Qual é a difença?

Ações - títulos negociados em bolsa que dão ao seu proprietário o direito a uma ação (copropriedade) na sociedade anónima que a emitiu.

ETFs (Exchange Traded Funds) - tipo de fundos de investimento que detêm diferentes ativos (por exemplo, ações, matérias-primas, obrigações) e que são negociados em bolsa, tal como as ações.

CFDs (Contracts For Difference) - instrumentos derivados. Ao investir neles, não se torna o proprietário efetivo do instrumento subjacente, mas apenas especula sobre a alteração do seu preço. As características destes instrumentos permitem-lhe investir nas descidas dos preços.