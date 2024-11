No caso de transações efectuadas com o nosso cartão de débito multi-moeda, com fundos numa das moedas que tem na sua conta, não há taxas adicionais. Para transações com cartão em moedas diferentes das disponíveis na sua carteira eletrónica, as transações são processadas às taxas de câmbio da Mastercard, que pode consultar no seguinte link. No caso de câmbio de moeda dentro da aplicação, as transações são executadas à taxa de mercado com a margem do fornecedor (DiPocket UAB).