Outubro é geralmente o mês mais turbulento do ano para os mercados de ações. A sua volatilidade média é 33% superior à dos outros onze meses, e a paralisação do governo dos EUA foi um lembrete disso. Embora uma paralisação prolongada afetasse centenas de milhares de funcionários federais, na prática, o seu impacto na economia e nos mercados em geral é geralmente limitado. Será que desta vez será diferente? Na história, houve 21 paralisações na última metade do século, e a maioria foi resolvida em poucos dias, sem grandes efeitos económicos. Mesmo as mais longas, durante os governos Clinton e Obama, não prejudicaram os mercados em alta da época. A última, durante o governo Trump, coincidiu com a postura dovish do Fed de Powell, o que acabou impulsionando fortemente as ações durante esses 35 dias. O que está em jogo desta vez Agora, espera-se que a paralisação possa afastar cerca de 750 000 trabalhadores e custar à economia dos EUA milhares de milhões de dólares em perda de produção. Durante a paralisação, o governo federal suspende todas as funções não essenciais, enquanto os funcionários cujos trabalhos são considerados essenciais — como militares na ativa e agentes federais — devem comparecer ao trabalho, muitas vezes sem remuneração. Não podemos descartar que desta vez ele quebrará todos os recordes, dada a guerra de palavras entre os dois partidos. Aprovações de medicamentos, IPOs e divulgações de dados econômicos se destacam entre os maiores riscos para os mercados. Trump, a Reserva Federal e o impacto no mercado Alguns democratas alertam que isso é uma cortina de fumo num momento em que Trump está a exigir explicitamente que o Departamento de Justiça processe aqueles que ele considera inimigos, pressionando a ABC a demitir um apresentador de TV noturno de quem ele não gosta, enviando forças da Guarda Nacional para cidades democratas e preparando as forças armadas para combater o “inimigo interno”. Na verdade, se a paralisação durar três semanas, estima-se que a taxa de desemprego possa saltar de 4,3% em agosto para 4,6%–4,7%, uma vez que os trabalhadores afastados são contabilizados como desempregados temporários. Será esse o objetivo de Trump? Novos sinais de recessão forçariam o Fed a reduzir as taxas, enquanto os rendimentos dos títulos caem tanto por causa da política monetária quanto dos riscos económicos, à medida que os investidores migram para ativos seguros. Isso permitiria ao governo financiar-se de forma mais

barata em um momento crítico: o refinanciamento de mais de US$ 11 biliões antes do final de 2026 — praticamente um terço de toda a sua dívida. Vencimento da dívida dos EUA. Fonte: Bloomberg Finance. Por enquanto, os investidores continuam a proteger-se contra todos esses riscos. A prata acaba de encerrar o seu melhor trimestre da história, enquanto o ouro ultrapassou os US$ 3.900. A questão não é se ele chegará a US$ 4.000, mas quando. Prata (Mensal). Fonte: Xstation



