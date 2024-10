Custos de gestão reduzidos

Os ETFs são incomparavelmente mais baratos do que os fundos clássicos que, muitas vezes, cobram muitas comissões diferentes (de gestão, sobre os lucros, de subscrição), que podem ascender a vários por cento do valor do investimento. No caso de um ETF, a única comissão é a de gestão e raramente ultrapassa os 0,5%