięte w przeszłości nie stanowią pewnego wskaźnika na przyszłość.

W dłuższej perspektywie silna gospodarka powinna być postrzegana jako pozytywny czynnik napędzający wzrosty na rynku akcji - wzrost konsumpcji oznacza wyższe zyski przedsiębiorstw i możliwość przekroczenia oczekiwań analityków , co jest dobre dla wyceny ETF-ów

Rozwój globalnej gospodarki może być ważny, ale to nastroje inwestorów, a nie jakiekolwiek dane, są motorem zysków giełdowych. Rynek może zareagować pozytywnie lub negatywnie na niemal każdą wiadomość

Decyzje banków centralnych mogą mieć wpływ nie tylko na rynek akcji, ale przede wszystkim obligacji (oraz obligacyjnych funduszy ETF), ale również metali szlachetnych czy nawet surowców energetycznych.

Podstawowa zasada inwestowania mówi, że im niższe ryzyko, tym niższy oczekiwany potencjalny zwrot z inwestycji (nie oznacza to, że nie istnieje możliwość osiągnięcia spektakularnych wyników). Zasada ta działa również w drugą stronę - za podjęcie wyższego ryzyka inwestorzy mogą oczekiwać wyższej stopy zwrotu (chociaż nie jest jednak powiedziane, że rzeczywiście będzie ona wysoka)

Szczegółowe informacje na temat każdego funduszu ETF można znaleźć na stronie jego emitenta. W przypadku najpopularniejszych ETF-ów iShares - instytucją odpowiedzialną za ich emisję jest BlackRock.

Fundusze ETF - zalety i wady

Fundusze ETF mają swoje zalety i wady, które opisujemy poniżej, aby pomóc potencjalnym inwestorom przeanalizować potencjał i ryzyko związany z inwestowaniem w fundusze ETF. Nie wolno jednak zapominać o przeprowadzeniu własnych analiz oraz dążeniu do zdobywania dodatkowej wiedzy - nawet jeśli mówimy o inwestycjach pasywnych. Jak stwierdził niegdyś Charlie Munger, „inwestowanie jest proste, ale nie może być łatwe”. Mając to na uwadze, przyjrzyjmy się zaletom i wadom funduszy ETF.

Zalety

Fundusze ETF to doskonałe instrumenty do inwestowania długoterminowego i pasywnego

ETF są odpowiednie zarówno dla początkujących, jak i profesjonalnych inwestorów

Fundusze ETF charakteryzują się niską barierą wejścia, niskimi opłatami (TER) oraz zazwyczaj wysoką płynnością

Fundusze ETF charakteryzują się również ograniczonym ryzykiem oraz możliwością dywersyfikacji portfela inwestycyjnego inwestora

Ze względu na dywersyfikację zmienność funduszy ETF może być niższa w porównaniu z akcjami pojedynczych spółek

Fundusze ETF dają możliwość inwestowania w szereg aktywów, takich jak indeksy giełdowe, obligacje czy surowce

Inwestor może mieć pewność, że fundusz ETF wykazuje dokładnie takie same wyniki jak indeksy giełdowe takie jak S&P 500 lub Nasdaq 100.

Wady

Inwestowanie w fundusze ETF może nie być odpowiednie dla traderów i inwestorów krótkoterminowych, którzy preferują bardziej agresywny styl inwestowania.

Niższe ryzyko funduszy ETF jest równoważone przez możliwe niższe zyski

Wybrany przez inwestora fundusz ETF może osiągać gorsze wyniki względem akcji najlepszych spółek lub indeksami giełdowymi w trakcie hossy.

Dywersyfikacja nie gwarantuje zysków i może również prowadzić do strat.

Kilka funduszy ETF w portfelu może zepsuć wyniki tych, które radzą sobie świetnie.

Istnieje ryzyko niewłaściwego dopasowania ETF w portfelu

Nadmierna koncentracja kapitału w inwestycjach pasywnych może ograniczyć opcje alokacji w kierunku bardziej ryzykownych aktywów (możliwość osiągnięcia znakomitych zwrotów).

Indeksowe fundusze ETF zazwyczaj dają inwestorom gwarancję dokładnej replikacji zwrotu z instrumentu bazowego w perspektywie długoterminowej. Na grafice powyżej przedstawiony został fundusz ETF iShares Core S&P 500 UCITS, który śledzi wyniki indeksu S&P 500 Net Total Return. Pamiętaj, że wyniki osiągnięte w przeszłości nie stanowią pewnego wskaźnika na przyszłość. Źródło: Bloomberg Finance LP

7 wysokiej jakości funduszy ETF

Jak zaznaczyliśmy wcześniej, trudno jest obiektywnie wybrać najlepsze fundusze ETF do kupienia, ale poniżej wymieniamy 6 bardzo wysokiej jakości funduszy ETF o niskich kosztach (TER). Wymienione poniżej fundusze ETF są z pewnością jednymi z najpopularniejszych, ale stanowią tylko ułamek szerokiej oferty różnych funduszy umożliwiających ekspozycję na różne segmenty rynku finansowego. Dla inwestorów długoterminowych wskaźnik kosztów całkowitych (TER) jest bardzo ważny, więc uwzględniliśmy go w naszej liście.

iShares Core MSCI World

Fundusz ETF skierowany do inwestorów długoterminowych, który może być podstawą portfela inwestycyjnego dającego ekspozycję na gospodarki krajów rozwiniętych. MSCI World obejmuje portfel akcji notowanych w 23 gospodarkach, co oznacza świetną geograficzną dywersyfikację oraz alokację środków w takich krajach jak USA, Kanada, Niemcy, Szwajcaria czy Wielka Brytania. Ten ETF akumuluje w swoim portfelu dobrze rozwinięte spółki o globalnym zasięgu i zapewnia szeroką ekspozycję na rynek amerykański.

Cel inwestycyjny: Śledzenie wyników akcji spółek z krajów rozwiniętych

Śledzenie wyników akcji spółek z krajów rozwiniętych Liczba aktywów: 1513

1513 TER (wskaźnik kosztów całkowitych): 0.2%

0.2% Polityka dystrybucji: Fundusz akumulacyjny

Fundusz akumulacyjny 15 spółek o największej wadze w portfelu: Apple, Microsoft, Amazon, Nvidia, Alphabet, Tesla, Meta Platforms, United Health, Eli Lilly, Berkshire Hathaway, ExxonMobil, J.P. Morgan, Johnson & Johnson, Visa, Broadcom

Apple, Microsoft, Amazon, Nvidia, Alphabet, Tesla, Meta Platforms, United Health, Eli Lilly, Berkshire Hathaway, ExxonMobil, J.P. Morgan, Johnson & Johnson, Visa, Broadcom Sektory: Technologia (22%), Finanse (14.7%), Służba zdrowia (12.7%), Przemysł(10.7%), Dobra konsumpcyjne (10.7%)

Technologia (22%), Finanse (14.7%), Służba zdrowia (12.7%), Przemysł(10.7%), Dobra konsumpcyjne (10.7%) Odchylenie standardowe (3 lata): 17.64% (na dzień 30 września 2023 r.)

17.64% (na dzień 30 września 2023 r.) Skumulowana stopa zwrotu (5 lat): 42.49% (na dzień 30 września 2023 r.)

42.49% (na dzień 30 września 2023 r.) Rating ESG: A

A Rebalancing: Kwartalnie

iShares S&P 500 UCITS

Ten fundusz ETF gwarantuje ekspozycję na 500 amerykańskich spółek wchodzących w skład indeksu S&P 500, które często prowadzą globalną działalność. Ekspozycja na indeks S&P 500 Net Total Return oznacza, że ETF odzwierciedla zwrot z indeksu S&P 500 powiększony o dywidendy wypłacone (po potrąceniu podatku u źródła) przez spółki w nim wymienione. Skład indeksu S&P 500 zmienia się w czasie - niektóre spółki opuszczają indeks i są zastępowane przez nowe, debiutujące w nim firmy. Fundusze ETF uwzględniają ten fakt i nie wymagają od inwestora aktywnego zarządzania portfelem. Kupując ten fundusz ETF, inwestor ma pewność, że jego portfel inwestycyjny będzie odzwierciedlać notowania indeksu S&P 500 - w każdych warunkach ekonomicznych oraz w długim terminie.

Cel inwestycyjny: Śledzenie wyników indeksu S&P 500 Net Total Return

Śledzenie wyników indeksu S&P 500 Net Total Return Liczba aktywów: 503

503 TER: 0.07%

0.07% Polityka dystrybucji: Fundusz akumulacyjny

Fundusz akumulacyjny 15 spółek o największej wadze w portfelu: Apple, Microsoft, Amazon, Nvidia, Alphabet, Tesla, Meta Platforms, United Health, Eli Lilly, Berkshire Hathaway, ExxonMobil, J.P. Morgan

Apple, Microsoft, Amazon, Nvidia, Alphabet, Tesla, Meta Platforms, United Health, Eli Lilly, Berkshire Hathaway, ExxonMobil, J.P. Morgan Sektory: Technologia (28%), Służba zdrowia (13.3%), Finanse (12.6%), Dobra konsumpcyjne (10.5%), Telekomunikacja(9%)

Technologia (28%), Służba zdrowia (13.3%), Finanse (12.6%), Dobra konsumpcyjne (10.5%), Telekomunikacja(9%) Odchylenie standardowe (3 lata): 17.85% (na dzień 30 września 2023 r.)

17.85% (na dzień 30 września 2023 r.) Skumulowana stopa zwrotu (5 lat): 57.98% (na dzień 30 września 2023 r.)

57.98% (na dzień 30 września 2023 r.) Rating ESG: A

A Rebalancing: Kwartalnie

iShares Nasdaq 100 UCITS

Inwestycja w ten ETF oznacza szeroką ekspozycję na amerykański sektor nowych technologii oraz spółki z takich branż jak oprogramowanie, sprzęt, półprzewodniki, reklama cyfrowa, a także sztuczna inteligencja. Co więcej, benchmarkiem inwestycyjnym są również spółki z branży biotechnologicznej, handlu detalicznego i hurtowego czy telekomunikacji. Fundusz ten jest zdominowany przez spółki o dużej i średniej kapitalizacji.

Cel inwestycyjny: Śledzenie wyników 100 największych spółek technologicznych notowanych na Nasdaq

Śledzenie wyników 100 największych spółek technologicznych notowanych na Nasdaq Liczba aktywów: 101

101 TER: 0.33%

0.33% Polityka dystrybucji: Fundusz akumulacyjny

Fundusz akumulacyjny 15 spółek o największej wadze w portfelu: Apple, Microsoft, Amazon, Nvidia, Meta Platforms, Tesla, Alphabet, Broadcom, Costco Wholesale, Adobe, PepsiCo, Cisco, Comcast, AMD, Netflix

Apple, Microsoft, Amazon, Nvidia, Meta Platforms, Tesla, Alphabet, Broadcom, Costco Wholesale, Adobe, PepsiCo, Cisco, Comcast, AMD, Netflix Sektory: Technologia (49%), Telekomunikacja (16%), Dobra konsumpcyjne (13.9%), Służba zdrowia(7%), Podstawowe dobra konsumpcyjne (6%)

Technologia (49%), Telekomunikacja (16%), Dobra konsumpcyjne (13.9%), Służba zdrowia(7%), Podstawowe dobra konsumpcyjne (6%) Odchylenie standardowe (3 lata): 22.49% (na dzień 30 września 2023 r.)

22.49% (na dzień 30 września 2023 r.) Skumulowana stopa zwrotu (5 lat): 97.15% (na dzień 30 września 2023 r.)

97.15% (na dzień 30 września 2023 r.) Rating ESG: A

A Rebalancing: Kwartalnie

iShares MSCI World SRI UCITS

W skład tego funduszu ETF wchodzi kilkaset spółek o bardzo wysokich wynikach ESG Environmental - Social - Governance (czysta energia, ekologia, odpowiedzialność społeczna i ład korporacyjny). ETF weryfikuje spółki pod kątem ich ekspozycji na przemysł obronny (w tym broń jądrową, kontrowersyjną konwencjonalną broń palną), alkohol, hazard lub organizmy modyfikowane genetycznie. Dodatkowe ograniczenia dotyczą również zielonej energii i ochrony środowiska, dzięki dodatkowym restrykcjom nałożonym na spółki z sektorów wydobycia węgla, piasków roponośnych, wytwarzania energii, gazu i ropy naftowej. Ten fundusz ETF jest szczególnie interesujące dla inwestorów, którzy cenią sobie inwestycje spełniające przede wszystkim kryteria etyczne i środowiskowe.

Cel inwestycyjny: Śledzenie indeksu złożonego ze spółek z krajów rozwiniętych o wysokim ratingu ESG.

Śledzenie indeksu złożonego ze spółek z krajów rozwiniętych o wysokim ratingu ESG. Liczba aktywów: 415

415 TER: 0.2%

0.2% Polityka dystrybucji: Fundusz akumulacyjny

Fundusz akumulacyjny 15 spółek o największej wadze w portfelu: Tesla, Microsoft, Home Depot, Novo Nordisk, Adobe, ASML, PepsiCo, Coca-Cola, Walt Disney, Danaher, Intuit, Amgen, Texas Instruments, Verizon Communications, S&P Global

Tesla, Microsoft, Home Depot, Novo Nordisk, Adobe, ASML, PepsiCo, Coca-Cola, Walt Disney, Danaher, Intuit, Amgen, Texas Instruments, Verizon Communications, S&P Global Sektory: Finanse (17%), Technologia (15%), Dobra konsumpcyjne (15%), Służba zdrowia (15%), Przemysł(13%), Podstawowe dobra konsumpcyjne (8%)

Finanse (17%), Technologia (15%), Dobra konsumpcyjne (15%), Służba zdrowia (15%), Przemysł(13%), Podstawowe dobra konsumpcyjne (8%) Odchylenie standardowe (3 lata): 16.14% (na dzień 30 września 2023 r.)

16.14% (na dzień 30 września 2023 r.) Skumulowana stopa zwrotu (5 lat): 65.89% (na dzień 30 września 2023 r.)

65.89% (na dzień 30 września 2023 r.) Rating ESG: AA

AA Rebalancing: Kwartalnie

iShares Core MSCI Europe

Ten fundusz ETF daje inwestorom szerszą ekspozycję na europejski rynek akcji. Jednocześnie, wysoka liczba akcji spółek z krajów rozwiniętych może być częścią długoterminowego spojrzenia na Europę jako ważnego globalnego gracza sektora finansowego (szwajcarska bankowość - UBS), przemysłowego (motoryzacja - Volkswagen, BMW, Porsche czy Mercedes), dóbr konsumpcyjnych (Nestle), służby zdrowia (Novo Nordisk) i marek luksusowych (LVMH).

Cel inwestycyjny: ETF śledzi wyniki największych spółek giełdowych z krajów europejskich.

ETF śledzi wyniki największych spółek giełdowych z krajów europejskich. Liczba aktywów : 428

: 428 TER: 0.12%

0.12% Polityka dystrybucji: Fundusz dystrybucyjny (dywidendy wypłacane co pół roku)

Fundusz dystrybucyjny (dywidendy wypłacane co pół roku) 15 spółek o największej wadze w portfelu: Nestle, Novo Nordisk, ASML, Shell, LVMH, AstraZeneca, Novartis, Roche, HSBC, Total Energies, SAP, Sanofi, Unilever, BP, Siemens

Nestle, Novo Nordisk, ASML, Shell, LVMH, AstraZeneca, Novartis, Roche, HSBC, Total Energies, SAP, Sanofi, Unilever, BP, Siemens Sektory: Finanse (17%), Przemysł (16%), Służba zdrowia (15%), Podstawowe dobra konsumpcyjne (11%), Dobra konsumpcyjne (11%), Surowce (7%)

Finanse (17%), Przemysł (16%), Służba zdrowia (15%), Podstawowe dobra konsumpcyjne (11%), Dobra konsumpcyjne (11%), Surowce (7%) Odchylenie standardowe (3 lata): 15.59% (na dzień 30 września 2023 r.)

15.59% (na dzień 30 września 2023 r.) Skumulowana stopa zwrotu (5 lat): 34.9% (na dzień 30 września 2023 r.)

34.9% (na dzień 30 września 2023 r.) Rating ESG: AA

AA Rebalancing: Kwartalnie

iShares MSCI Asia EM

Ten fundusz ETF oferuje inwestorom zdywersyfikowaną ekspozycję na azjatycki rynek akcji, w tym także na akcje spółek z Indii lub Wietnamu, które mogą mieć nawet większy potencjał wzrostu niż Chiny ze względu na wzrost liczby ludności i ogromną liczbę odnoszących sukcesy firm technologicznych.

Cel inwestycyjny: Śledzenie wyników wybranych spółek z wybranych gospodarek wschodzących Azji.

Śledzenie wyników wybranych spółek z wybranych gospodarek wschodzących Azji. Liczba aktywów: 642

642 TER: 0.18%

0.18% Polityka dystrybucji: Fundusz akumulacyjny

Fundusz akumulacyjny 15 spółek o największej wadze w portfelu: China Construction, HDFC Bank, SK Hynix, Hon Hai Precision, Tata Consultancy, Netease, Ping an Insurance, Baidu, Mediatek, JD Com, Samsung, Bank Central Asia, BYD Ltd, Bank of China, POSCO

China Construction, HDFC Bank, SK Hynix, Hon Hai Precision, Tata Consultancy, Netease, Ping an Insurance, Baidu, Mediatek, JD Com, Samsung, Bank Central Asia, BYD Ltd, Bank of China, POSCO Sektory: Technologia (24%), Finanse (23%), Podstawowe dobra konsumpcyjne (15%), Telekomunikacja (10%), Przemysł (5%)

Technologia (24%), Finanse (23%), Podstawowe dobra konsumpcyjne (15%), Telekomunikacja (10%), Przemysł (5%) Odchylenie standardowe (3 lata): 19.64% (na dzień 30 września 2023 r.)

19.64% (na dzień 30 września 2023 r.) Skumulowana stopa zwrotu (5 lat): 3.38% (na dzień 30 września 2023 r.)

3.38% (na dzień 30 września 2023 r.) Rating ESG: BBB

BBB Rebalancing: Kwartalnie

iShares Core MSCI World EM IMI

Dostęp do rynków wschodzących dla wielu inwestorów może być ograniczony, jednak iShares Core MSCI World EM IMI rozwiązuje ten „problem”. Ten fundusz ETF ten daje ekspozycję na ponad 2800 spółek z krajów takich jak Chiny, Brazylia, Indie, czy nawet Wietnam. Dzięki temu inwestorzy nie przegapią ukrytego potencjału wzrostu małych spółek spoza gospodarek rozwiniętych. Ten ETF może być bardziej ryzykowny ze względu na większą liczbę małych krajów, z „egzotycznych” rynków, ale nadal może być bardzo ważnym elementem zdywersyfikowanego portfela inwestycyjnego.

Cel inwestycyjny: Śledzenie indeksu złożonego z dużych, średnich i małych spółek z rynków wschodzących.

Śledzenie indeksu złożonego z dużych, średnich i małych spółek z rynków wschodzących. Liczba aktywów: 3186

3186 TER: 0.18%

0.18% Polityka dystrybucji: Fundusz akumulacyjny

Fundusz akumulacyjny 15 spółek o największej wadze w portfelu: Taiwan Semiconductor, ISH MSCI China, Tencent Holdings, Samsung, Alibaba, Meituan, Reliance Industries, PDD Holdings, Infosys, Icici Bank, China Construction, HDFC Bank, SK Hynix, Hon Hai Precision, Tata Consultancy

Taiwan Semiconductor, ISH MSCI China, Tencent Holdings, Samsung, Alibaba, Meituan, Reliance Industries, PDD Holdings, Infosys, Icici Bank, China Construction, HDFC Bank, SK Hynix, Hon Hai Precision, Tata Consultancy Sektory: Technologia (20%), Finanse (20%), Podstawowe dobra konsumpcyjne (13%), Telekomunikacja (8%), Surowce (8%)

Technologia (20%), Finanse (20%), Podstawowe dobra konsumpcyjne (13%), Telekomunikacja (8%), Surowce (8%) Odchylenie standardowe (3 lata): 17.49% (na dzień 30 września 2023 r.)

17.49% (na dzień 30 września 2023 r.) Skumulowana stopa zwrotu (5 lat): 6.44% (na dzień 30 września 2023 r.)

6.44% (na dzień 30 września 2023 r.) Rating ESG: BBB

BBB Rebalancing: Kwartalnie

*Biorąc iShares Nasdaq 100 UCITS ETF jako przykład - koszt TER w wysokości 0,33% oznacza, że po zainwestowaniu 10 000 USD - opłaty za pierwszy rok wyniosą 33 USD. Całkowity wskaźnik kosztów (TER) składa się głównie z opłaty za zarządzanie i innych kosztów, takich jak koszty powiernicze, koszty przechowywania, opłaty rejestracyjne i inne koszty operacyjne. Powyższe dane mogą ulec zmianie w czasie - informacje są uśrednione na dzień 9 października 2023 r.

Jak znaleźć najlepsze fundusze ETF?

Wybór odpowiednich funduszy ETF jest istotnym krokiem w rozwoju warsztatu inwestycyjnego. Podczas wyboru funduszy ETF w które zamierzamy zainwestować ważne jest, aby rozważyć następujące kluczowe czynniki oraz dostosować je do własnych celów inwestycyjnych:

Wskaźnik kosztów całkowitych (TER)

Cele oraz strategia inwestycyjna

Efektywność zarządzania oraz historyczne stopy zwrotu

Płynność oraz dywersyfikacja

Wielkość funduszu (wartość aktywów pod zarządem), posiadane aktywa oraz kompozycja portfela funduszu

Efektywność podatkowa

Analiza oraz due diligence

Konto inwestycyjne

Aby skutecznie ocenić wyniki ETF, zaleca się:

Porównanie z innymi funduszami ETF oraz indeksem odniesienia

Dokładny przegląd opłat i kosztów inwestycji w fundusz

Monitorowanie wyników funduszu

Ocena efektywności podatkowej na podstawie historii dystrybucji zysków kapitałowych

Ważne: Rolą ETF jest odzwierciedlanie wyników wybranego benchmarku. Jeśli jakikolwiek ETF osiąga gorsze wyniki niż określony sektor rynku lub indeks, który śledzi, prawdopodobnie powinieneś znaleźć lepszy. Najbardziej znani i cenieni emitenci funduszy ETF to BlackRock (iShares), Vanguard, Invesco, State Street, VanEck, WisdomTree, JP Morgan, ProShares, Global X i PIMCO.