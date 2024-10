Não há receita para o sucesso no mercado de Forex. No entanto, existem alguns aspectos que irão ajudá-lo(a) a tornar-se um(a) melhor investidor(a). Aqui estão algumas dicas: comece com uma conta de demonstração antes de dispender dinheiro real (sinta o mercado e pratique a sua estratégia de negociação), desenvolva um plano de trading (é importante ter um plano claro antes de começar a negociar), use ferramentas de gestão de risco (gira o seu risco ao negociar com recurso a, por exemplo, ordens de Stop Loss), e não invista demais (é fácil ser-se envolvido nas emoções do trading, mas é importante manter o seu plano e não investir demais).