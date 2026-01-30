Principais conclusões Reunião do RBA

Reunião do Banco de Inglaterra

Criação de Emprego Não Agrícola nos EUA

A semana que agora termina nos mercados Destaques nos Estados Unidos O mercado acionista americano teve uma semana volátil, com desempenhos mistos nos principais índices, enquanto os investidores acompanhavam as notícias geopolíticas, os resultados financeiros das grandes empresas de tecnologia e o sell-off nos preços dos metais preciosos.

O S&P 500 e o Nasdaq Composite estão a caminho de encerrar a semana em alta, impulsionados pelos fortes resultados financeiros da Meta. Essa força surgiu apesar da pressão da queda acentuada da Microsoft, que decorreu de preocupações com os gastos de capital em inteligência artificial. Em contrapartida, o Dow Jones está prestes a encerrar a sua terceira semana consecutiva de perdas, pressionado pelo desempenho inferior das empresas cíclicas e do setor da saúde.

Ainda esta semana, a Reserva Federal manteve as taxas inalteradas nos 3,50% – 3,75%, o índice de confiança do consumidor do Conference Board caiu 9,7 pontos, passando de 94,2 em dezembro para 84,5 em janeiro, marcando o seu nível mais baixo desde maio de 2014 e os pedidos iniciais de subsídio de desemprego caíram 1000, para 209.000, enquanto os pedidos contínuos caíram 38.000, para 1.827.000, na semana passada Destaques no Japão, Austrália e Nova Zelândia No Japão, a confiança do consumidor aumentou de 37,2 em dezembro para 37,9 em janeiro

Na Austrália, a medida preferida do Banco Central da Austrália (RBA) para a inflação, a média ajustada, subiu 0,9% em relação ao trimestre anterior. Isso elevou a taxa anual para 3,4%, acima da previsão do próprio RBA de 3,2%

Na Nova Zelândia, a confiança empresarial do ANZ caiu de 73,6 em dezembro para 64,1 em janeiro Destaques da primeira semana de fevereiro de 2026 Reunião do RBA

Data: terça-feira, 3 de fevereiro, às 03h30 GMT Na sua última reunião em dezembro, o RBA manteve a taxa oficial de juro nos 3,60%, como amplamente esperado. Esta decisão unânime marcou a terceira manutenção consecutiva do RBA. Esta decisão seguiu-se ao relatório mensal de outubro do índice de preços ao consumidor (IPC), que mostrou um aumento tanto na inflação geral quanto na inflação subjacente. Desde a reunião do conselho em dezembro, os principais dados têm se mostrado mais sólidos do que o esperado. Na semana passada, o relatório da força de trabalho de dezembro mostrou que a taxa de desemprego caiu de 4,3% para 4,1%, contrariando as expectativas de um aumento para 4,4%. O relatório de inflação do quarto trimestre desta semana reforçou ainda mais as preocupações, mostrando que a medida preferida do RBA, a média ajustada, subiu 0,9% em relação ao trimestre anterior. Isso elevou a taxa anual para 3,4%, superando a previsão do próprio RBA de 3,2%. Esses resultados levaram o mercado de taxas a reajustar os preços de forma mais hawkish. Agora, há 75% de probabilidade de um aumento de 25 pb na reunião do RBA da próxima semana. Além disso, cientes de que o RBA raramente aumenta as taxas apenas uma vez, o mercado já desconta um segundo aumento de 25 pb nas taxas do RBA até agosto de 2026. Reunião do Banco de Inglaterra

Data: quinta-feira, 5 de fevereiro, às 12h00 GMT Na sua última reunião em dezembro, o comitê de política monetária do BoE votou por uma maioria de 5 a 4 pela redução da taxa bancária em 25 pb, para os 3,75%. Quatro membros votaram pela manutenção das taxas nos 4%. A orientação futura do comitê de política monetária (MPC) permaneceu cautelosamente dovish, destacando que a inflação havia atingido o pico e a procura estava a enfraquecer. Os dados subsequentes reforçaram as perspetivas mais moderadas. A taxa de desemprego está nos 5,1%, a mais alta desde maio de 2021, sinalizando um mercado de trabalho mais flexível. A inflação subjacente está nos 3,2%, a mais baixa desde dezembro de 2024, e o crescimento económico continua moderado. Apesar disso, os mercados esperam amplamente que o BoE mantenha as taxas inalteradas na próxima semana e durante todo o primeiro trimestre de 2026, para permitir que o impacto do ciclo de redução das taxas do BoE ganhe mais força. Relatório de Emprego Não Agrícola nos EUA

Data: sexta-feira, 6 de fevereiro, às 13h30 GMT Em dezembro, a economia dos EUA criou apenas 50.000 empregos, ficando aquém das expectativas de um ganho de cerca de 60.000 e abaixo do número revisto em baixa de novembro, de 56.000. Apesar do fraco número de contratações, a taxa de desemprego baixou para 4,4%, face aos 4,5% revistos em novembro, que tinha sido o nível mais alto desde outubro de 2021. E Os mercados ignoraram em grande parte os números mais fracos da criação de empregos para se concentrarem na taxa de desemprego mais baixa, interpretando-a como evidência de estabilização, em vez de deterioração total do mercado de trabalho. Na conferência de imprensa da FOMC desta semana, o presidente da Fed, Jerome Powell, destacou esses sinais contraditórios, observando que o crescimento do emprego permaneceu baixo e a taxa de desemprego mostrou alguns sinais de estabilização. Olhando para a semana que vem, espera-se que o próximo relatório de empregos não agrícolas de janeiro, que cobre o primeiro mês completo após as férias, mostre um acréscimo de 50.000 empregos. A taxa de desemprego nesta fase deverá subir para 4,5%. Divulgação de resultados do quarto trimestre de 2025 A época de resultados do quarto trimestre de 2025 continua na próxima semana, com resultados da Disney, Palantir, AMD, Super Micro Computer, Uber, Amazon, Qualcomm, Snap, MicroStrategy, Roblox e Under Armour.

