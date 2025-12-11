Mercados globais recuam com queda na tecnologia, pressões macro e movimentos cambiais Os mercados bolsistas da Ásia-Pacífico estão em queda, com perdas acentuadas na Oracle (-11%) arrastando o setor de tecnologia para baixo e reavivando as preocupações sobre a rentabilidade dos investimentos em capital de inteligência artificial.



Os índices futuros dos EUA também estão em forte queda. O US100 está sendo negociado com queda de 1,25%, o US500 está perdendo 0,90% e o US2000 está com queda de 0,85%.



O dólar americano está a recuperar e é uma das moedas mais fortes do G10 na primeira parte do dia. O índice USDIDX está a subir 0,14%. O franco suíço também está a subir fortemente. Do outro lado está o dólar australiano, que está a perder entre 0,3% e 0,6% após o relatório do mercado de trabalho.



O emprego na Austrália caiu inesperadamente em 21.300, principalmente devido a 56.500 empregos a tempo inteiro a menos, enquanto o desemprego se manteve em 4,3% apenas devido a uma queda na participação.



A Oracle caiu mais de 11% após lucros abaixo do esperado e preocupações com as obrigações de investimento em IA estimadas em 300 mil milhões de dólares. Apesar de um aumento acentuado no EPS (2,26 dólares contra 1,64 dólares), inflacionado por um ganho pontual de 2,7 mil milhões de dólares, os investidores concentraram-se na deterioração das receitas de licenças (-21%) e nos riscos crescentes associados a investimentos massivos em IA.



O México aprovou tarifas amplas sobre as importações da China, Índia, Coreia, Tailândia e Indonésia, abrangendo automóveis (50%), têxteis/vestuário (35%), aço/alumínio (35%) e eletrónica (5-35%). A medida é vista como alinhada com a estratégia política-comercial dos EUA e aprofundando a integração da cadeia de abastecimento norte-americana em detrimento da China.



O índice de confiança dos grandes fabricantes japoneses subiu de 3,8 para 4,7, apoiado por exportações mais fortes e maior rentabilidade graças ao iene mais fraco. Este é o valor mais alto desde o final de 2024, compensando parcialmente o fraco consumo das famílias.



O banco central de Hong Kong (HKMA) reduziu a sua taxa básica em 25 pontos base, para 4,0%.



Hong Kong seguiu a decisão do Fed, levando os custos de financiamento ao seu nível mais baixo desde outubro de 2022.



O RBC espera que as compras do banco central, a procura geopolítica e os influxos estruturais de investidores continuem a apoiar um mercado altista do ouro de vários anos, apesar da grande alta dos preços em 2025. As previsões assumem uma média de 4.600 dólares por onça de ouro em 2026 e 5.100 dólares em 2027.



Musk confirmou relatos de que a SpaceX poderá abrir o capital em junho-julho de 2026 com uma avaliação de 1 a 1,5 biliões de dólares, ou até mais, à medida que a Starlink crescer. A Ark Invest prevê uma capitalização de mercado de 2,5 biliões de dólares até 2030. Musk também está a considerar mecanismos que permitiriam aos acionistas da Tesla participar no capital da SpaceX.

