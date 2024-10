Dependendo do facto de ser uma pessoa singular ou colectiva, residente fiscal ou não, os regulamentos fiscais aplicáveis no seu país podem impor regras diferentes no que respeita à tributação dos juros. Na maioria dos casos, o montante de juros pode estar sujeito a imposto de rendimento fixo retido e remetido à autoridade fiscal apropriada pela XTB S.A. (diretamente ou através das suas sucursais estrangeiras) às taxas em vigor no momento em que os juros são transferidos para a sua conta de negociação, de acordo com as leis aplicáveis. No seu extrato mensal, poderá verificar o montante do imposto deduzido. Se não for residente fiscal em Portugal, também é obrigado a verificar os regulamentos fiscais vinculativos no seu país de residência fiscal, uma vez que estes podem impor-lhe obrigações fiscais adicionais.