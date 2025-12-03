Resumo do dia: euforia nas small caps, cobre atinge novo ATH 🚀

Os índices norte-americanos iniciaram a sessão de negociação com cautela, mas agora estão a encerrar o dia com uma ligeira alta. Os líderes evidentes da sessão de hoje são as empresas do US2000 (índice Russell 2000 +1,50%), ou seja, ações de pequena capitalização.

Os ganhos são impulsionados principalmente pelos dados otimistas do PMI e do ISM e pelos números mais fracos do ADP, que alimentam as esperanças de um corte nas taxas de juros pelo Fed em dezembro.



As empresas do principal índice US500 estão a apresentar um desempenho ligeiramente pior, mas o índice ainda está em alta de mais de 0,28%. As empresas de tecnologia são as que apresentam o desempenho mais fraco. O índice US100 está em alta de apenas 0,07%, com a principal influência negativa vinda da Nvidia, Microsoft, Eli Lilly e Netflix.

O cobre continua a sua recuperação, atingindo um novo ATH acima dos 11 400 dólares por tonelada. O mercado receia uma escassez iminente de cobre. As refinarias chinesas estão a reduzir a produção e uma série de acidentes mineiros nos últimos meses reduziu significativamente o fornecimento de matéria-prima.

O relatório do setor privado da ADP mostrou uma redução de 32 mil empregos em novembro, principalmente devido a cortes em pequenas empresas. As médias e grandes empresas aumentaram as contratações, destacando a natureza desigual do mercado de trabalho. O ambiente macroeconómico permanece incerto e a força do consumo está a enfraquecer.

O relatório ISM de serviços de novembro indica um ritmo moderado, mas ainda estável, de crescimento na atividade do setor de serviços dos EUA. O índice ISM de serviços subiu para 52,6.

O índice de preços registou uma queda significativa de 70,0 para 65,4. Isto sinaliza um arrefecimento das pressões inflacionárias no setor de serviços, embora o valor do índice continue elevado.

A produção industrial mensal dos EUA melhorou ligeiramente de -0,1% para +0,1%, superando as estimativas de 0%. A utilização da capacidade permaneceu praticamente inalterada, o que ficou abaixo das expectativas do mercado.

A Microsoft negou as notícias do The Information que afirmavam que a empresa tinha reduzido as metas de crescimento de vendas e as quotas para determinados produtos de IA depois de algumas equipas de vendas não terem cumprido os objetivos internos. Após a publicação da notícia, as ações da Microsoft caíram inicialmente quase -3%, para cerca de 475 USD. Agora, recuperaram parcialmente para cerca de -1,65%, perto dos 481 USD.

As criptomoedas continuam a recuperar. O Bitcoin ultrapassou os 93 000 USD, ganhando 2,00%. O Ethereum está a registar ganhos ainda mais fortes, subindo 4,50% para 3133 USD. A capitalização de mercado de outras altcoins subiu 1,91% para 892 mil milhões de USD.

