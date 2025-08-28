DE40: Índices continuam laterais

Os índices europeus voltam a ser negociados de forma mista. O gigante dos semicondutores e da IA, Nvidia, publicou os seus resultados. Apesar de ter superado as expectativas bastante elevadas, os investidores não parecem satisfeitos com os resultados, e as acções da empresa caíram 2% antes da abertura do mercado. No entanto, o mercado europeu não parece estar preocupado com o sentimento do outro lado do oceano. Os analistas do Goldman Sachs e do Citi estão positivamente inclinados para as ações europeias. Afirmam que os riscos potenciais decorrentes da crise política em França já estão avaliados. As acções europeias estão fortemente subvalorizadas e espera-se que tenham um período muito bom pela frente. Comece a investir hoje ou teste gratuitamente uma conta demo Abrir Conta Download mobile app Download mobile app O Banque Populaire Caisse d'Épargne introduziu na sua oferta obrigações do sector da defesa. Este esforço visa recapitalizar esta indústria europeia estratégica para a sua expansão e satisfazer a procura de instrumentos relacionados por parte dos investidores. A primeira emissão ascende a mais de 500 milhões de euros. Dados macroeconómicos: A Comissão Europeia publicou hoje uma série de dados macroeconómicos, com o objetivo de apresentar a situação do consumidor e das empresas europeias. Os dados estão em linha com as expectativas do mercado. Indicador de Clima Empresarial: -0,72 (Anterior: -0,72, Revisão: -0,71)

Confiança do Consumidor da Zona Euro: -15,5 (Expectativa: -15,5, Anterior: -14,7) À tarde, os investidores poderão analisar o relatório da reunião do BCE sobre a política monetária futura. O mercado espera que o BCE mantenha o seu curso atual. A produção de automóveis no Reino Unido está a aumentar por mais um mês consecutivo. A Sociedade de Fabricantes e Comerciantes de Automóveis publica os dados. A reação do mercado é mista. Fabrico de automóveis: Aumento de 5,6% para 69.127 unidades.

A produção total de veículos aumentou 10,8%, para 72.006 unidades.

Prevê-se um aumento de 6,4% na produção de veículos ligeiros em 2026. DE40 (D1) Fonte: Xstation Se o preço não conseguir retornar acima do limite superior da zona de suporte e se houver o rompimento da média EMA50, o movimento de baixa poderá retomar. Se isso acontecer, a zona marcada pela EMA100 poderá ser o próximo alvo para os vendedores. No entanto, se o mercado conseguir recuperar, então podemos voltar a ver um movimento de alta em direção ao topo da consolidação. Notícias da empresa: Tesla (TSLA.DE) - A empresa relatou quedas devastadores nas vendas na Europa. As vendas ano-a-ano caíram 40%. A ação da empresa no mercado europeu caiu de 1,4% para 0,8%. Estas quedas são motivadas por um boicote dos consumidores provocado pela estreita cooperação entre Elon Musk e o Presidente dos EUA, bem como pela crescente concorrência da BYD da China. O preço das ações da Tesla cotadas na bolsa alemã desceu 1%. Crescimento das empresas automóveis europeias - O fracasso da Tesla, a mudança de sentimento e os dados positivos estão a impulsionar o crescimento dos fabricantes de automóveis europeus. A Aston Martin (AML.UK) registou uma subida de 2,6%

A Volkswagen (VOW1.DE) está a subir 1%

Mercedes (MBG.DE) regista uma subida de 1,9%

BMW (BMW.DE) regista uma subida de 1,4%

Renault (RNO.FR) regista uma subida de 5%

Stellantis (STLAM.IT) regista uma subida de 3,2% Pernod Ricard (RI.FR) - O produtor francês de bebidas alcoólicas de qualidade superior subiu mais de 7%, depois de ter publicado resultados sólidos que excederam as expectativas dos investidores. Drax (DRX.UK) - O produtor de energia renovável a partir da biomassa está a braços com graves problemas jurídicos. A empresa está atualmente a ser investigada pela FCA do Reino Unido. A investigação diz respeito a suspeitas contra a empresa por aquisição de madeira em violação dos regulamentos. O preço das ações caiu mais de 10%.













