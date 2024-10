Zlatan Ibrahimović dispensa apresentações. É amplamente considerado um dos melhores avançados do mundo, conhecido e respeitado pela sua técnica única e remates acrobáticos. Por detrás desta personalidade cativante esconde-se um dos maiores jogadores de todos os tempos - um ícone do futebol que marcou mais de 570 golos. Os seus perfis nas redes sociais têm atualmente mais de 120 milhões de seguidores em todo o mundo.

A colaboração com Zlatan Ibrahimović, um ícone do futebol, é uma extensão natural da estratégia de marketing da XTB, fazendo a ponte entre o mundo dos desportistas profissionais e o domínio do investimento e das finanças.



O carisma, a disciplina e a energia de Zlatan alinham-se perfeitamente com a essência da XTB, e estou entusiasmado por se ter juntado à XTB como o nosso novo embaixador global da marca - disse Omar Arnaout, CEO da XTB. - Zlatan tornou-se num dos melhores jogadores do mundo através do seu trabalho árduo e devoção, e é uma jornada semelhante à que percorremos nos últimos 20 anos. Estamos verdadeiramente entusiasmados com esta parceria e estamos certos de que nos ajudará a elevar a nossa marca a um outro patamar - acrescentou Arnaout.



O lendário jogador será o rosto das campanhas de marketing da XTB, apoiando uma variedade de produtos de investimento disponíveis na plataforma online e na aplicação móvel da XTB. No outono de 2024, Zlatan aparecerá em anúncios que apresentam um novo posicionamento, "Onde o dinheiro trabalha para si", com o objetivo de distinguir as ofertas da XTB da concorrência. Isto irá mostrar o foco da nossa empresa em servir os indivíduos que procuram fazer o seu dinheiro trabalhar eficazmente, tanto ativa como passivamente.