Calendário económico: Investidores aguardam pelas minutas da FOMC (08.10.2025)

Principais conclusões Minutas da FOMC de setembro serão divulgadas às 19h00 BST.

O relatório da EIA será publicado apesar do encerramento.

Estão também previstos discursos da Fed, do BCE e do BoE.

O calendário económico para esta sessão está praticamente vazio. Os investidores aguardam principalmente pelas minutas da última reunião do FOMC, com a sensibilidade aos desenvolvimentos da política monetária dos E.U.A. aumentada pelo atual encerramento do governo e pelo risco de atraso nos dados de inflação do Bureau of Labor Statistics. Ainda assim, ao longo do dia teremos vários membros dos bancos centrais a discursar, como da Reserva Federal, do BCE, do Bundesbank, do Banco de Espanha e do Banco de Inglaterra. O relatório sobre os inventários de petróleo da EIA será publicado apesar do encerramento. Calendário económico para hoje: 07:00 BST - Alemanha: Produção industrial de agosto Em termos homólogos: real -3,9%; anterior 1,53%

MoM: real -4,3%; previsão -1,0%; anterior 1,3% 10:15 BST - Alemanha: Discurso de Buch, Vice-Presidente do Bundesbank 11:30 BST - Zona Euro: Discurso de Elderson do BCE ~13:00 BST - Polónia: Decisão sobre a taxa de juro de outubro previsão 4,75%; anterior 4,75% 14:00 BST - Zona Euro: Discurso do membro do Conselho do BCE Fernandez-Bollo 14:30 BST - EUA: Discurso do Vice-Presidente da Fed para a Supervisão Barr 15:00 BST - EUA: Dados relativos à inflação de agosto Despesas de construção: previsão -0,1% m/m; anterior -0,1% m/m 15:00 BST - U.S.: Discurso do Fed Austan Goolsbee 15:30 BST - EUA: Relatório da EIA Utilização das refinarias (w/w): anterior -1,6%

Inventários de petróleo bruto: previsão +0,400M; anterior +1,792M

Produção de petróleo bruto nas refinarias (w/w): anterior -0.308M

Importações de petróleo bruto: anterior +0,071M

Inventários de petróleo bruto em Cushing: anterior -0,271M

Produção de combustíveis destilados: anterior -0,025M

Inventários de destilados: previsão -0,730M; anterior +0,578M

Produção de gasolina: anterior -0,363M

Inventários de gasolina: previsão -1,380M; anterior +4,125M

Inventários de óleo de aquecimento: anterior +0,187M 16:00 BST - UK: Discurso de Pill, membro do MPC do BoE 17:00 BST - Zona Euro: Discurso do Presidente do BCE, Lagarde 18:00 BST - EUA: Leilão de notas do Tesouro a 10 anos (anterior 4,033%) 19:00 BST - EUA: Minutas da reunião do FOMC 20:15 BST - U.S.: Discurso do membro do FOMC Kashkari 22:45 BST - U.S.: Discurso do Vice-Presidente da Fed para a Supervisão Barr

