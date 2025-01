Plany Inwestycyjne XTB - inteligentne inwestowanie pasywne

Czas czytania: 23 minut(y)

Inwestowanie długoterminowe może być sposobem na oszczędzanie pieniędzy i budowanie bogactwa. Plany Inwestycyjne XTB to narzędzie stworzone po to, aby inwestowanie było intuicyjne, tańsze i bardziej efektywne. Przyjrzyjmy się temu rozwiązaniu.

Coraz więcej inwestorów zaczyna dostrzegać możliwości oferowane przez inwestowanie pasywne. Niektórzy postrzegają takie podejście do rynku jako formę oszczędzania poprzez długoterminowe lokowanie swoich środków na rynku akcji, surowców czy obligacji. Inni z kolei cenią inwestowanie pasywne za rynkowe stopy zwrotu, które gwarantuje. W ostatnich latach byliśmy świadkami wyraźnej hossy na rynkach akcji. Nie umknęło to również uwadze profesjonalnym zespołom zarządzających, którzy coraz chętniej tworzyli kolejne fundusze ETF.

Te zdywersyfikowane portfele inwestycyjne pozwalają na uzyskanie ekspozycji na konkretny rynek, branżę czy obszar geograficzny, co szybko przykuło uwagę inwestorów. Utrzymywane przez wiele lat na niskim poziomie stopy procentowe nie gwarantowały utrzymania wartości nabywczej środków przechowywanych na rachunkach bankowych. Dlatego inwestorzy o niższym poziomie tolerancji na ryzyko coraz częściej sięgali po fundusze ETF, które mogły zapewnić atrakcyjne stopy zwrotu przy względnie niewielkim nakładzie czasu i uwagi ze strony inwestora.

Plany Inwestycyjne to propozycja XTB dla inwestorów poszukujących narzędzia, która pomaga osiągnąć długoterminowe cele inwestycyjne poprzez inwestycję w zdywersyfikowany portfel funduszy ETF. Dzięki niemu będziesz mógł w prosty i szybki sposób stworzyć i zarządzać swoim portfelem wybranych ETF-ów, uzyskując w ten sposób ekspozycję na wybrany sektor rynku. Plany Inwestycyjne XTB umożliwiają inwestycję nawet najmniejszych kwot w zdywersyfikowane fundusze ETF przy minimalnych kosztach. Choć jak w przypadku każdej inwestycji, zakup ETF nie gwarantuje dodatniej stopy zwrotu i wciąż związany jest z ryzykiem, to jednak przez ostatnie dekady rynek akcji okazał się potężnym motorem globalnego wzrostu bogactwa i kapitalizacji przedsiębiorstw. Teraz, dzięki Planom Inwestycyjnym XTB, inwestowanie w fundusze ETF stało się jeszcze prostsze. Dowiedz się więcej z tego artykułu!

Czym są Plany Inwestycyjne XTB?

Plany Inwestycyjne XTB to inteligentne rozwiązanie ułatwiające inwestowanie pasywne. Pozwala ono niskim kosztem zbudować portfel inwestycyjny oparty o fundusze ETF. Inwestowanie pasywne nie musi już kojarzyć się ze żmudnym wyszukiwaniem oraz analizą okazji inwestycyjnych. Dzięki możliwości uzyskania szerokiej ekspozycji rynkowej, inwestor może osiągnąć rynkową stopę zwrotu przy relatywnie niewielkim zaangażowaniu czasu i energii.

W długim terminie wartość pieniądza fiducjarnego spada m.in. ze względu na inflację. Chcąc się przed tym uchronić - inwestorzy lokują swoje środki w różnych klasach aktywów jak np. akcje, obligacje, waluty, surowce czy nieruchomości. Jednak nie wszyscy inwestorzy są w stanie poświęcić odpowiednio dużo czasu na analizę fundamentalną spółek, ich modeli biznesowych, wycenę prawdopodobnych scenariuszy oraz codzienne śledzenie rynku. Tutaj z pomocą mogą przyjść Plany Inwestycyjne.

Dla kogo są przeznaczone Plany Inwestycyjne XTB?

Plany Inwestycyjne XTB są dedykowane przede wszystkim tym inwestorom, których interesuje inwestowanie pasywne. Rozwiązanie te jest odpowiednie dla każdego inwestora długoterminowego - bez względu na poziom zaawansowania oraz posiadaną wiedzę. Play Inwestycyjne umożliwiają stworzenie własnego portfela funduszy ETF już od kwoty 50 PLN. Jest to więc wyjątkowo atrakcyjne rozwiązanie dla wszystkich tych, którzy dopiero rozpoczynają inwestowanie pasywne.

Dostępne zarówno w aplikacji XTB, jak i bezpośrednio na platformie internetowej, Plany Inwestycyjne XTB pozwalają na stworzenie do 10 różnych portfeli inwestycyjnych, złożonych maksymalnie z 9 zdywersyfikowanych funduszy ETF. Dzięki temu możesz w prosty sposób podzielić swoje środki na każdy ze swoich celów inwestycyjnych. Możesz wybierać spośród blisko 350 różnych funduszy ETF pozwalających uzyskać ekspozycję na całe rynki, branże czy obszar geograficzny. Zadaniem inwestora przed zakupem jest wskazanie jaki procent dedykowanej kwoty ma zostać rozdysponowany pomiędzy wybrane ETF-y.

Intuicyjne inwestycje

Plany Inwestycyjne XTB zostały zaprojektowane tak, aby każdy inwestor - niezależnie od swojego doświadczenia i poziomu zaawansowania na rynku - mógł w prosty i intuicyjny sposób zacząć inwestowanie pasywne. Jednym z takich udogodnień są Akcje Ułamkowe, dzięki którym inwestor sam wybiera kwotę jaką chce zainwestować w dane aktywo. Platforma XTB automatycznie oblicza ile jednostek funduszy ETF może zostać zakupionych za określoną kwotę. Dzięki Akcjom Ułamkowym inwestor nie musi już wyliczać ile sztuk akcji lub jednostek funduszu kupi za określoną kwotę co z pewnością zostanie docenione przez tych inwestorów, którzy zamierzają regularnie inwestować nawet niewielkie sumy pieniędzy.

Niskie koszty i próg wejścia

XTB nie pobiera opłat za korzystanie z Planów Inwestycyjnych, jednak inwestując w fundusze ETF należy liczyć się z pewnymi kosztami, których łączna suma wyrażana jest wartością TER (ang. Total Expense Ratio) i jest zazwyczaj bardzo niska. W przeciwieństwie do tradycyjnych funduszy inwestycyjnych, korzystanie z Planów Inwestycyjnych XTB nie wiąże się z wysokimi opłatami za zarządzanie. Warto również pamiętać, że w XTB:

Prowizja za inwestowanie w akcje i fundusze ETF wynosi 0% pod warunkiem nieprzekroczenia kwoty 100 000 EUR miesięcznego obrotu. Wszystkie transakcje powyżej tego limitu zostaną obciążone prowizją w wysokości 0,2% (min. 10 EUR). Wszystkie informacje na temat wysokości wolnego obrotu pozostałego w danym miesiącu można znaleźć w oknie nowego zlecenia.

Kwota 100 000 EUR miesięcznego obrotu odnawia się każdego miesiąca. Oznacza to, że dopóki inwestor nie nie przekroczy tego limitu - inwestowanie w prawdziwe akcje i fundusze ETF odbywa się bez prowizji. Mogą jednak wystąpić koszty w wysokości 0,5% związane z przewalutowaniem, jeżeli inwestor zdecyduje się na zakup akcji spółek notowanych w innej walucie, niż waluta rachunku.

ETF - podstawa inwestowania pasywnego

Źródło: Adobe Stock Photos

Podwaliny pod popularność fundusze ETF położył John C. Bogle, twórca funduszu Vanguard. Pierwotnie ich zadaniem było gromadzenie akcji wyselekcjonowanych, amerykańskich spółek. Obecnie, poprzez fundusze ETF można uzyskać ekspozycję na niemal każdy rynek - od indeksów giełdowych takich jak S&P 500, Nasdaq 100 czy DJIA, poprzez akcje spółek z określonej branży, regionu czy o określonej kapitalizacji. Za pomocą funduszy ETF można śledzić również rynek obligacji, surowców czy metali szlachetnych. Fundusze ETF zostały stworzone jako swojego rodzaju odpowiedź na aktywnie zarządzane fundusze inwestycyjne, które pomimo pobierania wysokich opłat, często nie zapewniały satysfakcjonujących stóp zwrotu.

Podstawową funkcją funduszy ETF jest odzwierciedlanie zmian w wycenie wybranych aktywów. Dokonując inwestycji w imieniu inwestorów, fundusze ETF dokonują transakcji na wybranym rynku, kupując np. akcje wybranych spółek czy gromadząc metale szlachetne. To właśnie fundusze ETF stanowią trzon Planów Inwestycyjnych XTB ze względu na swoje szerokie możliwości i dywersyfikację jaką zapewniają.

Plany Inwestycyjne - zalety i wady rozwiązania

Źródło: Adobe Stock Photos

Według Howarda Marksa, jeśli ktoś chce znaleźć się w gronie 5% najlepszych zarządzających inwestycjami, musi również nie bać się znaleźć w gronie 5% radzących sobie najgorzej. Plany inwestycyjne to narzędzie dedykowane przede wszystkim cierpliwym, długoterminowym inwestorom, którym bardziej zależy na spokojnych trendach, pasywnym zarządzaniu, niższej zmienności i ryzyku, niż na osiąganiu rekordowych stóp zwrotu. Słowem, dla wszystkich tych, którzy postrzegają ETF-y jako instrumenty, w które warto alokować oszczędności. Jak każdy instrument finansowy, mają one jednak swoje wady i zalety. Poniżej wymieniamy niektóre z nich.

Zalety Planów Inwestycyjnych XTB

Doskonałe narzędzie dla inwestorów długoterminowych preferujących pasywny styl inwestowania

Niska bariera wejścia, niskie opłaty oraz wysoka płynność funduszy ETF

Ograniczone ryzyko i automatyczna dywersyfikacja portfela

Niższa zmienność wartości inwestycji (w porównaniu do np. rynku akcji)

Prowizja 0%* do kwoty obrotu 100 000 EUR miesięcznie

Szeroka oferta dostępnych funduszy ETF (około 350)

Możliwość zakupu Akcji Ułamkowych - inwestor sam wybiera ile chce zainwestować

Odpowiednie rozwiązanie zarówno dla początkujących, jak i zaawansowanych inwestorów

Możliwość stworzenia do 10 odrębnych Planów Inwestycyjnych w tym samym czasie

*Transakcje powyżej tego limitu zostaną obciążone prowizją w wysokości 0,2% (min.10 EUR). Może mieć zastosowanie 0,5% koszt przewalutowania. Oferowane instrumenty finansowe są ryzykowne. Inwestuj odpowiedzialnie.

Wady Planów Inwestycyjnych XTB

Rozwiązanie to może nie spełniać wymagań traderów i inwestorów krótkoterminowych, którzy preferują bardziej agresywny styl inwestowania.

Niższe ryzyko zwykle wiąże się z niższymi zwrotami

Wybrane przez inwestorów fundusze ETF mogą osiągać gorsze wyniki w porównaniu z najlepiej radzącymi sobie podczas hossy spółkami lub indeksami.

Dywersyfikacja nie gwarantuje zysków i nie niweluje całkowicie ryzyka związanego z inwestowaniem

Istnieje ryzyko niewłaściwego dopasowania funduszy ETF do preferencji inwestora

Nadmierna koncentracja kapitału w inwestycjach pasywnych może ograniczyć potencjalne zyski, które związane są z bardziej ryzykownymi aktywami.

Plan Inwestycyjny XTB może być złożony z maksymalnie 9 różnych funduszy ETF, co może nie być satysfakcjonujące dla części inwestorów.

Jak stworzyć Plan Inwestycyjny XTB?

Źródło: Adobe Stock Photos

Otwórz aplikację XTB Wybierz opcję "Save" w dolnym pasku menu aplikacji Wybierz “Plany Inwestycyjne” oraz naciśnij przycisk “Stwórz nowy Plan Inwestycyjny” Na podstawie filtrów takich jak ocena ryzyka, waluta czy sektor, wybierz fundusze ETF, które chcesz gromadzić w nowym Planie Inwestycyjnym (maksymalnie 9 w ramach jednego Planu Inwestycyjnego). Określ procentowy udział każdego z wybranych funduszy ETF w nowym Planie Inwestycyjnym. Możesz też skorzystać z automatycznego rozwiązania i rozlokować środki po równo w każdy fundusz ETF tworzący Plan Inwestycyjny. Po określeniu wszystkich szczegółów i potwierdzeniu ustawień, kliknij przycisk "Stwórz Plan Inwestycyjny". Twój Plan Inwestycyjny został utworzony. Możesz go teraz nazwać i nadać mu wybraną ikonę. Pamiętaj o zasileniu Twojego Planu Inwestycyjnego! Zrobisz klikając przycisk “Zasil Plan Inwestycyjny”. Możesz zrobić to jednorazowo, korzystając z wolnych środków na rachunku lub zacząć inwestować systematycznie, automatyzując swoje wpłaty. Maksymalna liczba otwartych Planów Inwestycyjnych wynosi 10.

W zakładce "Save" możesz również śledzić wyniki każdego z utworzonych Planów Inwestycyjnych. Możesz również ponownie zrównoważyć swój Plan inwestycyjny, jeżeli alokacja środków w wybranych funduszach będzie odbiegała o co najmniej 3% od pierwotnie zakładanej. Bez przeszkód dodawaj lub usuwaj fundusze ETF, aby Twój Plan Inwestycyjny jak najlepiej odzwierciedlał Twoją strategię. Masz pełny dostęp do podglądu procentowej alokacji portfela. Zyski i straty zmieniają się, gdy rynek jest otwarty, a ceny ETF ulegają wahaniom.

Ważne informacje dotyczące Planów Inwestycyjnych XTB

Tworzenie nowych i edycja istniejących Planów Inwestycyjnych jest obecnie możliwa tylko w aplikacji mobilnej XTB. Platforma transakcyjna XTB pozwala jednak inwestorom na podgląd ich Planów Inwestycyjnych

Dywidendy wypłacane przez fundusze ETF, które posiadasz w ramach dowolnego Planu Inwestycyjnego, będą widoczne w Rezerwie pieniężnej Twojego rachunku Planów Inwestycyjnych.

Transfer środków pomiędzy “standardowym” kontem XTB, a Planami Inwestycyjnymi nie jest możliwy. Plany Inwestycyjne można bez przeszkód “doładować” za pomocą karty płatniczej, rachunku bankowego lub swojego konta XTB. Wszystko dzieje się automatycznie dzięki Płatnościom Automatycznym!

Mamy więc do czynienia z dwoma operacjami, które dzieją się w tym samym czasie - przeniesienie wybranej przez inwestora kwoty pieniędzy z konta inwestycyjnego do portfela Planów Inwestycyjnych i alokacja na ETF-y poprzez „wykonanie zlecenia”. Reszta środków z tej transakcji znajdzie się w rezerwie gotówkowej.

Jak wyglądają Plany Inwestycyjne XTB w aplikacji mobilnej?

Plany Inwestycyjne łatwo stworzysz wybierając opcję “Save” w dolnym menu aplikacji XTB. Źródło: aplikacja XTB

Wybór funduszy ETF wchodzących w skład Planu Inwestycyjnego ma kluczowe znaczenie. Dokładnie przeanalizuj własne cele inwestycyjne oraz filtruj setki funduszy ETF na podstawie ryzyka, sektora czy waluty w której są notowane. Źródło: aplikacja XTB

To Ty decydujesz o procentowej alokacji swoich środków pomiędzy funduszami ETF w swoim Planie Inwestycyjnym. Źródło: aplikacja XTB.

Nadaj nazwę oraz przypisz ikonę do swojego Planu Inwestycyjnego, by w prosty sposób go wyróżnić. Źródło: aplikacja XTB.

Nie musisz przeliczać ile jednostek funduszy ETF będziesz w stanie zakupić za określoną kwotę. Twoje środki zostaną automatycznie rozdzielone pomiędzy wybrane fundusze ETF - w zależności od ustawionej alokacji. Źródło: aplikacja XTB

Twój Plan Inwestycyjny został utworzony. Źródło: aplikacja XTB

Swój Plan Inwestycyjny edytujesz za pomocą kilku kliknięć w aplikacji XTB. Źródło: aplikacja XTB

Jak działają Plany Inwestycyjne XTB?

Źródło: Adobe Stock Photos

Plany Inwestycyjne XTB to wygodne narzędzie do pasywnego inwestowania oszczędności w wybrane fundusze ETF. Z punktu widzenia długoterminowej strategii inwestycyjnej, konstrukcja portfela ma kluczowe znaczenie. To jaki procent w ramach naszego Planu Inwestycyjnego będzie stanowił dany fundusz ETF może mieć znaczący wpływ na ostateczną stopę zwrotu.

W aplikacji mobilnej XTB znajdziesz setki funduszy ETF, które możesz nabyć w ramach Planu Inwestycyjnego. Dostępne filtry pozwolą Ci wybrać odpowiedni fundusz na podstawie oceny ryzyka, sektora czy waluty, w której jest notowany. Obecnie, fundusze ETF dostępne w ramach Planów Inwestycyjnych mogą spełniać następujące kryteria:

Klasa aktywów: rynek akcyjny

rynek akcyjny TER (wskaźnik kosztów całkowitych): < 0.5% rocznie

< 0.5% rocznie Waluta: EUR, GBP, USD

EUR, GBP, USD Liczba aktywów pod zarządem: powyżej 100

powyżej 100 Wartość aktywów pod zarządem: Powyżej 1 mld USD

Należy mieć na uwadze, że powyższe kryteria mogą z czasem ulec zmianie, gdy w ramach Planów Inwestycyjnych dodawane będą kolejne fundusze ETF.

Filtry

Dobór funduszy ETF do Planu Inwestycyjnego ułatwią filtry takie jak:

Ocena ryzyka (dostarczana przez Morningstar)

(dostarczana przez Morningstar) Waluta (inwestorzy mają do wyboru fundusze ETF notowane w EUR, USD oraz GBP)

(inwestorzy mają do wyboru fundusze ETF notowane w EUR, USD oraz GBP) Sektor (np. akcje USA, obligacje, surowce, spółki technologiczne)

W ramach Planów Inwestycyjnych XTB możesz inwestować zarówno w fundusze ETF, które regularnie wypłacają dywidendę (ETF “Dist”) lub fundusze, które automatycznie je reinwestują (ETF “Acc”). Plany Inwestycyjne są również wyposażone w inteligentny filtr, który wyklucza z wyszukiwanych ETF podobne sobie fundusze (wyświetlone zostaną tylko te z wyższą kwotą aktywów pod zarządem).

Przykłady ETF w ramach Planów Inwestycyjnych

iShares Core MSCI World EM IMI UCITS IS3N.DE (rynki wschodzące)

iShares Core MSCI World UCITS EUNL.DE (spółki państw rozwiniętych)

iShares S&P 500 UCITS SXR8.DE (dający ekspozycję na “szeroki rynek” USA - fundusz śledzący indeks S&P 500)

iShares MSCI World SRI UCITS 2B7K.DE (spółki charakteryzujące się wysoką oceną ESG)

iShares Core MSCI Europe UCITS IMAE.NL (największe spółki europejskie)

iShares Nasdaq UCITS SXRV.DE (dający ekspozycję na indeks Nasdaq 100)

iShares MSCI Asia EM UCITS CEBL.DE (spółki azjatyckie)

Wszystkie fundusze ETF w ofercie XTB można znaleźć na tej stronie.

Skaner ETF

Skaner ETF dostępny na platformie XTB pozwala w prosty sposób wyselekcjonować najlepiej dobrane do oczekiwań inwestora fundusze ETF. Plany Inwestycyjne XTB zawierają podstawowe szczegóły dotyczące każdego ETF w poziomu zakładki “Szczegóły”. Inwestor może kierować się również oceną ryzyka danego funduszu ETF przygotowaną przez ekspertów Morningstar. Każdy fundusz ETF upublicznia szczegółową ocenę ryzyka inwestycyjnego w KID dostępnym zawsze na stronie internetowej danego funduszu.

W aplikacji XTB znajdziesz szczegółowe informacje na temat funduszy ETF dostępnych w ramach Planów Inwestycyjnych. Źródło: aplikacja XTB

Skaner ETF dostępny jest z poziomu platformy webowej XTB. Znaleźć go można w zakładce “Analiza rynku”

Webowa wersja aplikacji XTB dostarcza rozbudowany Skaner ETF, w którym inwestor może selekcjonować fundusze ETF za pomocą m.in. takich filtrów jak stopa zwrotu, odchylenie standardowe czy aktywa netto. Inwestor ma do dyspozycji również ocenę ryzyka danego funduszu wystawioną przez Morningstar oraz wskaźnik kosztów całkowitych. Źródło: Aplikacja XTB

Inwestowanie pasywne w XTB

Plany Inwestycyjne XTB umożliwiają pasywne inwestowanie w setki zdywersyfikowanych funduszy ETF już od kwoty 50 PLN. Co więcej, inwestowanie w akcje i ETF-y objęte jest prowizją 0% do momentu przekroczenia kwoty 100 000 EUR obrotu miesięcznie (transakcje powyżej tego limitu zostaną obciążone prowizją w wysokości 0,2% (min.10 EUR). Może mieć zastosowanie 0,5% koszt przewalutowania). Poniżej prezentujemy wybrane fundusze ETF, które dostępne są w ofercie XTB:

Indeksowe fundusze ETF

iShares Core S&P 500 CSPX.UK

iShares S&P500 UCITS IDUS.UK

SPDR S&P 500 ETF SPY5.UK

iShares Nasdaq 100 CNDX.UK

Invesco EQQQ Nasdaq100 UCITS EQQQ.UK

iShares Dow Jones Industrials Average UCITS CIND.UK

iShares Dow Jones Asia Pacific Sel Dividend 30 UCITS APSDEX.DE

Fundusze ETF dające ekspozycję na rynki wschodzące

iShares Core MSCI EM IMI UCITS EIMI.UK

Amundi MSCI EM Asia UCITS AASI.FR

iShares MSCI China A UCITS CNYA.DE

Lyxor MSCI China ESG Leaders Extra UCITS ASR.FR

iShares MSCI World Small Cap UCITS IUSN.DE

iShares MSCI Brazil 4BRZ.DE

iShares MSCI EM Value Factor UCITS 5MVL.DE

iShares MSCI Emerging Markets Islamic UCITS ISDE.UK

iShares MSCI Brazil IBZL.NL

iShares MSCI Turkey ITKY.NL

Xtrackers MSCI Malaysia UCITS XCS3.DE

Xtrackers MSCI Thailand UCITS XCS4.DE

iShares MSCI World IQQW.DE

Fundusze ETF dające ekspozycję na rynki akcji w Europie, Ameryce Północnej oraz Azji

iShares MSCI Europe SRI UCITS IESE.NL

iShares Edge MSCI Value Factor UCITS CEMS.DE

iShares Core MSCI EMU UCITS CEU1.UK

iShares MSCI North America UCITS IDNA.UK

iShares MSCI USA ESG Screened UCITS SASU.UK

iShares MSCI Japan UCITS SJPA.UK

Xtrackers MSCI Singapore UCITS XBAS.DE

W XTB możesz również inwestować w fundusze ETF dające ekspozycję na konkretny sektor

Communication sector ETF S&P 500 iShares IUCM.UK (telekomunikacja)

Consumer discretionary ETF S&P 500 iShares IUCD.UK (dobra konsumenckie)

Energy sector S&P 500 ETF iShares IUES.UK (sektor energetyczny)

Financial sector S&P 500 ETF iShares IUFS.UK (sektor finansowy)

Information technology S&P 500 ETF iShares QDVE.DE (sektor technologiczny)

Utilities ETF S&P 500 iShares IUUS.UK ETF (usługi komunalne)

iShares Nasdaq US Biotechnology (BTEC.DE) (biotechnologia)

Fundusze ETF dające ekspozycję na rynek złota i srebra

iShares Physical Gold IGLN.UK

iShares Physical Silver ISLN.UK

VanEck Vectors Gold Miners UCITS ETF (Acc) GDX.UK

VanEck Vectors Junior Gold Miners ETF GDXJ.UK

iShares Gold Producers UCITS ETF IAUP.UK

iShares Gold Producers UCITS ETF IS0E.DE

Fundusze ETF dające ekspozycję na rynek surowców

Deutsche Boerse Commodities GmbH ETC (4GLD.DE)

iShares Commodity Diversified Swap (ICOM.UK)

ETF WTI Crude Oil (OD7F.DE)

iShares Oil & Gas Exploration & Production (IOGP.UK)

iShares Stoxx 600 Oil & Gas (SXEPEX.UK)

ETFS Natural Gas (NGAS.UK)

SPDR S&P Oil & Gas Exploration (XOP.US)

ETF Industrial Metals (AIGI.UK)

ETF Dow Jones Industrial Average UCITS ETF (CIND.UK)

SPDR Industrial Average Trust (DIA.US)

Plany Inwestycyjne XTB - mechanizm kalkulacji

Źródło: Adobe Stock Photos

Na przykładzie popularnego funduszu ETF iShares Core MSCI World UCITS (EUNL.DE) przedstawimy krok po kroku jak działają Plany Inwestycyjne XTB. Załóżmy, że inwestor zdecydował się zainwestować 1000 euro, z czego 330 euro zamierza zainwestować we wspomniany wcześniej fundusz ETF. Dla uproszczenia założymy, że inwestor tworzy Plan Inwestycyjny składający się wyłącznie z jednego funduszu.

ETF → EUNL.DE

→ EUNL.DE Waluta → EUR

→ EUR Całkowita wartość inwestycji → EUR 1000

→ EUR 1000 Alokacja → 33% (1000 x 33% = EUR 330)

→ 33% (1000 x 33% = EUR 330) Cena zakupu → EUR 70.06

→ EUR 70.06 Krok notowań → 0.0001

→ 0.0001 Minimalna wartość inwestycji → 4 EUR

→ 4 EUR Egzekucja zlecenia → po cenie rynkowej

→ po cenie rynkowej Rezerw pieniężna (dla uproszczenia obliczeń, załóżmy 1%) → około 1% (może ulec zmianie w zależności od momentu złożenia zlecenia)

→ około 1% (może ulec zmianie w zależności od momentu złożenia zlecenia) Wolumen zakupu = (330*(1-1%)) / 77,06 = 4,6631

= (330*(1-1%)) / 77,06 = 4,6631 Wolne środki = €1,000 - €326.7 = €673.30

W rezultacie, inwestor nabędzie 4 jednostki uczestnictwa oraz 0,6631 Akcji Ułamkowych funduszu ETF EUNL.DE za kwotę 326,70 EUR.

Otwierając Plany Inwestycyjne w XTB masz dostęp do ich bieżącej wyceny. Obliczana jest ona na podstawie aktualnej ceny rynkowej wszystkich aktywnych Planów Inwestycyjnych oraz rezerwy wolnej gotówki przypisanej do portfela.

Inwestorzy mają również wgląd w aktualną wycenę zysku lub straty, jaką wygenerowały aktywne Plany Inwestycyjne.

Każdy ETF zakupiony w ramach Planu Inwestycyjnego będzie charakteryzował się dwoma miarami. Jedną z nich jest docelowa alokacja, która jest wartością wyrażoną w procentach i walucie w momencie tworzenia lub edycji planu. O jej wartości decyduje inwestor w trakcie tworzenia Planu Inwestycyjnego lub jego równoważenia. Każdy Plan ma również alokację wartości, która jest wartością (wyrażoną w procentach i walucie) alokacji, pochodzącą z bieżącej wyceny rynkowej.

Ważne: Gdy zakupiony ETF notowany jest w walucie innej niż waluta rachunku inwestycyjnego, wystąpią koszty przewalutowania inwestycji, a ona sama narażona będzie na dodatkowe ryzyko kursowe. Wahania kursu wymiany mogą wpływać zarówno negatywnie, jak i pozytywnie na ostateczny wynik inwestycji. Pozycja taka zostanie otworzona po kursie wymiany o 0,5% wyższym od rynkowego kursu wymiany w momencie zawarcia transakcji. Gdy pozycja jest zamykana, jest realizowana po kursie wymiany, który jest o 0,5% niższy niż kurs wymiany w momencie sprzedaży. Wzrost wartości waluty, w której notowany jest zakupiony ETF może pozytywnie wpłynąć na stopę zwrotu z inwestycji. Jednocześnie, wahania kursu walutowego mogą negatywnie odbić się na wyniku inwestycji. Aby uniknąć przewalutowania oraz kosztów z tym związanych, zaleca się inwestować w fundusze ETF, które notowane są w walucie rachunku inwestycyjnego.

Wypłata środków z Planów Inwestycyjnych XTB

Powróćmy do wcześniejszego przykładu i załóżmy, że inwestor zamierza wypłacić kwotę 100 EUR ze swojego Planu Inwestycyjnego.

Rezerwa gotówkowa przypisana do konta zmniejszy się o 100 EUR z 673,30 EUR do 573,30 EUR.

Po wypłacie środków wartość portfela zmniejszy się do 899,95 EUR.

Wartość pozycji w EUNL.DE nie zmieni się i nadal będzie wynosić 326,65 EUR (4,66131).

Żadne jednostki funduszy ETF w Planie Inwestycyjnym nie zostaną sprzedane.

Przyjrzyjmy się jednak temu, jak wyglądałby proces wypłaty z takiego Planu Inwestycyjnego kwoty 900 EUR:

900 EUR - 673.30 EUR = 226.70 EUR

EUNL.DE → (226.70 EUR) * (1 +1%) = 228.97 EUR

Wolumen sprzedaży EUNL.DE → 228.97 / 77.05 EUR = 2.9718 (kwotowanie zaokrąglamy do 4 miejsc po przecinku)

Egzekucja zlecenia → po cenie rynkowej

Wynik transakcji → sprzedane 2.9718 EUNL.DE po cenie 77 EUR (zakładana cena rynkowa) = 228.83 EUR

Rezerwa gotówkowa → €673.30 + €228.83 - €900 = €2.13 (tutaj trafiają pozostałe środki z realizacji zamówienia)

Wynik → Kwota 2.13 EUR wraca do Planu Inwestycyjnego i może zostać wypłacona na konto główne lub wykorzystana do dalszych inwestycji.

Płatności cykliczne

Plany Inwestycyjne XTB pozwalają na zautomatyzowane inwestowanie dzięki opcji płatności cyklicznych.

Inwestorzy mogą zasilać w sposób zautomatyzowany swoje Plany Inwestycyjne wykorzystując do tego kartę płatniczą, zlecenie stałe z rachunku bankowego lub przelew środków z konta XTB.

Wnioski

Przedstawiony powyżej przykład służy wyłącznie celom edukacyjnym. Gdyby w Planie Inwestycyjnym znajdował się więcej niż jeden fundusz ETF, środki byłyby wypłacone proporcjonalnie dla każdego z nich (automatycznie).

Jeśli inwestor zdecyduje się wypłacić środki z Planu Inwestycyjnego, wypłata zawsze następuje najpierw z Rezerw gotówkowych (jeśli takowe istnieją w Planie Inwestycyjnym)

Jeśli inwestor zdecyduje się wycofać z Planu Inwestycyjnego całość lub taką kwotę środków, w wyniku czego całość lub część pozycji EUNL.DE musiałaby zostać zamknięta - wszystko zostanie wykonane automatycznie.

Wypłata środków z Planów Inwestycyjnych trafia w pierwszej kolejności na rachunek inwestycyjny. Nie na rachunek bankowy przeznaczony do wypłat z rachunku

Historię transakcji pomiędzy rachunkiem a Planami Inwestycyjnymi można śledzić przechodząc do zakładki: Historia → Operacje gotówkowe

Ważne: Bufor ok. 1% dla transakcji kupna i sprzedaży wynika ze specyfiki rynku. Jedną z podstawowych funkcji Planów Inwestycyjnych jest wspieranie płynnej realizacji zleceń inwestora. Kwotowania funduszy ETF stale się zmieniają, a po weekendach lub przerwach w handlu, poziom zmienności może ulec znacznej zmianie. W takich przypadkach tolerancja odchyleń w przypadku zleceń kupna/sprzedaży pozwala na szybsze przetwarzanie zleceń, co jest wygodne dla inwestora.

Rebalancing Planu Inwestycyjnego

Na przykładzie Planu Inwestycyjnego opartego na dwóch funduszach ETF, wspomnianym wcześniej EUNL.DE oraz funduszu ETF IUSA.DE, który replikuje zachowanie indeksu S&P 500, pokażemy, w jaki sposób przeprowadzane jest "równoważenie" aktywnego Planu Inwestycyjnego.

Zakładamy, że alokacja dwóch funduszy ETF jest równa i wynosi odpowiednio po 50%, a całkowita kwota inwestycji wynosi 1000 EUR.

ETF → EUNL.DE

Cena zakupu: 77.06 EUR

Cena sprzedaży: 77.05 EUR

Krok notowań: 0.0001

Alokacja: 50%

Rezerwa w przypadku transakcji kupna/sprzedaży → 1%

ETF → IUSA.DE

Cena zakupu: 40.91 EUR

Cena sprzedaży: 40.89 EUR

Krok notowań: 0.0001

Alokacja: 50%

Rezerwa w przypadku transakcji kupna/sprzedaży → 1%

EUNL.DE = 1000 EUR * 50%

Kwota inwestycji w EUNL.DE = 494.99 EUR

Wartość alokacji: 494.93 EUR = 49.52% (docelowo 50%)

IUSA.DE = 1000 EUR * 50%

Kwota inwestycji w IUSA.DE = 494.99 EUR

Wartość alokacji: 494.77 EUR = 49.50% (docelowo 50%)

Wartość Planu Inwestycyjnego = EUR 999.56

Rezerwa pieniężna = 10.02 EUR

Inwestor podjął decyzję o zmniejszeniu alokacji w EUNL.DE do 25% i zwiększeniu swojego zaangażowania w IUSA.DE do 75%. Będzie się to wiązało z koniecznością sprzedaży części udziałów w EUNL.DE oraz nabyciem kolejnych jednostek uczestnictwa w IUSA.DE. Jak wygląda kalkulacja?

EUNL.DE

Nowa alokacja: 25%

25% Aktualna alokacja: 49.52%

49.52% Wartość Planu Inwestycyjnego → 999.56 EUR

→ 999.56 EUR Nowa alokacja → 25% x 999.56 = 249.89

→ 25% x 999.56 = 249.89 Wartość EUNL.DE → 494.93 EUR

→ 494.93 EUR Delta = 249.89 EUR - 494.93 EUR = - 245.04 EUR

= 249.89 EUR - 494.93 EUR = - 245.04 EUR Ilość EUNL.DE = (245.04 * (1+1%) / 77.05 = 3.2121

IUSA.DE

Nowa alokacja: 75%

75% Aktualna alokacja: 49.50%

49.50% Wartość Planu Inwestycyjnego → 999.56 EUR

→ 999.56 EUR Nowa alokacja → 75% x 999.56 = 749.67 EUR

→ 75% x 999.56 = 749.67 EUR Wartość IUSA.DE → 494.77 EUR

→ 494.77 EUR Delta = 749.67 EUR - 494.77 EUR = 254.90 EUR

= 749.67 EUR - 494.77 EUR = 254.90 EUR Ilość IUSA.DE = (254.90 * (1-1%) / 40.91 = 6.1684

Rezultat

EUNL.DE → Egzekucja po cenie rynkowej

Sprzedaż → 3.2121 * 77.05 = 247.49

Nowa wartość alokacji w EUNL.DE = 247.44 EUR

Wartość Planu Inwestycyjnego = 997.10 EUR

= 997.10 EUR Docelowa alokacja = 25%

= 25% Nowa alokacja: 24,82%

IUSA.DE → Egzekucja po cenie rynkowej

Zakup → 6.1684 * 40.91 = 252.35

Nowa wartość alokacji w IUSA.DE = 747.11 EUR