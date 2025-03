Prawa Ułamkowe - inwestycyjny przełom w XTB

Czas czytania: 13 minut(y)

Z myślą o zróżnicowanych strategiach naszych klientów, w ofercie XTB pojawiły się Prawa Ułamkowe. Rynek akcji pozostaje najpopularniejszym ze wszystkich rynków finansowych - choć na jego popularność i zainteresowanie inwestorów akcjami w mniejszym lub większym stopniu wpływa aktualna faza cyklu koniunkturalnego. Jednak w XTB koncentrujemy się na dostarczaniu naszym Klientom profesjonalnych i kompleksowych usług niezależnie od sytuacji rynkowej.

XTB długo pracowało nad umożliwieniem naszym Klientom uzyskania częściowej ekspozycji na akcje spółek giełdowych, aby wyjść naprzeciw potrzebom i oczekiwaniom inwestorów korzystających z aplikacji XTB. Obecnie, każdy klient XTB może inwestować bez ograniczeń związanych z ceną akcji lub funduszu ETF. W tym artykule dowiesz się, czym właściwie są Prawa Ułamkowe, jak działa ten produkt i co zmienia on w ofercie XTB.

Czym są Prawa Ułamkowe?

Prawa Ułamkowe to bezprowizyjny [do kwoty 100 tys. EUR obrotu miesięcznie na rachunku. Transakcje powyżej tego limitu zostaną obciążone prowizją w wysokości 0,2% (min.10 EUR). Może mieć zastosowanie 0,5% koszt przewalutowania.] produkt XTB, który pozwala na uzyskanie powierniczego prawa do części akcji danej spółki. Aby sfinalizować proces inwestycji ułamkowej, XTB kupuje pełną akcję, przydziela wartość odpowiedniej części klientowi i zachowuje pozostałą część do przyszłych transakcji na własnym rachunku maklerskim. Inwestowanie ułamkowe w XTB nie ma żadnego związku z instrumentami pochodnymi lub kontraktami CFD, a same Prawa Ułamkowe są produktem opartym na standardowych akcjach giełdowych. Kupując akcję wybranej spółki w XTB stajesz się jej właścicielem. W przypadku Praw Ułamkowych sytuacja wygląda inaczej.

Prawa Ułamkowe reprezentują powiernicze prawo do części akcji lub jednostek funduszy ETF oferowanych przez XTB. To powiernicze prawo do ułamkowej części akcji oznacza, że posiadacz Praw Ułamkowych jest uprawniony wyłącznie do korzyści ekonomicznych, które wynikają bezpośrednio z inwestycji w ułamkową część akcji. XTB pozostaje właścicielem akcji, podczas gdy Klient nabywa powiernicze prawo do wybranego ułamka. Obrót Prawami Ułamkowymi nie jest więc w pełni tożsamy z nabyciem własności ułamka akcji.

Prawa Ułamkowe - czy to nowa możliwość inwestowania?

Poniżej przedstawiamy, jakie możliwości daje inwestowanie w Prawa Ułamkowe.

Uzyskujesz możliwość inwestowania za ściśle określoną kwotę.

Obrót Prawami Ułamkowymi za ściśle określoną kwotę może być prostszy i ułatwia zarządzanie portfelem inwestycyjnym.

Możliwość inwestowania ułamkowego pomimo wysokiej ceny odpowiadających im akcji spółki.

Wielu inwestorów nabywających akcje miało wcześniej problem z podejmowaniem decyzji inwestycyjnych podczas dokonywania zakupów. Przykładowo, jeśli akcje wybranej spółki kosztowały 100 USD, a klient zdeponował na rachunku kwotę 150 USD, to i tak mógł nabyć tylko 1 akcję. Obecnie wszyscy klienci XTB mogą korzystać z Praw Ułamkowych, które umożliwiają inwestycję w część akcji odpowiadającej spółki. W sytuacji opisanej powyżej inwestor będzie miał możliwość zakupu 1 akcji rzeczywistej za 100 USD i zainwestowania w Prawa Ułamkowe - produktu XTB - za 50 USD.

Prawa Ułamkowe są odpowiedzią na wyjątkowe potrzeby i preferencje naszych Klientów - inwestorów i traderów, którzy poszukują maksymalnej efektywności w alokacji środków. Dzięki inwestycjom ułamkowym w XTB, posiadając 100 USD będziesz mógł zainwestować np. w:

0,3 Praw Ułamkowych AMD (AMD.US)

0,08 Praw Ułamkowych Tesla (TSLA.US)

0,186 Praw Ułamkowych spółki Volkswagen (VOW1.DE)

0,6 Praw Ułamkowych Global X Uranium UCITS ETF (URNU.DE)

0,0218 Praw Ułamkowych iShares Core S&P 500 UCITS ETF (CSPX.UK)

Wyliczenia na dzień 25.02.2025, przy kursie USDPLN na poziomie 3,94

Prawa Ułamkowe - jak to działa?

Każdy Klient inwestujący w Prawa Ułamkowe otrzymuje powiernicze prawo do części akcji, którą faktycznie posiada na własnym rachunku w XTB. Może on też sprzedawać i kupować ten produkt w XTB, a w przypadku gdy liczba posiadanych przez Klienta Praw Ułamkowych przekroczy jedność (liczbę całkowitą np. 1) wówczas Prawa Ułamkowe są automatycznie scalane, a inwestor staje się właścicielem akcji. Zachowuje on również niektóre prawa majątkowe z tego tytułu (np. prawo do dywidendy w wysokości proporcjonalnej do posiadanych Praw Ułamkowych), mimo że drugą stroną transakcji i formalnie właścicielem jednostek Praw Ułamkowych jest XTB. Innymi słowy, w tej konkretnej sytuacji inwestor nie jest właścicielem akcji per se.

Prawa Ułamkowe ułatwiają klientom inwestowanie na rynku akcji za mniejsze pieniądze. Oczywiście jednocześnie (jak zawsze) wiąże się to z ryzykiem rynkowym i kursowym (jeśli inwestycje są dokonywane w różnych walutach, wycena inwestycji zmienia się w zależności od zmian kursów walutowych).

Gdy łączna liczba Praw Ułamkowych na rachunku Klienta będzie równa lub przekroczy 1 stanie się on właścicielem pełnoprawnej akcji rzeczywistej. Każda nadwyżka będzie odpowiadać kolejnym Prawom Ułamkowym;

Inwestycja w prawo powiernicze do części akcji umożliwia nabycie praw powierniczych do ułamkowych części akcji, ale nie jest równoważna z zakupem rzeczywistych akcji spółek lub jednostek funduszy ETF. W takich przypadkach minimalna liczba akcji wynosi zawsze 1.

Prawa Ułamkowe nie mogą być transferowane na rachunki brokerów zewnętrznych i mogą być sprzedawane wyłącznie w XTB. W przypadku ich scalenia (po tym, gdy liczba Praw Ułamkowych na rachunku Klienta przekroczy jedność) Klient staje się pełnoprawnym właścicielem akcji rzeczywistej i zaczynają przysługiwać mu wszelkie prawa związane z posiadaniem takiego papieru wartościowego. Niedozwolone jest również sprzedawanie Praw Ułamkowych innym klientom lub instytucjom finansowym. To XTB jest ich prawnym właścicielem i drugą stroną transakcji dotyczącej Praw Ułamkowych.

Prawa Ułamkowe i fundusze ETF

Źródło: Adobe Stock Photos

Możliwość zakupu Praw Ułamkowych nie sprawia, że akcje odpowiadających im spółek stają się tańsze, ale może pomóc w inwestowaniu w spółki, których akcje są stosunkowo drogie. Ich wysoka wycena może wynikać z wielu powodów, od tak prostych jak stosunkowo niewielka liczba wyemitowanych akcji w stosunku do kapitalizacji rynkowej, po znacznie szersze, takie jak nastroje rynkowe lub oczekiwania dotyczące poziomu przyszłych zysków. W XTB rozumiemy, że każdy Klient chciałby zainwestować dokładnie tyle pieniędzy, ile chce przeznaczyć na ten cel, bez konieczności ograniczania się ceną akcji spółki bazowej.

Prawdą jest, że wiele spółek giełdowych wprowadza do obrotu akcje różnych serii, obniżając tym samym próg wejścia dla potencjalnych akcjonariuszy. Na taki ruch zdecydował się m.in. wehikuł inwestycyjny Warrena Buffetta, Berkshire Hathaway, którego akcja klasy A (BRKA.US) kosztuje ok. 750 000 USD, a akcje klasy B (BRKB.US) wyceniane są na niemal 500 USD (dane z 26 lutego 2025 r.).

Jednak akcje wielu spółek nadal są stosunkowo drogie - przykładem może służyć Regeneron (REGN.US), Northrop Grumman (NOC.US) i TransDigm (TDG.US). Dzięki Prawom Ułamkowym klienci XTB zawsze będą mogli zainwestować dokładnie tyle, ile chcą by uzyskać ekspozycję na ceny akcji wybranej spółki. Oferta dotyczy również funduszy ETF, takich jak na przykład iShares ETF śledzący ceny akcji notowanych na rynkach wschodzących (EIMI.UK) czy funduszy indeksowych takich jak Vanguard S&P 500 UCITS ETF (VUSA.UK), a także funduszy ETC śledzących ceny metali szlachetnych, takich jak srebro i złoto (ISLN.UK ETC) lub (IGLN.UK ETC).

Zalety i wady inwestowania ułamkowego

Jak każdy instrument, Prawa Ułamkowe mają specyficzne wady i zalety. Poniżej wymieniamy siedem kluczowych wad i zalet tego produktu:

Zalety

Niewielkie wymogi kapitałowe Ułatwiona dywersyfikacja Nabyte Prawa Ułamkowe są scalane (gdy ich liczba przekroczy wartość całkowitą) Możliwość łatwego zainwestowania określonej kwoty dzięki wbudowanemu kalkulatorowi pozycji Prawo do dywidendy w wysokości proporcjonalnej do posiadanego udziału

Wady

Ograniczona liczba akcji i ETF-ów Brak natychmiastowej realizacji zlecenia Brak prawa do głosu na Walnym Zgromadzeniu Brak możliwości transferu Praw Ułamkowych na rachunek u innego brokera Brak możliwości udziału w Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Ryzyko płynnościowe XTB posiada odpowiednie akcje, do ułamka których przysługuje Ci prawo powiernicze

Zalety inwestowania ułamkowego

Zgodnie z nowoczesną teorią portfelową Harry'ego Markowitza, optymalna liczba akcji różnych spółek w portfelu inwestycyjnym wynosi około 35. Inwestycja w spółki z różnych sektorów, takich jak nowe technologie, ochrona zdrowia, finanse czy przemysł naftowy, wiąże się zazwyczaj z dużymi nakładami finansowymi.

Decyzję o możliwości zakupu Praw Ułamkowych w XTB docenią szczególnie ci inwestorzy, którzy poszukują platformy oferującej niższą minimalną kwotę inwestycji. A także ci, którzy planują regularnie inwestować stosunkowo niewielkie kwoty na rynkach finansowych. Obecnie, inwestor ma możliwość dokładnego określenia swojego zaangażowania finansowego i dzięki inwestycjom ułamkowym może uzyskać ekspozycję na szeroki wachlarz spółek i funduszy ETF za ułamek ich ceny rynkowej.

Będzie to również korzystne dla klientów, którzy zamierzali zainwestować w wyjątkowo drogie akcje, których wysoka cena mogła powstrzymać przed zakupem. Wprowadzenie Praw Ułamkowych do oferty XTB jest również ukłonem w kierunku klientów, którzy chcą zainwestować dokładnie wyliczoną kwotę, niekoniecznie zgadzając się na ustępstwa wynikające z konieczności zakupu całkowitej liczby akcji na rynkach regulowanych.

W praktyce oznacza to, że za pomocą Praw Ułamkowych Klienci będą mogli uzyskać ekspozycję na mniej niż 1 akcję danej spółki. Będą mogli na przykład nabyć 0,5 Praw Ułamkowych lub dowolnie wyższą lub niższą wartość. Mając to na uwadze, warto zauważyć, że Prawa Ułamkowe odnoszą się tylko do ułamkowej części całej pozycji. Jeśli inwestor posiada na przykład 22,98 akcji, oznacza to, że ma 22 akcji rzeczywistych oraz 0,98 Praw Ułamkowych. Innymi słowy, inwestowanie ułamkowe można rozpocząć od niemal dowolnej kwoty (powyżej minimalnej wartości transakcji, która wynosi 0,01 ceny akcji odpowiadającej spółki).

Jak inwestować w Prawa Ułamkowe?

Kupowanie i sprzedawanie Praw Ułamkowych jest proste i intuicyjne. Wykorzystując okno transakcyjne w platformie XTB, Klient samodzielnie może wybrać jaką kwotę chce zainwestować, a system dostosuje do niej proporcjonalną liczbę akcji lub Praw Ułamkowych.

Okno składania zlecenia w platformie mobilnej XTB:

źródło: aplikacja XTB

źródło: aplikacja XTB

źródło: aplikacja XTB

źródło: aplikacja XTB

Inwestycje ułamkowe i handel za kwotę

W przypadku inwestycji ułamkowych możemy określić dokładny wolumen (ilość akcji i ewentualnie Praw Ułamkowych - np. 1,5). Przy handlu za kwotę definiujemy dokładną ilość środków, które chcemy przeznaczyć na inwestycję, np. 3000 EUR, USD czy PLN. System automatycznie oblicza ile akcji rzeczywistych oraz Praw Ułamkowych możemy zakupić za daną kwotę. W poniższym przykładzie (po prawej) - Klient kupi 4 akcje i 0,47 Praw Ułamkowych (wolumen 4,47) przeznaczając na to kwotę 3000 PLN.

Dywidendy

Źródło: Adobe Stock Photos

Posiadacz Praw Ułamkowych jest uprawniony do korzyści ekonomicznych proporcjonalnych do wartości ułamkowej akcji, ale status akcjonariusza posiada XTB. Tym samym, z tytułu dywidend, XTB wypłaci Klientowi odpowiednią kwotę przypadającą na posiadany przez niego udział w Prawach Ułamkowych.

W przypadku Praw Ułamkowych, które oparte są na prawie powierniczym XTB pozostaje jedynym akcjonariuszem. Oczywiście Klienci posiadający Prawa Ułamkowe otrzymają dywidendę w wysokości proporcjonalnej do posiadanych udziałów. Jeśli spółka X zdecyduje o wypłacie dywidendy w wysokości 5 USD na akcję, a Klient będzie posiadał 2 akcje rzeczywiste i 0,37 Praw Ułamkowych dotyczących spółki X, wówczas otrzyma on kwotę 11,85 USD (2,37 x 5 USD).

Klasyczne prawa akcjonariuszy wynikające z własności spółki nie będą jednak dostępne dla posiadaczy Praw Ułamkowych ze względu na fakt, że status akcjonariusza posiada jedynie XTB. Tak więc udział w głosowaniach, walnych zgromadzeniach akcjonariuszy lub innych działaniach korporacyjnych będzie niemożliwy, jeśli posiadasz mniej niż 1 akcję. Jeśli jednak liczba nabytych Praw Ułamkowych na rachunku Klienta przekroczy wartość całkowitą (jedność) wówczas zostaną one scalone, a Klient zostanie właścicielem przynajmniej jednej akcji rzeczywistej. Wówczas nabędzie on pełnię praw przysługujących akcjonariuszowi danej spółki.

Dywidendy zostaną obliczone i zaksięgowane na rachunku inwestycyjnym Klienta proporcjonalnie do wielkości pozycji, w tym do liczby posiadanych Praw Ułamkowych. Zasady księgowania pozostają standardowe (T+2), zgodnie z zasadą FIFO (First In First Out). Oznacza to, że nabywcy stają się faktycznymi posiadaczami głosów w spółce dopiero 2 dni giełdowe po ich zakupie. Pamiętaj, że aby uzyskać prawo do dywidendy, musisz być akcjonariuszem w "ex-date" (pierwszy dzień notowań bez prawa do dywidendy). Data ta jest zawsze ustalana przez spółkę, która wypłaca dywidendy. Dywidendy są wypłacane w dniu wypłaty dywidendy ("pay-date").

Handel za kwotę

Do tej pory Klienci XTB ustawiali wszelkie parametry dotyczące liczby akcji i/lub funduszy ETF bezpośrednio na platformie korzystając przy tym z wbudowanego kalkulatora pozycji. Pozwala on dokładnie określić parametry zlecenia w sposób pozwalający na dopasowanie wolumenu transakcji do posiadanych środków. Jeżeli w międzyczasie Klient podjął decyzję o zmianie parametrów zlecenia, oczywiście mógł je zmodyfikować ponownie korzystając z kalkulatora, aby sprawdzić, czy korekty były wystarczające.

Prawa Ułamkowe pozwalają na ustalenie pożądanej kwoty inwestycji bez konieczności wprowadzania dalszych korekt. Oczywiście wybór starej lub nowej metody ustalania wielkości pozycji należy wyłącznie do inwestora. Platforma XTB umożliwia przełączanie się pomiędzy oknem handlu “za kwotę” oraz inwestycji w ściśle określoną liczbę akcji i/lub Praw Ułamkowych. W przypadku inwestowania za określoną kwotę, otworzenie transakcji będzie wymagało od inwestora następujących kroków:

Wpłata środków na rachunek w XTB Wyszukanie akcji konkretnej spółki Określenie kwoty zakupu Naciśnięcie przycisku Kup/Sprzedaj Kliknięcie "Potwierdź" w oknie potwierdzenia

Źródło: Adobe Stock Photos

Potwierdzenie i zamknięcie pozycji

Jeśli wymagane jest zaokrąglenie kwoty zlecenia, odpowiednia informacja pojawi się w oknie potwierdzenia transakcji podczas otwierania pozycji. Znajdzie się tam również informacja o ostatecznej kwocie inwestycji, w tym o wszelkich dodatkowych kosztach. Sprzedaż lub częściowa sprzedaż poprzez wskazanie określonej kwoty jest również możliwa, na tych samych warunkach, jak wspomniano powyżej.

Przykład

Dla celów demonstracyjnych weźmy przypadek klienta, który posiada konto w XTB denominowane w USD, a zrealizowany przez niego obrót w danym miesiącu jest mniejszy niż 100 000 EUR. Kurs EUR/USD w momencie realizacji zlecenia wynosi 1,0000

Klient chce zainwestować w akcje Volkswagena (VOW1.DE) przeznaczając na to kwotę 500 USD.

Cena akcji VOW1.DE w momencie składania zlecenia wynosi 190,0 EUR.

Taki klient otrzyma 2 pełne akcje Volkswagena oraz 0,63 Praw Ułamkowych

Z perspektywy inwestora kolejne kroki do zajęcia pozycji będą wyglądać następująco: