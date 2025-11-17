Os índices da Ásia-Pacífico estão a ter uma sessão mista. Os índices chineses estão a perder entre 0,50-0,70%, o AU200.cash da Austrália está a ganhar 0,45%, e o JP225 do Japão está a cair 0,50%.

No mercado cambial, a volatilidade é limitada. Os movimentos na maioria dos pares de moedas estão confinados a um intervalo de +/-0,15%. O dólar americano está a recuperar, ganhando 0,15%.

O Presidente da Reserva Federal de Atlanta, Raphael Bostic, falou com cautela sobre outro corte de taxas em dezembro, indicando que os dados ainda não o justificam. Atualmente, o mercado está a prever apenas 43,9% de hipóteses de um corte de 25 pontos base na reunião de dezembro.

Olli Rehn, do BCE, alertou para o facto de a inflação poder descer abaixo do objetivo de 2% devido a uma energia mais barata, a um euro mais forte e a um crescimento mais lento dos salários; não está excluída uma redução em dezembro, mas os riscos são duplos.

Tóquio está a preparar um pacote no valor de mais de 17 biliões de ienes para aliviar o custo de vida e apoiar o investimento em IA e semicondutores; a aprovação do governo é esperada para esta sexta-feira.

A leitura preliminar do PIB caiu 1,8% em termos anuais (melhor do que o esperado -2,4%) devido a exportações e consumo mais fracos, parcialmente ligados a tarifas e novos regulamentos de habitação. Um pormenor positivo foi um aumento de 1,0% nas despesas de capital.

Quatro navios armados da Guarda Costeira chinesa entraram brevemente em águas administradas pelo Japão perto de ilhas disputadas. A China emitiu avisos de viagem e de estudo relativamente ao Japão; Tóquio está a enviar um diplomata de alto nível a Pequim para estabilizar as relações.

A Berkshire Hathaway revelou um novo investimento de cerca de 4,3 mil milhões de dólares na Alphabet, tornando-a a décima maior participação da empresa.

A Samsung está a aumentar os preços das memórias em 30-60% - os preços contratuais das DRAM para servidores (especialmente DDR5) aumentaram devido à escassez provocada pelo boom da IA.

O Secretário de Estado dos EUA, Marco Rubio, afirmou que o Departamento de Estado tenciona designar o Cartel Suns (alegadamente liderado por Maduro) como uma organização terrorista. Trump declarou que os EUA podem manter conversações com Maduro, mesmo com o aumento da presença militar dos EUA perto da Venezuela.

