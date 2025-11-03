Resumo diário: Criptomoedas sob pressão; US100 impulsiona Wall Street

Principais conclusões .

Índices : A diferença entre a IA e o resto do mercado está a aumentar. O S&P 500 subiu 0,3%, o Nasdaq Composite ganhou 0,7%, enquanto o Dow Jones caiu 0,4%. A distribuição dos ganhos continua altamente concentrada, com mais de 400 empresas do S&P 500 a registar quedas, conforme confirmado pelos fracos indicadores de amplitude do mercado. As empresas de tecnologia estão em ascensão. Os setores financeiro e industrial tradicional estão a apresentar um desempenho fraco.



Empresas de tecnologia: os contratos de IA estão a impulsionar o mercado . A Amazon subiu 5%, a Nvidia ganhou 3% e a Micron Technology saltou 5% após uma série de negócios de IA de alto perfil. Contratos no valor de $38 mil milhões (Amazon-OpenAI) e $9,7 mil milhões (Iren-Microsoft) significam meses de demanda estável por novas tecnologias.



Macro: o ISM para a indústria é misto. O índice ISM para outubro ficou acima das expectativas, em 49,5 (48,7 esperado), permanecendo em território de contração. O índice de preços caiu de 61,9 para 58 — a quinta queda consecutiva — indicando oportunidades limitadas para repassar os custos aos consumidores. O emprego apresentou um ligeiro crescimento e as novas encomendas permaneceram estáveis, sugerindo uma condição moderadamente melhor do setor do que a projeção anterior indicava. Política monetária: o Fed permanece aberto, mas cauteloso.



Mary Daly, da FED , enfatizou que os formuladores de políticas devem permanecer abertos até dezembro, embora apoiem a manutenção de uma política moderadamente restritiva. Sua declaração sugere uma pausa nas condições de flexibilização, já que a inflação permanece acima da meta de 2,5%.



Moedas: O dólar retoma seus ganhos. O EURUSD retoma sua tendência de queda no início da nova semana de negociações. A libra esterlina também está apresentando um desempenho relativamente bom. O dólar canadense e o franco suíço, em particular, permanecem sob pressão de queda hoje.



Matérias-primas: Petróleo sob pressão, ouro recupera ligeiramente. O petróleo bruto (WTI) oscila em torno dos 61,16 dólares por barril, pressionado pelas preocupações com o excesso de oferta em 2026 e a fraca procura da Ásia. O ouro está a valorizar ligeiramente, apoiado pela incerteza em torno da trajetória das taxas de juro. O panorama geral das matérias-primas mostra um mercado dominado pelos fundamentos da oferta e da procura, onde as características macroeconómicas determinarão a direção nos próximos meses.



Criptomoedas: Bitcoin no seu nível mais baixo desde meados de outubro. A principal criptomoeda caiu 2,6% hoje, ficando abaixo dos 107 000 dólares. Outras criptomoedas, no entanto, estão a ter um desempenho ainda pior. A Ethereum está atualmente em queda de 5,5% e a Polygon caiu quase 10%.

