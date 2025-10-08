🥇​​​​​​​Ouro ultrapassa a marca dos $4000!

Principais conclusões Marco dos $4.000: O ouro subiu para novos máximos históricos acima dos $4.000/onça , o seu melhor valor anual (mais de 50%) desde 1979.

O ouro subiu para novos máximos históricos acima dos , o seu melhor valor anual (mais de 50%) desde 1979. Principais factores: A recuperação é principalmente alimentada pelo pivot do Fed , encerramento do governo dos EUA e a aumento da incerteza geopolítica .

A recuperação é principalmente alimentada pelo , dos EUA e a aumento da . Perspectivas: Os analistas apontam para targets potenciais até $5.000, apesar dos avisos de um risco de correção acentuada.

O preço do ouro ultrapassou a zona dos 4.000 dólares por onça pela primeira vez na história, um marco simbólico e um resultado direto da escalada da incerteza económica e política global. Os ganhos registados pelo principal metal precioso do mundo excedem agora 50% este ano, marcando o seu melhor desempenho anual desde 1979. Embora tenha havido várias variações nos preços de 30-40% no passado, um retorno anual superior a 50% não foi alcançado fora da década de 1970. Embora o preço já estivesse a subir no ano passado e no início deste ano, a principal subida começou em agosto, coincidindo com a mudança de política da Reserva Federal e a implementação das tarifas de Donald Trump. O atual encerramento do governo dos EUA agrava ainda mais o clima de incerteza. Principais factores Estatuto de ativo de refúgio: O ouro está a reforçar a sua posição como “ativo de refúgio” no meio da incerteza económica - desencadeada não só por questões internas dos EUA, mas também por tensões geopolíticas, nomeadamente na Europa e na Ásia.

O ouro está a reforçar a sua posição como no meio da incerteza económica - desencadeada não só por questões internas dos EUA, mas também por tensões geopolíticas, nomeadamente na Europa e na Ásia. Procura do Banco Central e dos Investidores: Os bancos centrais e os investidores individuais estão a aumentar as compras de ouro, tratando o metal como uma proteção contra a desvalorização da moeda fiduciária e o aumento da inflação. A Polónia e a China voltaram a ser os principais compradores este ano. Embora o ritmo de acumulação do banco central tenha abrandado, combinado com a procura física e de investidores de ETF, continua a ser a força de procura ascendente mais forte.

Os bancos centrais e os investidores individuais estão a aumentar as compras de ouro, tratando o metal como uma proteção contra a desvalorização da moeda fiduciária e o aumento da inflação. voltaram a ser os principais compradores este ano. Embora o ritmo de acumulação do banco central tenha abrandado, combinado com a procura física e de investidores de ETF, continua a ser a força de procura ascendente mais forte. Fraqueza do dólar e política do Fed: O declínio projetado do valor do dólar americano em 2025 e a perspetiva de novos cortes nas taxas de juro pela Reserva Federal reforçam a procura de ouro. Atualmente, o mercado está concentrado na quantidade de cortes, em vez de quando terminará o ciclo de flexibilização. Além disso, o questionamento da credibilidade da Reserva Federal por parte da administração dos EUA e a erosão do estatuto de moeda de reserva do dólar estão a estimular a subida do ouro e de outros metais. Dinâmica Histórica e Perspectivas Fluxos de Investimento: A forte procura de investimento, particularmente para os ETFs de ouro , contribuiu para as maiores entradas trimestrais de capital em várias décadas.

A forte procura de investimento, particularmente para os , contribuiu para as maiores entradas trimestrais de capital em várias décadas. Preços Alvo: O ouro atingiu novos máximos pela décima terceira vez só em setembro. Os analistas não descartam um movimento em direção a US $ 4.300 nos próximos meses. Goldman Sachs indicou que, em condições favoráveis, o ouro poderia chegar a US $ 5.000 em meados do próximo ano , com o seu cenário de base assumindo uma meta de US $ 4.900 até o final do próximo ano .

O ouro atingiu novos máximos pela décima terceira vez só em setembro. Os analistas não descartam um movimento em direção a nos próximos meses. indicou que, em condições favoráveis, o ouro poderia chegar a US , com o seu cenário de base assumindo uma meta de . Avisos de correção: Relatórios recentes de instituições aconselham cautela - o Bank of America adverte para o risco de uma correção após a recuperação dinâmica. O Goldman Sachs e o JP Morgan também alertam para uma potencial sobrevalorização. No entanto, não existem atualmente factores aparentes que possam desencadear uma correção. Para tal, seria necessária uma valorização muito forte do dólar, um crash em Wall Street (que levasse à procura de dinheiro, à semelhança da pandemia) ou a neutralização dos factores de risco geopolíticos. Nenhum destes factores, no entanto, parece estar no horizonte imediato. O ouro quebrou ligeiramente os $4.000, esta madrugada.. Atualmente, as maiores correções dentro da tendência de alta das últimas horas sugerem que a marca de US $ 4.000 será mantida como suporte no caso de um recuo prolongado que se forma atualmente, pouco antes do início da sessão européia.

