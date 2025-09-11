Fed numa encruzilhada 🏛️ o que é que o relatório do IPC de hoje nos diz sobre a economia dos EUA? ⚔️

Inflação ligeiramente mais elevada, forte recuperação dos pedidos de indemnização

Tal como esperado, a inflação medida pelo IPC em agosto subiu de 2,7% para 2,9%, em termos homólogos. A inflação subjacente manteve-se elevada em 3,1% y/y. A única surpresa foi um IPC mensal ligeiramente mais elevado, que subiu 0,4% m/m contra as expectativas de 0,3% m/m. É de salientar, no entanto, que a dinâmica m/m foi duas vezes mais elevada do que em julho.

A inflação subjacente mensal situou-se em 0,3% m/m, em linha com as expectativas. Por outro lado, estamos a assistir a um aumento muito forte dos pedidos de subsídio de desemprego. Isto mostra uma divergência crescente entre os mandatos da Fed - fraqueza do mercado de trabalho e inflação elevada. O que é que os pormenores do relatório mostram e o que é que isto pode significar para a Reserva Federal? E deverá Wall Street estar preocupada?

Principais factores de inflação

A habitação (abrigo) foi o fator que mais contribuiu para o aumento mensal, com uma subida de 0,4%.

(abrigo) foi o fator que mais contribuiu para o aumento mensal, com uma subida de 0,4%. Os serviços de transporte foram o principal impulsionador do chamado SuperCore CPI (bem acima de 3% y/y e pouco mais de 0,3% m/m); as tarifas aéreas saltaram 5,9%.

foram o principal impulsionador do chamado SuperCore CPI (bem acima de 3% y/y e pouco mais de 0,3% m/m); as tarifas aéreas saltaram 5,9%. A energia aumentou 0,7% m/m, com a gasolina a subir 1,9%. Os preços dos alimentos aumentaram 0,5% m/m.

aumentou 0,7% m/m, com a gasolina a subir 1,9%. Os preços dos alimentos aumentaram 0,5% m/m. Os preços dos automóveis começaram a subir novamente. Os preços dos veículos novos subiram +0,3%, os dos carros usados +1,0% e os da reparação automóvel 2,4%.

Impacto das tarifas vs. serviços

O ponto-chave é que o aumento da inflação veio principalmente dos serviços, e não das tarifas introduzidas pela administração Trump.

Os preços nas categorias expostas às importações mostraram sinais mistos, sem uma aceleração clara associada às tarifas.

categorias mostraram sinais mistos, sem uma aceleração clara associada às tarifas. O IPC SuperCore (serviços excluindo abrigos) abrandou ligeiramente para 3,52% y/y, sugerindo que as pressões sobre os preços não são tão intensas como poderiam parecer. Ainda assim, está longe do objetivo.

Estes dados confirmam que é provável que a Reserva Federal comece a flexibilizar a política monetária, mas continuará a ser cautelosa no ritmo dos cortes devido à persistência de uma inflação muito acima do objetivo de 2%. Os serviços continuam a ser rígidos e, com qualquer potencial salto nos preços da gasolina, o cenário ficaria muito pior.

Gráficos principais

A inflação do IPC recupera, como esperado, para 2,9% y/y. Como mostram os principais indicadores, o maior problema nos EUA continua a ser o aumento dos preços dos serviços. Este facto é claramente ilustrado pelo subíndice de preços do inquérito ISM aos serviços. Fonte: Bloomberg Finance LP, XTB

Olhando para as principais componentes, a inflação das rendas continua a ser a que mais contribui. No entanto, as contribuições associadas ao aumento dos custos dos serviços estão a crescer de forma constante. O principal fator de inflação não são as tarifas, mas sim os serviços. Os custos médicos, energéticos, dos transportes e dos produtos alimentares estão a aumentar fortemente (sendo os produtos alimentares parcialmente afectados pelas tarifas). Fonte: Bloomberg Finance LP, XTB

Os preços dos alimentos nos EUA estão a aumentar mais rapidamente do que o sugerido pelo índice de preços dos alimentos da FAO, em parte devido aos direitos aduaneiros. Fonte: Bloomberg Finance LP, XTB

A inflação dos carros usados está a aumentar - os carros novos estão sujeitos a tarifas. No entanto, o índice Manheim sugere que esta dinâmica deverá abrandar nos próximos meses. Fonte: Bloomberg Finance LP, XTB

A inflação dos serviços mantém-se elevada, embora esteja a estabilizar em níveis elevados. Fonte: Bloomberg Finance LP, XTB

A inflação elevada é um problema, mas a fraqueza do mercado de trabalho é um problema ainda maior

Os pedidos iniciais de subsídio de desemprego estão a subir para os níveis mais elevados dos últimos 4 anos, embora em 2023 e 2024 tenhamos registado níveis superiores a 250 mil. O maior aumento está associado a uma forte subida dos pedidos de indemnização no Texas. Embora ainda não seja um motivo de pânico, os pedidos de indemnização de cerca de 300 mil são normalmente um sinal de recessão.

Um enorme salto nos pedidos iniciais de subsídio de desemprego, com o nível agora mais alto desde 2021. Fonte: Bloomberg Finance LP, XTB

Se não se tratar de um caso isolado, o aumento acentuado dos pedidos de indemnização pode sugerir uma subida da taxa de desemprego. Fonte: Bloomberg Finance LP, XTB

A Fed vai reduzir as taxas

Parece que a Fed não deve optar por um corte maior de 50pb, dados os riscos de inflação ainda elevados. No entanto, é evidente que as tarifas - a principal fonte de incerteza dos preços - tiveram um impacto limitado nos preços dos EUA. Por conseguinte, a Fed irá reduzir as taxas, mas provavelmente sem se comprometer com um ciclo completo, permanecendo muito dependente dos dados.